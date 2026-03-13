13.03.2026 120 0 0
Заявка на абсолютный хит: к премьере готовится дешёвый хэтчбек Leapmotor A05

В электронной базе китайского Минпрома всплыл новый субкомпактный хэтчбек Leapmotor A05, у которого есть все шансы стать самым продаваемым легковым автомобилем в Китае благодаря сочетанию низкой цены, новейших технологи и раскрученности бренда Leapmotor.

Leapmotor, отметившая в минувшем декабре десятилетие, является одной из самых динамично развивающихся китайских компаний, стремительно завоёвывающих рынок. В прошлом году глобальные продажи Leapmotor составили 596 555 автомобилей (+103% по сравнению с АППГ). Цель на 2026 год — миллион автомобилей, а в течение ближайших десяти лет Leapmotor хочет выйти на уровень продаж в 4 млн машин в год.

Для достижения столь амбициозных целей Leapmotor расширяет модельный ряд как вверх, в сторону дорогих и даже роскошных автомобилей, так и вниз — в сторону бюджетных, но при этом не убогих, а привлекательных и хорошо оснащённых автомобилей. Leapmotor A05 будет конкурировать с Geely Geome Xingyuan, который стабильно входит в тройку самых продаваемых в Китае легковушек: за первые два месяца этого года он разошёлся тиражом 56 369 шт., лучше него продавался только электрический кроссовер Xiaomi YU7 (58 065 шт.), третье место занял «углеводородный» кроссовер Geely Boyue L (53 539 шт.).

Leapmotor A05 — это электромобиль с единственным мотором, который в зависимости от комплектации будет выдавать 70 кВт (95 л.с.) либо 90 кВт (122 л.с.). Максимальная скорость — 160 км/ч. Батарея будет литий-железо-фосфатной, но её ёмкость пока не раскрыта. Габаритная длина — 4200 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1560 мм, колёсная база — 2605 мм. Штатные колёса — 16-дюймовые. Снаряженная масса — 1310 кг.

Облик хэтчбека A05 выполнен в фирменном стиле Leapmotor, весьма незамысловатом, но тепло принимаемом китайскими потребителями. Впрочем, главная ценность Leapmotor — не дизайн, а новейшие технологии и очень высокая скорость обновления как «железа», так и ПО. Для Leapmotor A05 предусмотрен даже лидар на крыше — опция, недоступная ни для одного из европейских аналогов. Лидар является частью системы искусственного зрения различных электронных помощников водителя, вплоть до автопилота второго уровня.

Сколько будет стоить Leapmotor A05, пока можно только гадать, но для ориентира можно взять вышеупомянутый Geely Geome Xingyuan, его минимальная цена в Китае сейчас составляет 68 800 юаней (802 000 рублей в переводе по текущему курсу).

Для состоятельных клиентов Leapmotor готовит другие новинки: в ближайшие месяцы ожидаются премьеры большого кроссовера Leapmotor D19 и минивэна Leapmotor D99.

