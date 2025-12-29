Leapmotor отметила юбилей анонсом минивэна D99 и продажей части акций концерну FAW

Бизнес ×
Китайская компания Leapmotor была основана в декабре 2015 года, свой первый юбилей она встречает в отличной форме и с большими планами на будущее, в числе которых — плодотворное сотрудничество с государственным автоконцерном FAW.

Компанию Leapmotor основал в 2015 году китайский предприниматель Чжу Цзянмин, инженер-электронщик по образованию. Leapmotor производит высокотехнологичные электромобили и plug-in гибриды, ключевое достоинство которых — более низкие, чем у большинства конкурентов, цены. К 2023 году Leapmotor сумела добиться значительного влияния на китайском рынке и заключила стратегическое партнёрство с корпорацией Stellantis, которая сегодня представляет интересы Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань). К слову, бывший гендиректор Stellantis Карлос Таварес считает, что Чжу Цзянмин сильно продешевил, заключая сделку со Stellantis.

Глобальные продажи Leapmotor в январе-ноябре 2025 года составили 536 132 автомобиля (+113% по сравнению с АППГ) — таким образом компания досрочно выполнила поставленную на этот год цель реализовать 500 000 автомобилей. Цель на 2026 год — миллион автомобилей, а в течение ближайших десяти лет Leapmotor хочет выйти на уровень продаж в 4 млн машин в год.

Вчера Leapmotor провела большой гала-вечер в честь собственного десятилетия и показала на нём две флагманские новинки, которые выйдут на рынок в 2026 году. С большим кроссовером Leapmotor D19 наши читатели уже знакомы, хотя его полноценная премьера ещё не состоялась, а вот минивэн Leapmotor D99 показан впервые.

Информации о Leapmotor D99 пока немного: известно, что это большой минивэн длиной более 5,2 м, который, судя по всему, построен на той же платформе, что и кроссовер Leapmotor D99. Собственного названия у этой платформы пока нет, она рассчитана на электромобили и plug-in гибриды типа EREV (Extended Range Electric Vehicle), где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Leapmotor D99 в версии EREV будет иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру и тяговую батарею ёмкостью 80,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС составит порядка 500 км по циклу CLTC. Электрическая версия — 1000-вольтовая с батареей ёмкостью 115 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 720 км. Жёсткость кузова на кручение у минивэна находится на уровне лучших суперкаров — 46 682 Нм/градус. В оснащении заявлен очень мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8797, он будет отвечать за работу различных электронных ассистентов водителя.

Интерьер и другие технические подробности Leapmotor D99 будут раскрыты позже. В рамках общения с местными СМИ Чжу Цзянмин и другие руководители Leapmotor подчеркнули, что компания будет придерживаться агрессивной ценовой политики в том числе в отношении флагманских моделей, а это значит, что Leapmotor D19 и Leapmotor D99 будут стоить дешевле большинства конкурентов.

Также вчера было официально объявлено о начале стратегического партнёрства между Leapmotor и концерном FAW, притом что первые сведения об этом партнёрстве стали известны ещё в апреле. FAW приобретёт 5% акций компании Leapmotor, что принесёт последней 3,74 млрд юаней (530 млн долларов в переводе по текущему курсу) — сумма довольно скромная с учётом нынешнего масштаба Leapmotor, но руководители Leapmotor подчёркивают, что для них в данном случае наиболее важным является факт признания Leapmotor на государственном уровне. FAW будет закупать у Leapmotor ряд комплектующих, будут и совместные модели под брендом Hongqi, первая такая модель увидит свет в 2026 году.

