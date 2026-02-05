Кроссовер Subaru Trailseeker встал на конвейер завода в Японии

Японская марка презентовала свою первую глобальную полностью «зелёную» модель – паркетник Subaru Solterra – в ноябре 2021-го, обновление он пережил в 2023 и 2025 годах. Напомним, SUV создан в партнёрстве с корпорацией Toyota, поэтому у него есть «близнец» – Toyota bZ4X , а у того имеется премиальный «родственник» – Lexus RZ. В апреле прошлого года модельный ряд Subaru пополнил ещё один электрический кроссовер – Trailseeker.

На фото: Subaru Trailseeker (версия для японского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинка является производной от Solterra: это более крупный электрический кроссовер, базирующийся на тойотовской платформе e-TNGA. По пропорциям Subaru Trailseeker ближе к кросс-универсалу, чем к традиционному SUV, так что его можно считать «зелёной» альтернативой Outback. Теперь пресс-служба Subaru рассказала о том, что производство Trailseeker стартовало на заводе Ядзима, расположенном в префектуре Гумма (Япония).

В компании отметили, что ещё в августе 2025 года начали модернизацию на предприятии, целью которой было создание новой «смешанной» производственной линии, на которой можно наладить выпуск одновременно электромобилей, гибридов, а также бензиновых автомобилей. В январе 2026-го работы были завершены, а в начале февраля, как и было запланировано, здесь стартовал серийный выпуск Subaru Trailseeker.

На фото: Subaru Trailseeker (версия для американского рынка)

Ожидается, что кроссовер появится в продаже на домашнем рынке весной 2026 года, более точная дата станет известна позднее. Габаритная длина Trailseeker составляет 4845 мм (на 155 мм длиннее чем Solterra), ширина – 1860 мм (такая же), высота – 1675 мм (на 25 мм выше). Расстояние между осями у новинки равно 2850 мм (аналогичное). Объём багажника варьируется от 595 до 633 литров в зависимости от версии.

Subaru Trailseeker будет доступен в Японии как с единственным 227-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси, так и с двухмоторной установкой, которая предполагает наличие такого же электродвигателя на задней оси. Кроссовер оснастили литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 74,7 кВт*ч.

В компании рассказали о том, что паспортный запас хода на одной зарядке у переднеприводного Trailseeker превысит 700 км (показатель полноприводного варианта станет известен позже). На разгон с места до «сотни» топовой двухмоторной версии паркетника японской марки требуется примерно 4,5 секунды.

На фото: салон Subaru Trailseeker (версии для американского рынка)

Цены новинки станут известны позже, но можно предположить, что Subaru Trailseeker окажется дороже, чем актуальный паркетник Solterra. Отметим, стартовая стоимость «младшего брата» на домашнем рынке составляет 5 170 000 иен (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант здесь просят не менее 6 116 000 иен (около 2,98 млн рублей).