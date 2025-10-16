Гибридные авто ×
  • Leapmotor D19 вклинится в ставший тесным сегмент роскошных больших кроссоверов

Leapmotor D19 вклинится в ставший тесным сегмент роскошных больших кроссоверов

16.10.2025 209 0 0

Новый флагманский кроссовер Leapmotor будет доступен в виде гибрида или электрокара. На домашний рынок модель выйдет в первой половине следующего года.

Гигантский паркетник Leapmotor D19 официально анонсировали в сентябре. А сегодня, как и было обещано, в Китае провели презентацию SUV. Правда, не полноценную, а, скорее, ознакомительную. Кроссовер стал девятой моделью основанной в 2015-м компании и первенцем новой флагманской D-серии. К слову, дела у фирмы сейчас идут неплохо. Согласно данным самого производителя, всего в январе-сентябре на внутреннем и внешних рынках (в Европе интересы марки представляет концерн Stellantis) реализовано 395 516 автомобилей Leapmotor, что на 129% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Leapmotor D19 получил типичную для многих нынешних «китайцев» внешность. Кроссовер имеет гладкий «нос», двухэтажную головную оптику и выдвижные ручки дверей. Задние стойки могут быть покрыты хромом. Предусмотрены 21-дюймовые колеса. В фары встроен проектор, а монофонарь может показывать анимацию и уровень заряда батареи, ведь модель, разумеется, электрифицирована. Для новинки еще заявлен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

1 / 2
2 / 2

Интерьер же еще не продемонстрировали. Впрочем, и так понятно, что внутри будет обилие экранов и холодильник, а кресла будут иметь не только подогрев и вентиляцию, но и массажер. Кроме того, кроссоверу обещан проекционный дисплей с дополненной реальностью. Местные СМИ пишут, что паркетник предложат в шестиместном исполнении.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Точные габариты тоже пока не озвучили. В Leapmotor заявили, что длина D19 превышает 5,2 метра, ширина составляет почти 2 метра, колесная база – более 3,1 метра. Кроссовер получил пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами.

1 / 2
2 / 2

D19 бывает в виде последовательного гибрида (ДВС работает в режиме генератора) или электрокара. Первая модификация имеет 800-вольтовую электросистему, полный привод и батарею емкостью 80,3 кВт*ч. Суммарная мощность такого Leapmotor D19 – 544 л.с. Заявленный запас хода только на электротяге превышает 500 км по китайскому циклу CLTC. С 0 до 100 км/ч гибрид разгоняется примерно за 5 секунд.

У чисто электрического Leapmotor D19 1000-вольтовая архитектура, три электродвигателя и батарея емкостью 115 кВт*ч. Совокупная отдача – 734 л.с. Запас хода – свыше 720 км. Первую «сотню» электрокар наберет менее чем 3 секунды. Кстати, спереди у электроверсии есть дополнительный отсек. Его объем не назвали, но, судя по крышке, он довольно вместительный.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

На домашний рынок Leapmotor D19 выйдет в следующем году. Конкурентов у паркетника там будет предостаточно. Так, только в этом году в Китае стартовали продажи схожих по формату Deepal S09, Onvo L90 от фирмы Nio, Geely Galaxy M9, GAC Trumpchi S9 и Chery Fulwin T11. А впоследствии новую D-серию Leapmotor должны пополнить минивэн и седаны.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Leapmotor Leapmotor D19
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Что такое масло с допуском производителя: что это значит, чем оно отличается и где его найти Иногда автовладельцы при выборе моторного масла стараются пойти самым простым путем: купить «фирменное» масло, на упаковке которого будет бренд их автомобиля. Ведь если значок на машине и ка... 1653 2 0 15.10.2025
Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 10214 5 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 3196 2 4 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13903 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12755 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10512 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings