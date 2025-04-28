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Leapmotor поможет Hongqi выпустить недорогой кроссовер и ведёт переговоры с Ferrari

28.04.2025 115 0 0

Основанная десять лет назад китайская компания Leapmotor продолжает наращивать влияние: объявлено о начале сотрудничества с маркой Hongqi, принадлежащей китайскому государственному автоконцерну FAW. Leapmotor предоставит свою платформу для небольшого глобального кроссовера Hongqi, его производство должно начаться во второй половине 2026 года.

Компанию Leapmotor основал в 2015 году китайский предприниматель Чжу Цзянмин, инженер-электронщик по образованию. К 2023 году Leapmotor сумела добиться значительного влияния на китайском рынке и заключила выгодное партнёрство с корпорацией Stellantis, которая сегодня представляет интересы Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) и уже вывела марку Leapmotor на европейский рынок.

Leapmotor производит высокотехнологичные, но при этом относительного недорогие электромобили и plug-in гибриды типа range extender, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Благодаря частому появлению новых моделей продажи Leapmotor продолжают расти: в первом квартале этого года компания реализовала 87 552 автомобиля, что на 162% больше продаж в январе-марте 2024 года. В прошлом месяце Чжу Цзянмин заявил, что по итогам 2025 года Leapmotor намерена продать 600 000 машин.

В первой декаде апреля Leapmotor вывела на китайский рынок свой младший электрический кроссовер B10 на новейшей платформе Leap 3.5, а на прошлой неделе представила в рамках Шанхайского автосалона седан B01, построенный на той же платформе. По данным Reuters, именно эту платформу сосватали FAW, точнее, её дочернему «краснознамённому» бренду Hongqi, при этом сама сделка тайной не является — о начале её подготовки было официально объявлено в марте.

Leapmotor B10

Hongqi при сопоставимых с Leapmotor объёмах продаж развивается медленнее, чем Leapmotor: в модельном ряду Hongqi достаточно дорогих и очень дорогих моделей, но не хватает относительно доступных, которые при этом можно было бы отнести к премиум-сегменту благодаря новейшим технологиям и крутому дизайну. Технологии как раз предоставит Leapmotor, а за дизайн Hongqi с 2018 года отвечает британец Джайлз Тейлор, ранее работавший в Citroen, Jaguar и Rolls-Royce. В интервью Reuters Тейлор подтвердил, что грядущий младший кроссовер Hongqi получит платформу Leapmotor и что его задача состоит в том, чтобы сделать для этой модели модный, актуальный и привлекательный кузов.

Leapmotor B10

Кроссовер Hongqi на платформе Leap 3.5, скорее всего, будет дороже, чем Leapmotor B10, но не радикально, и будет выпускаться на заводе Leapmotor, выход на китайский рынок запланирован во второй половине 2026 года. Этот же кроссовер возглавит экспансию Hongqi на внешние рынки, его планируется продавать в Европе, Австралии, Новой Зеландии и на Ближнем Востоке. Силовые установки будут как электрические, так и plug-in гибридные.

Ещё Reuters сообщает, что Чжу Цзянмин уже два раза в этом году встречался с гендиректором Ferrari Бенедетто Винья и выразил в соцсетях надежду на ещё более плотное общение и сотрудничество, однако это не значит, что Leapmotor и Ferrari непременно будут что-то совместно выпускать — слишком разного калибра эти две марки. Тем не менее Ferrari вполне может позаимствовать у Leapmotor недостающие ей технологии или даже стать инвестором китайской компании с целью получения неких преференций в будущем. В любом случае за Leapmotor можно только порадоваться, инфоповодов она генерирует всё больше, и все они пока хорошие.

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