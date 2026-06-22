Серийный Geely Galaxy Cruiser 700: больше официальных фото

Первые официальные изображения товарного кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700 были опубликованы в марте. На прошлой неделе производитель поделился снимками с испытаний новинки и раскрыл кое-какие подробности о начинке. Теперь же Geely распространила дополнительные картинки и видеоролик с SUV без лоскутка камуфляжа. Напомним, кроссовер «вырос» из прошлогоднего концепта Geely Galaxy Cruiser.
Внешне «семисотый» почти дословно повторил своего предвестника, разве что слегка упростили бамперы. Кроссовер получил нарочито брутальный облик. Geely Galaxy Cruiser 700 имеет «прямоугольный» кузов, массивный обвес и распашную багажную дверь, на которой может быть установлена запаска. В прямоугольные же блоки фар встроены светодиодные полукольца дневных ходовых огней, задние фонари сделали вертикальными. Головную оптику объединяет светящаяся плашка. Расположенная на радиаторной решетке эмблема – тоже с подсветкой. Наконец, Galaxy Cruiser 700 достался автопилот с лидаром над лобовым стеклом. А вот размеры кроссовера все еще не озвучены.
Полноценных изображений интерьера серийного SUV пока нет. Впрочем, на имеющихся кадрах из свежего ролика видно, что салон Galaxy Cruiser 700 по сравнению с шоу-каром также упростили. В частности, перед водителем установлен отдельный и более крупный приборный экран, тогда как у прототипа узкий дисплей был вписан в переднюю панель. Ну и, как водится, Cruiser 700 достался гигантский планшет мультимедийной системы.
Кроссовер представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. Как ранее сообщили в Geely, система включает три электродвигателя (вероятно, один спереди и два сзади), суммарная отдача – 1128 л.с. В арсенале новинки еще значатся блокировка дифференциала и искусственный интеллект. Кроме того, для Galaxy Cruiser 700 заявлена система динамического управления GVMC собственной разработки компании, а китайские профильные медиа даже прочат кроссоверу режим «краба».
Больше подробностей о Geely Galaxy Cruiser 700 появится в ближайшее время. На домашнем рынке брутальный кроссовер ждут в продаже уже в этом году.
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Стильно, ничего не скажешь.
Volga K70
Покрасивее чем tank ги