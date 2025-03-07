Maserati по-тихому отказалась от проекта по выпуску суперкара MC20 Folgore

Бренд Maserati входит в состав Stellantis, но актуальные результаты итальянской марки автогигант совершенно не радуют. По итогам прошлого года дилеры Maserati по всему миру продали в общей сложности 11,3 тыс. машин, этот результат на 57% меньше по сравнению с показателем 2023-го. Из них в Европе было реализовано 4606 экземпляров, что соответствует падению почти на 40%. Теперь у производителя меняются планы.
Одно из изменений коснётся, в частности, суперкара Maserati MC20. Напомним, его презентация прошла в сентябре 2020 года. Модель представляет собой «эволюцию» спортивного автомобиля MC12, который пробыл на конвейере недолго – всего лишь с 2004-го по 2005 год. А весной 2022-го марка презентовали родстер MC20 Cielo (в переводе с итальянского – «небо»). Производство MC20 налажено на заводе в Модене (Италия).
По данным Jato Dynamics, продажи Maserati MC20 на старосветском рынке в прошлом году упали на 50%: с 312 до 156 экземпляров. Как сообщает Autocar, в дальнейшем суперкар ждёт полное обновление. По предварительным данным, в основу грядущей модернизации лягут недавние разработки для Maserati GT2 Stradale, который был представлен в августе прошлого года в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния).
Как Kolesa.ru сообщал ранее, сухая масса этого суперкара снижена на 60 кг по сравнению с «обычной» версией и составляет 1365 кг. Maserati GT2 Stradale оснащается 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 Nettuno с пересмотренными турбокомпрессорами и новой системой выхлопа. Его максимальная отдача подросла на 10 л.с. до 640 л.с., а крутящий момент – снизился на 10 Нм до 720 Нм. Коробку передач оставили прежнюю – восьмиступенчатый автомат с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» спорткар тратит 2,8 секунды (на 0,1 секунды меньше, чем у актуального MC20).
По данным британского издания, ещё одним изменением для Maserati MC20 станет отказ от разработки и выпуска полностью электрической версии с прибавкой Folgore к названию. Такая модификация была анонсирована ещё в 2020-м, предполагалось, что она дебютирует в 2025 году. В компании «зелёной» версии обещали трёхмоторную силовую установку, которая по характеристикам должна была превзойти вариант с ДВС.
В Maserati в 2020 году сообщали, что запас хода на одной зарядке у электрического суперкара составит 323 км (при расчёте по циклу WLTP). Первую сотню такая «электричка» смогла бы набрать за 2,8 секунды (против 2,9 секунды у актуального варианта с ДВС). Тем не менее потенциальный «зелёный» Maserati MC20 привлечь внимание поклонников модели не смог.
Как сообщает Motor1 со ссылкой на представителя Maserati, покупатели суперкаров на сегодняшний день по-прежнему предпочитают «мощные двигатели внутреннего сгорания, такие как Nettuno V6». Ещё он добавил, что в этом сегменте клиенты «не готовы переходить на BEV (Battery Electric Vehicle) в обозримом будущем».
Напомним, в конце прошлого месяца марка представила стартовую версию Maserati GranCabrio с мотором V6, цена известна.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться