«Небесный» родстер: Maserati полностью рассекретила MC20 Cielo

Итальянская марка Maserati, принадлежащая автогиганту Stellantis, представила суперкар MC20 в сентябре 2020 года. Эта модель стала «эволюцией» спортивного автомобиля MC12 (он недолго пробыл на конвейере – с 2004-го по 2005 год). Производство MC20 налажено на фабрике в Модене: ранее здесь выпускали GranTurismo и GranCabrio, а после завершения площадку отправили на реконструкцию и переоборудование. Теперь компания презентовала родстер с приставкой Cielo.



На фото: Maserati MC20 Cielo

В переводе с итальянского Cielo означает «небо»: название, конечно же, призвано подчеркнуть открытый верх модификации, но не только. Дело в том, что родстер получил жёсткую крышу, которую составляют панели из стекла Webasto: она способна становиться полностью прозрачной и «глухой» за счёт использования технологии полимерно-диспергированных жидких кристаллов. Настраивать уровень прозрачности можно с помощью мультимедийной системы. Так что любоваться небом седоки могут в том числе и с поднятым верхом.



Maserati MC20 Cielo весит на 65 кг больше (1540 кг) по сравнению с купе. Разработчики создали углепластиковый монокок Cielo с фокусом на повышении жесткости (это необходимо для складывающейся крыши), сервопривод поднимает и опускает жёсткий верх за 12 секунд. У родстера также имеется отдельное заднее стекло, расположенное за сидениями, которое поднимается вертикально; ещё модель отличается за счёт заднего обтекателя с «горбами», находящимися за подголовниками водителя и пассажира. Для Cielo инженеры сохранили конструкцию подъёмных дверей типа «крыло бабочки».



Салон у MC20 Cielo оформлен так же как у купе MC20 2023 модельного года: версия получила ряд обновлений, в их числе новые кнопки управления, расположенные за рулевым колесом и иная клавиша для включения фар. В список оснащения вошли автоматическое экстренное торможение, функция распознавания дорожных знаков и система камер с 360-градусным обзором.



«Начинка» у версии Cielo такая же, как и у купе Maserati MC20. Так что родстер оснастили тем же 3,0-литровым битурбомотором V6 серии Nettuno, отдача которого составляет 630 л.с., а максимальный крутящий момент – 730 Нм. Он работает в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями; привод – задний с самоблокирующимся дифференциалом. Максимальная скорость «небесного» суперкара равна 320 км/ч (на 5 км/ч меньше, чем у купе).



На фото: салон Maserati MC20 Cielo

Первые 60 покупателей получат Maserati MC20 Cielo в приветственном исполнении Prima Serie Launch Edition. Такие автомобили можно узнать по бледно-голубому цвету кузова Acquamarina, схожему по колеру оформлению интерьера и золотистому декору. В компании пока не назвали цену «небесного» родстера, только отметили, что он окажется на 30 тыс. евро дороже, чем купе. Это значит, что на домашнем рынке его, вероятно, предложат примерно за 230 тыс. евро.

