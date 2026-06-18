Maserati обновила GranTurismo и GranCabrio: больше углов в дизайне и более мощный V6

Компания Maserati, входящая в состав корпорации Stellantis, представила обновлённое семейство полноприводных спорткаров GranTurismo и GranCabrio с освежённым дизайном и модернизированной технической начинкой. Заказы на обновлённые Maserati GranTurismo и GranCabrio в Италии уже принимаются, живые машины появятся у дилеров в сентябре.

Купе Maserati GranTurismo второго поколения справило премьеру в 2022 году, а в 2024 году был представлен родственный Maserati GranCabrio второго поколения. В 2025 году сборка обеих моделей была перенесена с завода Мирафьори в Турине на родную фабрику в Модене, расположенную на улице Viale Ciro Menotti и носящую её имя.

Рестайлинг принёс Maserati GranTurismo и GranCabrio более угловатые бамперы, причём их дизайн у бензиновых и электрических версий разный. Maserati утверждает, что новая форма воздуховодов, переднего сплиттера и заднего диффузора увеличивает прижимную силу на высоких скоростях, но не приводит конкретных цифр. Фары и фонари прежние, но у фонарей ослаблена тонировка. Обновлён дизайн колёсных дисков, расширена цветовая палитра кузова.

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В салоне принципиальных изменений нет, но обновлены отделочные материалы и отдельные детали. Руль зачем-то сделали восьмиугольным, хотя на прежний круглый никто не жаловался. Цифровые часики по центру передней панели стали более старомодными и одновременно более элегантными и на вид. Кнопочный селектор режимов трансмиссии на центральной консоли заменён торчащими тумблерами — ими будет удобно пользоваться вслепую. В оснащение добавлена система мониторинга усталости водителя. Графика всех экранов обновлена, их размер прежний: приборный экран — 12,2-дюймовый, мультимедийный — 12,3-дюймовый. Под мультимедийным экраном находится ещё один 8,8-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за различные настройки.

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Базовый Maserati GranTurismo/GranCabrio по-прежнему оснащается 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 Nettuno (490 л.с., 600 Нм), 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF и полным приводом с автоматической муфтой отбора мощности на передние колёса. Первую «сотню» 490-сильный Maserati GranTurismo набирает за 3,9 с, GranCabrio — за 4,0 с. Максимальная скорость у купе — 302 км/ч, у кабриолета — 300 км/ч.

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Maserati GranTurismo/GranCabrio Trofeo устроен так же, но максимальная мощность V6 Nettuno у него в ходе рестайлинга была увеличена с 550 до 590 л.с., при этом максимальный крутящий момент не изменился — 650 Нм. В стандартное оснащение версии Trofeo входят задний самоблокирующийся задний межколёсный дифференциал с электронным управлением и спортивная система выхлопа. До 100 км/ч Maserati GranTurismo Trofeo разгоняется за 3,5 с, максимальная скорость — 320 км/ч, соответствующие показатели Maserati GranCabrio Trofeo составляют 3,6 с и 316 км/ч.

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Электрический Maserati GranTurismo/GranCabrio Folgore по-прежнему оснащаестя трёхмоторной силовой установкой (один мотор на передней оси, два на задней), её максимальная совокупная отдача не изменилась — 761 л.с и 1350 Нм. Электрическое купе разгоняется до 100 км/ч за 2,7 с, кабриолет — за 2,8 с, максимальная скорость — 325 и 290 км/ч соответственно. Ёмкость Т-образной батареи прежняя — 92,5 кВт·ч, но благодаря новой программе управления силовой установкой максимальный запас хода на одной зарядке вырос с 455 до 540 км по циклу WLTP.

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Регулируемая по высоте пневмоподвеска входит в стандартное оснащение всех версий Maserati GranTurismo/GranCabrio, в новом ездовом режиме Country она увеличивает дорожный просвет на 20 мм, ехать в таком положении можно на скорости до 120 км/ч.

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Обновлённый бензиновый Maserati GranTurismo стоит в Италии от 163 800 евро (версия Trofeo — от 199 900 евро), электрический — от 163 640 евро. Бензиновый Maserati GranCabrio стоит от 174 100 евро (версия Trofeo — от 213 800 евро), электрический — от 174 040 евро.