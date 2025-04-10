Stellantis опять хочет продать Alfa Romeo и Maserati, но только не китайцам

Летом прошлого года, когда стало уже совсем очевидно, что корпорация Stellantis свалилась в системный кризис, её руководство во главе с гендиректором Карлосом Таваресом заговорило о том, что неплохо бы расстаться с убыточными брендами, но затем само опровергло свои же слова, потому что есть ещё совет директоров с председателем Джоном Элканном, потомком семьи Аньелли, который является главным акционером Stellantis и очень трепетно относится к принадлежащим корпорации итальянским брендам.
В декабре прошлого года Карлос Таварес был отправлен в отставку с щедрым «золотым парашютом», замену ему пока не нашли. Сейчас Stellantis управляется специальным комитетом во главе с Джоном Элканном, а ситуация тем временем лучше не становится: ключевые бизнес-показатели корпорации идут вниз, усугубляют положение введённые в начале апреля президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импортные автомобили, которые сильно ударят по бизнесу Alfa Romeo и Maserati, так как модели этих марок производятся только в Европе. На США, по данным Automotive News Europe, приходится 35-40% мировых продаж Maserati.
Согласно официальному отчёту Stellantis, глобальные продажи Maserati в прошлом году составили 11 300 машин, что на 57,5% меньше продаж в 2023 году, вдобавок итальянская марка принесла скорректированный операционный убыток в размере 260 млн евро.
В отличие от других 13 марок, Maserati является в структуре Stellantis отдельной компанией и поэтому фигурирует в отчётах отдельной строкой. Бизнес-показателей Alfa Romeo и других марок (Abarth, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall) Stellantis не раскрывает и публикует лишь консолидированный отчёт, но есть официальная статистика по США и независимая статистика по Европе, позволяющая понять масштаб проблем Alfa Romeo и Maserati.
По данным аналитического агентства JATO Dynamics, в прошлом году продажи Alfa Romeo в Европе просели на 10% до 44 777 шт., Maserati потеряла сразу 40% и сумела реализовать лишь 4607 машин. Продажи Alfa Romeo в США в прошлом году сократились на 19% до 8865 шт., официальных данных по продажам Maserati в США нет.
Так вот, McKinsey по просьбе Stellantis разработает сценарии вывода Alfa Romeo и Maserati из кризиса: это может быть партнёрство с другими компаниями с целью получения доступа к новейшим технологиями и даже продажа этих марок. Интерес к ним уже проявили некоторые азиатские компании, но Stellantis пока принципиально не хочет сдавать Alfa Romeo и Maserati в Китай — видимо, из имиджевых соображений.
Maserati — главный кандидат на выданье в силу своей обособленности в структуре Stellantis и высокой ценности самой марки Maserati, которая в зависимости от выбора стратегии имеет потенциал развития до уровня Ferrari или Porsche. В марте корпорация Stellantis отказалась от планов инвестировать 1,6 млрд евро в разработку новых моделей Maserati, в результате чего был отменён в том числе электрический суперкар Maserati MC20 Folgore. Таким образом руководство Stellantis достаточно ясно дало понять, что больше не хочет самостоятельно заниматься Maserati и готовит компанию к продаже. В качестве паллиативной меры по выводу Maserati из кризиса Stellantis сделала ставку на расширение программы кастомизации текущих моделей, которая сводится в основном к эксклюзивной отделке и окраске.
Добавим, что у Stellantis есть и другие проблемные бренды: перезапуск Lancia идёт с большим скрипом, а французская марка DS никак не может найти своё место в премиум-сегменте и будет пытаться переехать в лакшери-сегмент. В свою очередь бренды Citroen, Fiat, Opel и Peugeot производят совершенно однотипные автомобили, отличающиеся друг от друга только дизайном. Сейчас Stellantis пытается нацелить Citroen и Fiat на более низкий ценовой сегмент, чтобы сделать из них конкурентов успешной румынской марки Dacia (принадлежит Renault Group).
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Во колбасит этот стелантис. Изначально мертворожденный проект. Весь нелеквид под одним зонтиком. Джип, да Пежо, остальное шлак