Серийный Geely Galaxy Cruiser 700: больше официальных фото

Компания Geely продолжает подогревать интерес к своему брутальному кроссоверу. В продажу новинка поступит уже в этом году.

Первые официальные изображения товарного кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700 были опубликованы в марте. На прошлой неделе производитель поделился снимками с испытаний новинки и раскрыл кое-какие подробности о начинке. Теперь же Geely распространила дополнительные картинки и видеоролик с SUV без лоскутка камуфляжа. Напомним, кроссовер «вырос» из прошлогоднего концепта Geely Galaxy Cruiser.

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Внешне «семисотый» почти дословно повторил своего предвестника, разве что слегка упростили бамперы. Кроссовер получил нарочито брутальный облик. Geely Galaxy Cruiser 700 имеет «прямоугольный» кузов, массивный обвес и распашную багажную дверь, на которой может быть установлена запаска. В прямоугольные же блоки фар встроены светодиодные полукольца дневных ходовых огней, задние фонари сделали вертикальными. Головную оптику объединяет светящаяся плашка. Расположенная на радиаторной решетке эмблема – тоже с подсветкой. Наконец, Galaxy Cruiser 700 достался автопилот с лидаром над лобовым стеклом. А вот размеры кроссовера все еще не озвучены.

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Полноценных изображений интерьера серийного SUV пока нет. Впрочем, на имеющихся кадрах из свежего ролика видно, что салон Galaxy Cruiser 700 по сравнению с шоу-каром также упростили. В частности, перед водителем установлен отдельный и более крупный приборный экран, тогда как у прототипа узкий дисплей был вписан в переднюю панель. Ну и, как водится, Cruiser 700 достался гигантский планшет мультимедийной системы.

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Кроссовер представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. Как ранее сообщили в Geely, система включает три электродвигателя (вероятно, один спереди и два сзади), суммарная отдача – 1128 л.с. В арсенале новинки еще значатся блокировка дифференциала и искусственный интеллект. Кроме того, для Galaxy Cruiser 700 заявлена система динамического управления GVMC собственной разработки компании, а китайские профильные медиа даже прочат кроссоверу режим «краба».

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Больше подробностей о Geely Galaxy Cruiser 700 появится в ближайшее время. На домашнем рынке брутальный кроссовер ждут в продаже уже в этом году.