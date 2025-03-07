Maserati по-тихому отказалась от проекта по выпуску суперкара MC20 Folgore

Бренд Maserati входит в состав Stellantis, но актуальные результаты итальянской марки автогигант совершенно не радуют. По итогам прошлого года дилеры Maserati по всему миру продали в общей сложности 11,3 тыс. машин, этот результат на 57% меньше по сравнению с показателем 2023-го. Из них в Европе было реализовано 4606 экземпляров, что соответствует падению почти на 40%. Теперь у производителя меняются планы.

На фото: актуальное купе Maserati MC20

Одно из изменений коснётся, в частности, суперкара Maserati MC20. Напомним, его презентация прошла в сентябре 2020 года. Модель представляет собой «эволюцию» спортивного автомобиля MC12, который пробыл на конвейере недолго – всего лишь с 2004-го по 2005 год. А весной 2022-го марка презентовали родстер MC20 Cielo (в переводе с итальянского – «небо»). Производство MC20 налажено на заводе в Модене (Италия).

По данным Jato Dynamics, продажи Maserati MC20 на старосветском рынке в прошлом году упали на 50%: с 312 до 156 экземпляров. Как сообщает Autocar, в дальнейшем суперкар ждёт полное обновление. По предварительным данным, в основу грядущей модернизации лягут недавние разработки для Maserati GT2 Stradale, который был представлен в августе прошлого года в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния).

На фото: салон Maserati MC20

Как Kolesa.ru сообщал ранее, сухая масса этого суперкара снижена на 60 кг по сравнению с «обычной» версией и составляет 1365 кг. Maserati GT2 Stradale оснащается 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 Nettuno с пересмотренными турбокомпрессорами и новой системой выхлопа. Его максимальная отдача подросла на 10 л.с. до 640 л.с., а крутящий момент – снизился на 10 Нм до 720 Нм. Коробку передач оставили прежнюю – восьмиступенчатый автомат с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» спорткар тратит 2,8 секунды (на 0,1 секунды меньше, чем у актуального MC20).

На фото: Maserati GT2 Stradale

По данным британского издания, ещё одним изменением для Maserati MC20 станет отказ от разработки и выпуска полностью электрической версии с прибавкой Folgore к названию. Такая модификация была анонсирована ещё в 2020-м, предполагалось, что она дебютирует в 2025 году. В компании «зелёной» версии обещали трёхмоторную силовую установку, которая по характеристикам должна была превзойти вариант с ДВС.

В Maserati в 2020 году сообщали, что запас хода на одной зарядке у электрического суперкара составит 323 км (при расчёте по циклу WLTP). Первую сотню такая «электричка» смогла бы набрать за 2,8 секунды (против 2,9 секунды у актуального варианта с ДВС). Тем не менее потенциальный «зелёный» Maserati MC20 привлечь внимание поклонников модели не смог.

Под капотом Maserati GT2 Stradale

Как сообщает Motor1 со ссылкой на представителя Maserati, покупатели суперкаров на сегодняшний день по-прежнему предпочитают «мощные двигатели внутреннего сгорания, такие как Nettuno V6». Ещё он добавил, что в этом сегменте клиенты «не готовы переходить на BEV (Battery Electric Vehicle) в обозримом будущем».

Напомним, в конце прошлого месяца марка представила стартовую версию Maserati GranCabrio с мотором V6, цена известна.