  Maserati нашла способ увеличить дальнобойность кроссовера Grecale Folgore

Maserati нашла способ увеличить дальнобойность кроссовера Grecale Folgore

01.11.2025

«Зелёная» модификация паркетника итальянской марки получила ряд обновок, приуроченных к переходу в 2026 модельный год.

Бренд Maserati принадлежит автогиганту Stellantis, который появился в списке крупнейших игроков мирового авторынка в начале 2021-го. Марка представила кроссовер, которому присвоила имя Grecale, весной 2022 года. Тогда модель дебютировала сразу во всех модификациях – трёх бензиновых и электрической с прибавкой Folgore, правда, продажи последней начались только в 2023-м.

На фото: Maserati Grecale 2026 модельного года
На фото: Maserati Grecale 2026 модельного года
На фото: Maserati Grecale 2026 модельного года
Maserati Grecale является наиболее востребованной моделью марки на европейском рынке, но всё-таки его результаты продаж остаются довольно скромными. Согласно статистике Jato Dynamics, в январе-августе текущего года кроссовер разошёлся по Старому Свету тиражом в 2024 экземпляра, что на 17% меньше по сравнению с показателем первых восьми месяцев 2024-го.

Теперь компания рассказала о том, какие обновки получила полностью «зелёная» модификация кроссовера к 2026 модельному году. Напомним, Grecale Folgore оснащается двухмоторной силовой установкой, максимальная отдача которой составляет 557 л.с., крутящий момент – 820 Нм. Первую «сотню» такой SUV набирает за 4,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.

Модели положена тяговая батарея ёмкостью 105 кВт*ч, которая интегрирована в пол. Максимальная мощность зарядки составляет 150 кВт, она позволяет пополнить запас с 20 до 80% за 29 минут. Изначально запас хода на одной зарядке у Maserati Grecale Folgore при расчёте по циклу WLTP составлял 500 км. Однако у паркетника 2026 модельного года этот показатель подрос.

На фото: салон Maserati Grecale 2026 модельного года

Так, главной обновкой для «розеточной» версии модели стала новая система отключения полного привода (в тех ситуациях, когда он не требуется). В этих случаях тяга подаётся только на заднюю ось: это позволило ощутимо снизить энергопотребление. В результате максимальный запас хода увеличился на 80 км и теперь составляет 580 км.

Как рассказали в пресс-службе Stellantis, переключение с полного привода на задний происходит автоматически «всего за 500 миллисекунд»: система физически отсоединяет валы передней от ступиц. В Maserati утверждают, что этот метод более эффективен, чем отключение электродвигателя, расположенного на передней оси. Сообщается, что система определяет, когда необходимо подключить или отключить полный привод с помощью комплекта датчиков и различных алгоритмов.

Ещё в списке обновок для «зелёного» паркетника 2026 модельного года значится функция динамического отображения диапазона пробега на оставшемся заряде (на экране навигационной системы). Кроме того, всем модификациям Grecale теперь доступна основная палитра, включающая в себя 11 цветов, а также 32 дополнительных оттенка по программе Fuoriserie, из них шесть являются новыми. Ещё предлагаются шесть цветовых схем отделки салона, восемь вариантов дизайна сидений, четыре версии тормозных суппортов и шесть комплектов легкосплавных колёсных дисков.

