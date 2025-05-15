Возвращение домой: Maserati переносит производство GranTurismo и GranCabrio в Модену

Компания Maserati, принадлежащая корпорации Stellantis, объявила о том, что до конца этого года сборка спорткаров Maserati GranTurismo и GranCabrio будет перенесена с завода Мирафьори в Турине на родную фабрику в Модене, расположенную на улице Viale Ciro Menotti и носящую её имя.

Корпорация Stellantis, переживающая управленческий и финансовый кризисы, пытается оптимизировать многочисленные бизнес-процессы, особенно те, что связаны с убыточными брендами, к коим с прошлого года относится и Maserati. Легендарная итальянская марка стремительно теряет долю на рынке лакшери-автомобилей: в 2024 году, согласно официальному отчёту Stellantis, глобальные продажи Maserati составили 11 300 машин, что на 57,5% меньше продаж в 2023 году. Вместо прибыли по итогам 2024 года Maserati принесла скорректированный операционный убыток в размере 260 млн евро.

В минувшем апреле стало известно о том, что корпорация Stellantis наняла консалтинговое агентство McKinsey & Company для разработки жизнеспособных вариантов будущего марок Alfa Romeo и Maserati, не исключая в том числе возможность их продажи, а пока что Maserati остаётся в структуре Stellantis в несколько подвешенном состоянии и с сокращённым модельным рядом, что отчасти объясняет обвал продаж.

Штаб-квартира и завод Maserati в Модене 1 / 3 Штаб-квартира и завод Maserati в Модене 2 / 3 Штаб-квартира и завод Maserati в Модене 3 / 3

В 2024 году из продуктовой линейки Maserati выбыли сразу три модели — седаны Ghibli, Quattroporte и флагманский кроссовер Levante, все они производились на заводе Мирафьори в Турине вместе с электрическим хэтчбеком Fiat 500e, купе Maserati GranTurismo и кабриолетом Maserati GranCabrio. Также в прошлом году Maserati отказалась от бензиновых двигателей V8 модели F154, которые закупала у Ferrari. Теперь базовым ДВС у Maserati является собственный 3,0-литровый V6 Nettuno — его производят на исторической фабрике Maserati в Модене, здесь же выпускаются все версии среднемоторного суперкара Maserati MC20, оснащённые этим двигателем. Разработку электрической версии MC20 компания Maserati недавно отменила, так как это слишком дорого и малоперспективно. Разработка наследников Quattroporte и Levante пока поставлена на паузу.

Производство двигателей Maserati V6 Nettuno в Модене 1 / 3 Производство двигателей Maserati V6 Nettuno в Модене 2 / 3 Производство двигателей Maserati V6 Nettuno в Модене 3 / 3

Помимо флагманского суперкара MC20 в актуальном модельном ряду Maserati есть среднеразмерный кроссовер Grecale, что производится в итальянском Кассино вместе с соплатформенными Alfa Romeo Giulia и Stelvio, и спорткары Maserati GranTurismo/GranCabrio второго поколения в бензиновых и электрических версиях — их пока выпускают в Турине, но сегодня официально объявлено о начале их переезда в Модену, завершиться этот переезд должен в четвёртом квартале текущего года. К слову, Maserati GranTurismo/GranCabrio прошлого поколения выпускались в Модене, так что для современных одноимённых моделей переезд из Турина в Модену — это во всех смыслах возвращение домой.

Актуальные Maserati GranTurismo и Maserati GranCabrio 1 / 3 Актуальные Maserati GranTurismo и Maserati GranCabrio 2 / 3 Актуальные Maserati GranTurismo и Maserati GranCabrio 3 / 3

Зачистка завода Мирафьори в Турине понадобилась корпорации Stellantis для организации здесь массового производства нового бензинового Fiat 500, он должен встать на конвейер Мирафьори до конца этого года. Stellantis ожидает, что новый бензиновый Fiat 500 будет пользоваться высоким спросом и расходиться тиражом не менее 100 000 в год. Вместе с тем, по данным итальянского журнала Quattroruote, сварка и окраска кузовов Maserati GranTurismo/GranCabrio будет по-прежнему происходить на заводе Мирафьори в Турине, отсюда готовые кузова будут перевозиться в Модену для финальной сборки.