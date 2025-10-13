Гибридные авто ×
  • Представлен роскошный кроссовер Chery Fulwin T11. В России он появится под другим брендом

Представлен роскошный кроссовер Chery Fulwin T11. В России он появится под другим брендом

13.10.2025 952 1 1

Компания Chery наконец-то полностью рассекретила флагманский кроссовер семейства Fulwin. Модель доступна в виде последовательного гибрида, можно выбрать SUV с задним или полным приводом. Большой кроссовер обещан и российскому рынку, однако у нас его планируют продавать как Exeed Exlantix.

В виде концепта кроссовер Chery Fulwin T11 показали еще в 2023-м, готовый к производству SUV представили в 2024-м. Прием «слепых» заказов (то есть без объявления цен) в Китае открыли в августе текущего года. Ну а теперь на родине Chery наконец провели полноценную презентацию. Одновременно опубликован прайс-лист, пусть пока и предварительный. Также напомним, что в КНР Fulwin (или Fengyun) – это электрифицированное семейство Chery с отдельной эмблемой. Вот и T11 является последовательным гибридом.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Длина новинки Chery равна 5205 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3120 мм. Для Chery Fulwin T11 предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски. В рамках премьеры был показан вариант с двухцветной окраской, как у люксовых моделей. К слову, паркетник даже был выставлен рядом с Mercedes-Maybach GLS, но главными конкурентами, конечно, станут местные же модели вроде Geely Galaxy M9 или Li L9.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Среди особенностей внешности T11 – глухая панель спереди с вертикальными хромированными полосками (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), объединенные светящейся линией узкие фары, привычные ручки дверей вместо выдвижных у концепта и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Chery Fulwin T11 строго шестиместный. Перед водителем установлен отдельный приборный экран на 10,25 дюйма, всю остальную площадь передней панели занял 30-дюймовый тачскрин с разрешением 6K. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, «хрустальные» шайба и кнопки, неприкрытые подстаканники (в том числе, и для задних седоков). Экраны и беспроводная зарядка идут уже в базе.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

А всего у модели четыре комплектации. Две начальные версии имеют работающий в режиме генератора турбомотор 1.5 (156 л.с.), расположенный на задней оси электродвигатель мощностью 265 л.с. и батарею емкостью 33,68 кВт*ч. Остальные два исполнения – полноприводные, у них спереди установлен дополнительный электромотор на 204 л.с., суммарная отдача таких паркетников составляет 469 л.с. Полноприводные версии оснащены батареей емкостью 39,92 кВт*ч. Любопытно, что, согласно заявлению самой компании Chery, аккумулятор на запас хода не влияет: только на электротяге Fulwin T11 проедет 220 км по циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1400 км. Заднеприводный кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч за 9,3 секунды, полноприводный – за 5,4 секунды.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В списке оборудования самого дешевого Chery Fulwin T11 также значатся: подогрев и вентиляция кресел первого и второго ряда, аудиосистема с 23 динамиками (в том числе, встроенные в подголовник водительского сиденья), два люка в крыше, бардачок с паролем, трехзонный климат-контроль, 11 подушек безопасности и автопилот Falcon 500 (включает 7 наружных камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров). 

1 / 2
2 / 2

Начиная со следующей по старшинству комплектации появляются подогрев руля, массажер кресел первого и второго ряда, подогрев сидений третьего ряда, собственный планшет для задних пассажиров (прикреплен к потолку). Полноприводные версии – это также адаптивные амортизаторы. Наконец, топовый T11 имеет встроенный в торец тоннеля выдвижной отсек с функциями подогрева и охлаждения, откидной столик (интегрирован в спинку переднего пассажирского кресла) и более продвинутый автопилот Falcon 700 с лидаром над лобовым стеклом и 11 камерами.

Сейчас за Chery Fulwin T11 просят 199 900 – 264 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,25 млн – 3 млн рублей по актуальному курсу. «Живые» продажи стартуют в Китае чуть позже, и после их запуска реальные цены, возможно, окажутся чуть ниже. А в следующем году роскошный гибридный кроссовер планируют привезти в Россию, вот только у нас он появится как Exeed Exlantix E02. Подробности о российской версии раскроют ближе к дате старта продаж.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Chery Chery Fulwin T11 Fulwin Exlantix Exlantix E02 Exeed

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
14.10.2025 08:40
nazarov66-r@mail.ru

Отчасти напоминает GLS

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 1523 2 2 13.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Да здравствует бензин: моторы, прощайте? Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифрови... 3296 3 1 13.10.2025
Статьи / Путешествия По Волоколамскому шоссе: первая ГЭС, две усадьбы и «штурмгешутц» Все-таки дорога, как бы она не называлась – трасса, шоссе, тракт, автобан, хайвей или как-то иначе, это совершенно особый и слегка мистический объект. Неслучайно возникла латинская поговорка... 1013 2 3 12.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13630 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12609 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10394 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
30 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
7 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
4 Голые и смешные: Tesla представила «дешёвые» Model Y Standard и Model...
Новые комментарии
Change privacy settings