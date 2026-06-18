Обновлённый Maserati Grecale: более строгое лицо и расширенная моторная гамма

Компания Maserati провела рестайлинг своего среднеразмерного кроссовера Grecale и уже запустила его в продажу. Бензиновых версий у Grecale стало больше, а электрическая по-прежнему одна.

Grecale дебютировал в 2022 году, его электрическая версия Folgore вышла на рынок под конец 2023-го. В основе этого кроссовера лежит модифицированная платформа Giorgio от Alfa Romeo Stelvio, при этом у Stelvio электрическая версия так и не появилась. На данный момент Grecale является самой доступной и самой востребованной моделью Maserati.

Рестайлинг принёс Grecale новый дизайн передка с более гранёными и прямолинейными формами. Улыбки под радиаторной решёткой больше нет, её место заняла горизонтальная чёрная секция, а у передних колёсных арок появились аэродинамические вырезы, уменьшающие завихрения воздуха на боковинах. Дизайн колёсных дисков обновлён. Задний бампер и светотехника не изменились. Из-за новой формы переднего бампера габаритная длина кроссовера увеличилась с 4865 до 4874 мм.

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Изменения в салоне такие же, как у обновлённых спорткаров Maserati GranTurismo и GranCabrio: круглый руль зачем-то заменён восьмиугольным, обновлены отделочные материалы и графика всех экранов, электронные часы стали более премиальными на вид, кнопочный селектор режимов трансмиссии на центральной консоли заменён торчащими металлическими тумблерами. Топовую 1285-ваттную аудиосистему с 21 динамиком поставляет Sonus faber.

В «базе» у Grecale по-прежнему пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами, а пневмоподвеска предлагается за доплату. Полный привод есть у всех версий. Коробка передач у бензиновых версий — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF.

Базовый двигатель — 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка с ассистирующем ей 48-вольтовым стартер-генератором. Максимальная отдача этого двигателя зависит от версии кроссовера: самый простой вариант выдаёт 250 л.с. и 420 Нм (6,3 с до «сотни», 229 км/ч), средний — 300 л.с. и 450 Нм (5,6 с до «сотни», 240 км/ч), наиболее мощный — 330 л.с. и 450 Нм (5,3 с до «сотни», 240 км/ч).

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3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 Nettuno теперь доступен для Grecale в двух версиях, тогда как раньше был только одна — топовая. На младшем Grecale V6 максимальная отдача составляет 390 л.с. и 500 Нм (4,9 с до «сотни», 260 км/ч), на топовом Grecale Trofeo — 530 л.с. и 620 Нм (3,8 с до «сотни», 285 км/ч). На версии Trofeo установлен задний межколёсный самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

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Электрический Grecale Folgore был модернизирована ещё в прошлом году, он по-прежнему оснащается двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 557 л.с. и 820 Нм. Ёмкость 400-вольтовой батареи — 105 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 580 км по циклу WLTP. До 100 км/ч электрический кроссовер разгоняется за 4,1 с, максимальная скорость — 220 км/ч.

Самый простой обновлённый Maserati Grecale с 2,0-литровым мотором стоит в Италии от 83 200 евро, версия Trofeo V6 — от 128 466 евро, электрическая версия Folgore — от 100 300 евро.

