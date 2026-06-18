Рестайлинг ×
  • Обновлённый Maserati Grecale: более строгое лицо и расширенная моторная гамма

Обновлённый Maserati Grecale: более строгое лицо и расширенная моторная гамма

18.06.2026 262 0 0
Обновлённый Maserati Grecale: более строгое лицо и расширенная моторная гамма

Компания Maserati провела рестайлинг своего среднеразмерного кроссовера Grecale и уже запустила его в продажу. Бензиновых версий у Grecale стало больше, а электрическая по-прежнему одна.

Grecale дебютировал в 2022 году, его электрическая версия Folgore вышла на рынок под конец 2023-го. В основе этого кроссовера лежит модифицированная платформа Giorgio от Alfa Romeo Stelvio, при этом у Stelvio электрическая версия так и не появилась. На данный момент Grecale является самой доступной и самой востребованной моделью Maserati.

Рестайлинг принёс Grecale новый дизайн передка с более гранёными и прямолинейными формами. Улыбки под радиаторной решёткой больше нет, её место заняла горизонтальная чёрная секция, а у передних колёсных арок появились аэродинамические вырезы, уменьшающие завихрения воздуха на боковинах. Дизайн колёсных дисков обновлён. Задний бампер и светотехника не изменились. Из-за новой формы переднего бампера габаритная длина кроссовера увеличилась с 4865 до 4874 мм.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Изменения в салоне такие же, как у обновлённых спорткаров Maserati GranTurismo и GranCabrio: круглый руль зачем-то заменён восьмиугольным, обновлены отделочные материалы и графика всех экранов, электронные часы стали более премиальными на вид, кнопочный селектор режимов трансмиссии на центральной консоли заменён торчащими металлическими тумблерами. Топовую 1285-ваттную аудиосистему с 21 динамиком поставляет Sonus faber.

В «базе» у Grecale по-прежнему пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами, а пневмоподвеска предлагается за доплату. Полный привод есть у всех версий. Коробка передач у бензиновых версий — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF.

Базовый двигатель — 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка с ассистирующем ей 48-вольтовым стартер-генератором. Максимальная отдача этого двигателя зависит от версии кроссовера: самый простой вариант выдаёт 250 л.с. и 420 Нм (6,3 с до «сотни», 229 км/ч), средний — 300 л.с. и 450 Нм (5,6 с до «сотни», 240 км/ч), наиболее мощный — 330 л.с. и 450 Нм (5,3 с до «сотни», 240 км/ч).

1 / 2
2 / 2

3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 Nettuno теперь доступен для Grecale в двух версиях, тогда как раньше был только одна — топовая. На младшем Grecale V6 максимальная отдача составляет 390 л.с. и 500 Нм (4,9 с до «сотни», 260 км/ч), на топовом Grecale Trofeo — 530 л.с. и 620 Нм (3,8 с до «сотни», 285 км/ч). На версии Trofeo установлен задний межколёсный самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

1 / 2
2 / 2

Электрический Grecale Folgore был модернизирована ещё в прошлом году, он по-прежнему оснащается двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 557 л.с. и 820 Нм. Ёмкость 400-вольтовой батареи — 105 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 580 км по циклу WLTP. До 100 км/ч электрический кроссовер разгоняется за 4,1 с, максимальная скорость — 220 км/ч.

Самый простой обновлённый Maserati Grecale с 2,0-литровым мотором стоит в Италии от 83 200 евро, версия Trofeo V6 — от 128 466 евро, электрическая версия Folgore — от 100 300 евро.

кроссовер электромобиль новинки рестайлинг Maserati Maserati Grecale

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Роскомнадзор и СО: как удалённый пуск мотора может привести к штрафу или погубить водителя Большинство из нас давно привыкло заводить автомобиль дистанционно для прогрева зимой и охлаждения летом. Особенно удобно это делать не с брелока, а с помощью телефона, для которого расстоян... 1359 0 0 18.06.2026
Статьи / Авто с пробегом Toyota Highlander II (XU 40) с пробегом: почти идеальные тормоза и неожиданно капризный ДВС В первой части материала мы выяснили, что Toyota Highlander второго поколения не будет огорчать частыми неисправностями в электрике, отличается весьма износостойким салоном и не страдает то... 1098 0 0 17.06.2026
Статьи / Колёсная база Как сэкономить на обслуживании автомобиля: что можно делать своими руками С каждым годом содержание автомобиля обходится всё дороже. Цены на запчасти растут, стоимость работ в сервисах тоже не стоит на месте, а некоторые простые операции порой стоят так, словно ма... 288 0 0 17.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42683 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 18332 12 0 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13025 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
4 Для Porsche Taycan теперь доступны фальшивая коробка передач и нарисов...
3 Гамму Geely пополнил большой седан Galaxy TT: официальные кадры
3 Представлен прощальный Audi A8 final edition, преемника у флагманского...
Новые комментарии
Change privacy settings