DS идёт в лакшери-сегмент вслед за Jaguar, но «стиральных машин» делать не будет

Французский бренд DS, принадлежащий корпорации Stellantis, за десять лет своего существования так и не смог стать сколь-нибудь значимым игроком в премиум-сегменте авторынка и теперь хочет попытать счастья в ещё более элитарных кругах, где вращаются Bentley и Rolls-Royce.

Бренд DS откололся от материнской марки Citroen в 2014 году и сегодня в структуре Stellantis состоит в премиальном пуле вместе с Alfa Romeo и Lancia. Десять лет назад DS имел большие виды на Китай и разрабатывал для него уникальные модели, но быстро выяснилось, что китайцам французский премиум не нужен, сегодня продажи DS в Поднебесной практически сошли на нет. В родной Европе DS тоже не блещет успехами: с января по ноябрь 2024 года, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), реализовано 34 744 автомобилей (-23,6% по сравнению с АППГ).

Модели DS до сих пор воспринимаются многими потребителями как дорогие версии соплатформенных Ситроенов, поэтому сейчас Stellantis пытается сильнее развести их на рынке: Citroen движется вниз в сторону Skoda и Dacia, а DS, наоборот, начинает заигрывать с лакшери-сегментом, где производители зарабатывают на высоких ценах своих машин, а не на больших тиражах.

DS №8

В названии моделей DS теперь используется символ №, он должен подчеркнуть принадлежность бренда DS к лучшим представителям мира французского шика, например, к парфюмерной линейке Chanel. Первой «номерной» моделью DS стал представленный в минувшем декабре среднеразмерный кросс-лифтбек DS №8 на платформе STLA Medium, впоследствии свои номера получат все модели DS.

Дизайн-директор DS Automobiles Тьерри Метроз

Живая премьера DS №8 состоялась на проходящем сейчас автосалоне в Брюсселе, на ней присутствовал нынешний дизайн-директор DS Automobiles Тьерри Метроз и дал небольшое интервью британскому журналу Autocar. Метроз заявил, что DS будет постепенно двигаться от премиум-сегмента в сторону лакшери-сегмента, но предупредил, что этот путь может оказаться долгим и занять «десять или даже двадцать лет».

DS №8

При создании интерьера DS №8 команда дизайнеров французского бренда ориентировалась на стандарты Bentley, а не большой немецкой тройки (Audi, BMW, Mercedes-Benz), в будущем французского шика и роскоши в моделях DS будет ещё больше, конечная цель — «стать чем-то вроде Louis Vuitton в автомобильной промышленности».

DS SM Tribute

Недавно Тьерри Метроз также заявил о желании превратить представленный в сентябре эффектный концепт SM Tribute в серийную модель с мотором V6 от Maserati, но пока неясно, удастся ли реализовать это желание в свете пертурбаций в корпорации Stellantis после отставки в декабре её гендиректора Карлоса Тавареса. Сейчас уже ясно, что ставка DS только на электромобили — неверное решение в свете последних тенденций на мировом авторынке, купе с мощным V6 действительно могло бы привлечь к бренду новую аудиторию.

DS SM Tribute

Тьерри Метроз считает, что современные машины стали слишком похожими друг на друга, особенно китайские, поэтому требуются действительно смелые решения, чтобы громко заявить о себе в лакшери-сегменте. Однако даже если речь идёт об электромобилях, клиенты хотят красивый дизайн, подчёркивающий их индивидуальность, а не «стиральную машину» — это недвусмысленный намёк на представленный в декабре эксцентричный концепт Jaguar Type 00, который многие сравнивают со стиральной машиной, бытовым кондиционером и офисным принтером — мол, это всё что угодно, но только не автомобиль.

Jaguar, напомним, выбрал путь радикального вторжения в лакшери-сегмент после долгих лет застоя в премиуме, а это путь очень рискованный. DS, судя по всему, выбрал более мягкую и долгую стратегию — посмотрим, какой из двух брендов в итоге окажется более успешным в высшем эшелоне авторынка.