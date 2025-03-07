Бизнес ×
  • Maserati по-тихому отказалась от проекта по выпуску суперкара MC20 Folgore

Maserati по-тихому отказалась от проекта по выпуску суперкара MC20 Folgore

07.03.2025 121 0 0

Представитель итальянской марки рассказал о том, что покупатели спортивных машин по-прежнему предпочитают «мощные двигатели внутреннего сгорания».

Бренд Maserati входит в состав Stellantis, но актуальные результаты итальянской марки автогигант совершенно не радуют. По итогам прошлого года дилеры Maserati по всему миру продали в общей сложности 11,3 тыс. машин, этот результат на 57% меньше по сравнению с показателем 2023-го. Из них в Европе было реализовано 4606 экземпляров, что соответствует падению почти на 40%. Теперь у производителя меняются планы.

На фото: актуальное купе Maserati MC20

Одно из изменений коснётся, в частности, суперкара Maserati MC20. Напомним, его презентация прошла в сентябре 2020 года. Модель представляет собой «эволюцию» спортивного автомобиля MC12, который пробыл на конвейере недолго – всего лишь с 2004-го по 2005 год. А весной 2022-го марка презентовали родстер MC20 Cielo (в переводе с итальянского – «небо»). Производство MC20 налажено на заводе в Модене (Италия).

По данным Jato Dynamics, продажи Maserati MC20 на старосветском рынке в прошлом году упали на 50%: с 312 до 156 экземпляров. Как сообщает Autocar, в дальнейшем суперкар ждёт полное обновление. По предварительным данным, в основу грядущей модернизации лягут недавние разработки для Maserati GT2 Stradale, который был представлен в августе прошлого года в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния).

На фото: салон Maserati MC20

Как Kolesa.ru сообщал ранее, сухая масса этого суперкара снижена на 60 кг по сравнению с «обычной» версией и составляет 1365 кг. Maserati GT2 Stradale оснащается 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 Nettuno с пересмотренными турбокомпрессорами и новой системой выхлопа. Его максимальная отдача подросла на 10 л.с. до 640 л.с., а крутящий момент – снизился на 10 Нм до 720 Нм. Коробку передач оставили прежнюю – восьмиступенчатый автомат с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» спорткар тратит 2,8 секунды (на 0,1 секунды меньше, чем у актуального MC20).

На фото: Maserati GT2 Stradale

По данным британского издания, ещё одним изменением для Maserati MC20 станет отказ от разработки и выпуска полностью электрической версии с прибавкой Folgore к названию. Такая модификация была анонсирована ещё в 2020-м, предполагалось, что она дебютирует в 2025 году. В компании «зелёной» версии обещали трёхмоторную силовую установку, которая по характеристикам должна была превзойти вариант с ДВС.

В Maserati в 2020 году сообщали, что запас хода на одной зарядке у электрического суперкара составит 323 км (при расчёте по циклу WLTP). Первую сотню такая «электричка» смогла бы набрать за 2,8 секунды (против 2,9 секунды у актуального варианта с ДВС). Тем не менее потенциальный «зелёный» Maserati MC20 привлечь внимание поклонников модели не смог.

Под капотом Maserati GT2 Stradale

Как сообщает Motor1 со ссылкой на представителя Maserati, покупатели суперкаров на сегодняшний день по-прежнему предпочитают «мощные двигатели внутреннего сгорания, такие как Nettuno V6». Ещё он добавил, что в этом сегменте клиенты «не готовы переходить на BEV (Battery Electric Vehicle) в обозримом будущем».

Напомним, в конце прошлого месяца марка представила стартовую версию Maserati GranCabrio с мотором V6, цена известна.

спортивные авто авторынок суперкары бизнес Maserati Maserati MC20
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Теплота, воздух и разные КПД: почему дизельный двигатель экономичнее бензинового Мы все прекрасно знаем, что дизельный двигатель экономичнее бензинового. А вот почему – знают не все. Сегодня разберёмся в этом вопросе, а начнём с теории: что такое коэффициент полезного де... 359 4 0 07.03.2025
Статьи / Новые авто Роскошь на электротяге, теперь официально: обзор Avatr 11 для российского рынка Может ли китайский бренд создать по-настоящему премиальный автомобиль? И может ли такой автомобиль двигаться на электрической тяге? Changan на эти вопросы уверенно отвечает «да» своим Avatr... 2090 2 0 06.03.2025
Статьи / Шины и диски Для молодых и активных: тест летних шин Torero MP47 Представьте себе картину: горы, серпантин, туман и дождь. И ещё – достаточно жёсткий график передвижения, который не предполагает слишком вальяжной поездки. Чем лучше управлять в такой ситуа... 2623 0 0 05.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68617 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24585 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15742 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
5 Король говорит: обзор KGM Rexton
5 Новый лифтбек Lada Granta Cross: первые изображения
4 Теплота, воздух и разные КПД: почему дизельный двигатель экономичнее б...
Новые комментарии
Change privacy settings