Exeed собирается вывести на российский рынок флагманский кроссовер Exlantix E02

Под этим именем в 2026 году в РФ, вероятно, будет представлен Chery Fulwin T11, который пока не добрался до дилеров даже на домашнем рынке.

Бренд Exlantix, принадлежащий китайской компании Chery, был создан для продаж машин на экспортных рынках. По первому времени он представлял собой отдельную линейку Exeed, которая объединяла электромобили, plug-in гибридные модификации и «водородомобили», однако позже производитель принял решение использовать это название для отдельной марки. Актуальный модельный ряд на российском рынке включает в себя седан Exlantix ES и кроссовер ET, в следующем году его ждёт пополнение.

На фото: флагманский кроссовер Exlantix E02

Пресс-служба местного подразделения Exeed рассказала о том, что в 2026 году на авторынок РФ выйдет флагманский кроссовер Exlantix E02. Судя по снимку, полноразмерный SUV получит светодиодную головную оптику узкой формы, при этом фары соединены друг с другом светящейся тонкой полоской, проходящей под кромкой капота. Под ней располагается надпись с названием бренда, ещё ниже – безрамочная радиаторная решётка с хромированными вертикальными прутьями. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован широкий воздухозаборник с вертикальными штрихами из чёрного пластика.

На фото: Chery Fulwin T11

Профиль Exlantix E02 с двухцветных кузовом украшен многоспицевыми колёсными дисками и выштамповками на боковинах. У модели обычные дверные ручки, традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников, рейлинги и лидер на крыше, а также хромированная окантовка линии бокового остекления. Корму, а также салон новинки компания пока не показала.

Судя по снимку, под именем Exlantix E02 на российский рынок выйдет трёхрядный Chery Fulwin T11, который пока не появился у дилеров даже на родине. В этом случае, корму большого кроссовера снабдят лаконичным спойлером в верхней части багажной двери, аккуратным диффузором в нижней части заднего бампера, а также «монофонарём» с необычным световым рисунком, заходящим на задние крылья.

Как рассказали в российском офисе Exeed, габаритная длина флагманского кроссовера Exlantix E02 составляет 5171 мм, ширина – 1986 мм, высота – 1801 мм, а расстояние между осями – 3100 мм. Для сравнения, размеры «младшего брата» – Exlantix ET – равны 4980 x 1975 x 1698 мм, колёсная база – 3000 мм.

На фото: салон Chery Fulwin T11

В салоне Exlantix E02 установлено двухспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, за ним расположен небольшой дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а практически всю остальную часть передней панели занимает огромный горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы (разрешение – 6K, диагональ – 30 дюймов). Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрен дополнительный экран на 17,3 дюйма, закреплённый на потолке. Ещё модель снабдили акустикой с 23 динамиками, проекционным дисплеем, встроенным в центральную консоль холодильником и 11 подушками безопасности.

Известно, что полноприводный кроссовер Exlantix E02 оснащается последовательной гибридной установкой, в состав которой входит 1,5-литровый турбомотор, работающий в тандеме с двумя электродвигателями. По данным китайского издания Autohome, у Chery Fulwin T11 максимальная мощность бензиновой турбочетвёрки равна 156 л.с., отдача электромоторов пока не раскрыта. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 5 секунд. Сообщается, что модель предложат с двумя литий-железо-фосфатными батареями на выбор – ёмкостью 33,7 и 39,9 кВт*ч, запас хода при движении чисто на электротяге – 170 и 180 км соответственно, а совокупная дальнобойность превышает 1400 км.

Более точную дату выхода Exlantix E02 на российский рынок, а также прайс-лист новинки компания обнародует позднее.