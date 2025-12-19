Флагманский кроссовер Leapmotor D19: засвечен интерьер

Компания Leapmotor готовится вывести на рынок свой самый дорогой паркетник. Модель будет доступна в виде гибрида или полноценного электрокара.

Презентацию трехрядного кроссовера Leapmotor D19 провели еще в середине октября. Но только сейчас опубликованы первые эскизы и фрагментарные картинки интерьера. Полностью салон обещают раскрыть на следующей неделе. Напомним, большой паркетник стал первенцем новой флагманской D-серии. В Китае уже ведется «слепых» заказов, то есть без объявления всех характеристик и цен. На домашний рынок D19 выйдет в 2026-м.

Судя по изображениям, чего-то принципиально нового в оформлении интерьера паркетника нет. Leapmotor D19 получил раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Кроссоверу также достался двухъярусный центральный тоннель, в верхней части которого расположены две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников, а в торец встроен еще один дисплей и, возможно, выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения.

В спинки передних кресел интегрированы столики, сиденья второго ряда имеют откидные подставки для ног. Также видно, что в подголовники встроены динамики. Ну и, разумеется, у кресел наверняка есть подогрев, вентиляция и массажер.

В Leapmotor еще отметили наличие «роскошных настенных светильников», «ламп для чтения в авиационном стиле» и «интеллектуальной системы ароматизации». Наконец, салон отделан деревянными панелями.

Что же касается внешности D19, то и она типична для многих современных «китайцев». Кроссовер имеет гладкий «нос», двухэтажную головную оптику и выдвижные ручки дверей, задние стойки могут быть покрыты хромом. Предусмотрены 21-дюймовые колеса. В фары встроен проектор, а монофонарь может показывать анимацию и уровень заряда батареи, ведь модель, конечно, электрифицирована. В списке оборудования также заявлены пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Точные габариты все еще не раскрыты. Ранее в Leapmotor сообщили о том, что длина D19 превышает 5,2 метра, ширина составляет почти 2 метра, колесная база – более 3,1 метра.



Известно, что кроссовер предложат в виде последовательного гибрида (ДВС работает в режиме генератора) или электрокара. Гибридная модификация имеет 800-вольтовую электросистему, полный привод и батарею емкостью 80,3 кВт*ч. Суммарная мощность такого Leapmotor D19 – 544 л.с. Заявленный запас хода только на электротяге превышает 500 км по китайскому циклу CLTC. У электрического паркетника 1000-вольтовая архитектура, три электродвигателя и батарея емкостью 115 кВт*ч. Совокупная отдача – 734 л.с. Запас хода – свыше 720 км.

Китайские СМИ предполагают, что Leapmotor D19 будет стоить примерно от 250 000 юаней (около 2,8 млн рублей по текущему курсу). Пока же звание самой дорогой модели марки носит кроссовер C16 – от 161 800 юаней (1,8 млн рублей).