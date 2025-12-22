Гибридные авто ×

Роскошный кроссовер Leapmotor D19: полноценные фото салона

22.12.2025 453 0 0
Компания Leapmotor продолжает активно готовиться к запуску паркетника с индексом D19. Модель предложат с гибридной и полностью электрической установками.

Внешность трехрядного кроссовера Leapmotor D19 официально раскрыли еще в середине октября. На прошлой неделе были опубликованы первые эскизы и тизеры салона новинки. Ну а теперь появились полноценные изображения интерьера, вдобавок производитель поделился свежими подробностями об оснащении. Напомним, этот паркетник является первенцем новой флагманской D-серии. В Китае уже принимают предварительные заказы, но все характеристики и цены объявят лишь в начале следующего года.

Внутри Leapmotor D19 установлены лаконичная передняя панель, раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедиа-системы (17,3 дюйма). В верхней части двухэтажного центрального тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. В торец тоннеля встроен еще один дисплей (6 дюймов) и выдвижной отсек объемом 8,1 литра с функциями подогрева и охлаждения и голосовым управлением. В спинках передних сидений есть столики. Собственный планшет (21,4 дюйма) предусмотрен и для задних пассажиров – он прикреплен к потолку.

Для D19 также заявлены: интегрированные в подголовник водительского кресла динамики (идут уже в базе), проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев, вентиляция и массажер сидений (кресла второго ряда – еще и с откидными подставками для ног), две стеклянные секции в крыше, «интеллектуальная система ароматизации». В арсенале новинки также значатся пневмоподвеска адаптивными амортизаторами и продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Среди особенностей дизайна экстерьера Leapmotor D19 – гладкая панель спереди, двухэтажная головная оптика и выдвижные ручки дверей. В фары встроен проектор, а монофонарь может показывать анимацию и уровень заряда батареи. Для модели предусмотрены 21-дюймовые колеса.

Точные габариты пока так и не раскрыты. Ранее в компании заявили о том, что длина D19 превышает 5,2 метра, ширина составляет почти 2 метра, колесная база – более 3,1 метра.

Кроссовер будет доступен в виде последовательного гибрида (ДВС работает в режиме генератора) или электрокара. Гибридная модификация имеет 800-вольтовую электросистему, полный привод и батарею емкостью 80,3 кВт*ч. Суммарная мощность такого Leapmotor D19 – 544 л.с. Заявленный запас хода только на электротяге – более 500 км по китайскому циклу CLTC. У электрического паркетника 1000-вольтовая архитектура, три электродвигателя и батарея емкостью 115 кВт*ч. Совокупная отдача – 734 л.с. Запас хода – свыше 720 км.

Больше подробностей о флагманском Leapmotor D19 наверняка появится еще до старта продаж.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Leapmotor Leapmotor D19
