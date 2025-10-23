Карлос Таварес предрёк распад Stellantis, европейская часть может отойти китайцам

Корпорация Stellantis была основана в январе 2021 года в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group. Таварес был главным архитектором этого союза, он же стал первым генеральным директором Stellantis. До этого Таварес с 2014 года занимал пост гендиректора PSA Group, где заработал репутацию эффективного менеджера, умеющего быстро снижать расходы и масштабировать бизнес.

К сожалению, корпорация Stellantis получилась слишком громоздкой и трудно управляемой, сегодня она переживает кризис. Таварес рулил этим гигантским кораблём, мягко говоря, не всегда ровно, к тому же он столкнулась с рядом тяжёлых объективных вызовов, связанных с жёсткой политикой ЕС в части регулирования автопрома и геополитикой. Главными недостатком правления Тавареса на посту гендиректора Stellantis считается крайне неудачная стратегия развития в Северной Америке, где он рассорился с дилерами и снял с производства двигатели V8 HEMI (их, к счастью, уже вернули). Оголтелый переход на электромобили и радикальное сокращение используемых корпорацией платформ, приведшее к утрате многих инженерных компетенций, — это тоже «заслуги» Тавареса.

Карлос Таварес

В декабре прошлого года Карлос Таварес досрочно покинул пост гендиректора Stellantis в связи с утратой доверия со стороны совета директоров и его председателя Джона Элканна. С тех пор Таварес занимается частным бизнесом, никак не связанным с автопромом, — с ним он решил завязать навсегда, но конвертировал богатый опыт в книгу, поступившую сегодня в продажу во Франции. Книга называется Un pilote dans la tempête, что можно перевести с французского на русский как «пилот во время бури» или «лоцман во время шторма».

Выдержки из этой книги сегодня цитируют многие европейский СМИ — например, Bloomberg. В ней Таварес довольно откровенно высказывается о своей работе в Stellantis, признаёт некоторые ошибки, но считает, что 80% решений были правильными. Наибольший интерес у первых читателей вызвал прогноз Тавареса в отношении будущего Stellantis: по его мнению, корпорации будет очень трудно уцелеть в её нынешнем виде, велик риск распада как минимум на две части — американскую и европейскую, причём европейскую могут прибрать к рукам набравшую мощь китайские компании.

Карлос Таварес

Накануне выхода книги Карлос Таварес дал интервью французскому журнал Le Point, в котором назвал сделку Stellantis и Leapmotor очень невыгодной для китайской компании — мол, её руководитель Чжу Цзянмин сильно продешевил, позволив Stellantis контролировать 51% совместного предприятия Leapmotor International, которое имеет эксклюзивные права на экспорт, продажи и производство автомобилей Leapmotor за пределами так называемого Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань). Также Stellantis сегодня владеет примерно 21% акций самой компании Leapmotor. Реальное положение таково, что в случае краха Stellantis Чжу Цзянмин может купить эту корпорацию или отдельные её части. Нужно ему это или нет, это другой вопрос.

Сейчас Stellantis возглавляет Антонио Филоса, ему удалось быстро поправить дела в Северной Америке, где государство не так сильно давит на бизнес, как Евросоюз, и это даже с учётом нынешней весьма спорной политики Дональда Трампа в отношении международной торговли. На прошлой неделе было объявлено о том, что Stellantis инвестирует в развитие своего бизнеса в США 13 млрд долларов — это отличный задел для строительства безоблачного будущего в этой стране.

Антонио Филоса (слева) и Карлос Таварес

А вот в Европе всё действительно плохо: нормальное развитие упирается в электромобильную утопию, которой грезит руководство ЕС, а китайцы наступают настолько стремительно, что Опелю уже проще лепить свои эмблемы на китайские машины, чем разрабатывать свои. Пойдёт всё по худшему сценарию или Stellantis уцелеет — это вопрос достаточно скорого будущего. Карлос Таварес, кстати, считает, что Антонио Филоса — достойный новый капитан и, возможно, ему всё-таки удастся провести корпорацию через бурю.