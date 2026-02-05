Новинки ×

Кроссовер Subaru Trailseeker встал на конвейер завода в Японии

05.02.2026 1217 0 0
Кроссовер Subaru Trailseeker встал на конвейер завода в Японии

Стали известны технические характеристики паркетника, предназначенного для домашнего рынка. Старт продаж намечен на весну 2026 года.

Японская марка презентовала свою первую глобальную полностью «зелёную» модель – паркетник Subaru Solterra – в ноябре 2021-го, обновление он пережил в 2023 и 2025 годах. Напомним, SUV создан в партнёрстве с корпорацией Toyota, поэтому у него есть «близнец» – Toyota bZ4X , а у того имеется премиальный «родственник» – Lexus RZ. В апреле прошлого года модельный ряд Subaru пополнил ещё один электрический кроссовер – Trailseeker.

На фото: Subaru Trailseeker (версия для японского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинка является производной от Solterra: это более крупный электрический кроссовер, базирующийся на тойотовской платформе e-TNGA. По пропорциям Subaru Trailseeker ближе к кросс-универсалу, чем к традиционному SUV, так что его можно считать «зелёной» альтернативой Outback. Теперь пресс-служба Subaru рассказала о том, что производство Trailseeker стартовало на заводе Ядзима, расположенном в префектуре Гумма (Япония).

В компании отметили, что ещё в августе 2025 года начали модернизацию на предприятии, целью которой было создание новой «смешанной» производственной линии, на которой можно наладить выпуск одновременно электромобилей, гибридов, а также бензиновых автомобилей. В январе 2026-го работы были завершены, а в начале февраля, как и было запланировано, здесь стартовал серийный выпуск Subaru Trailseeker.

На фото: Subaru Trailseeker (версия для американского рынка)

Ожидается, что кроссовер появится в продаже на домашнем рынке весной 2026 года, более точная дата станет известна позднее. Габаритная длина Trailseeker составляет 4845 мм (на 155 мм длиннее чем Solterra), ширина – 1860 мм (такая же), высота – 1675 мм (на 25 мм выше). Расстояние между осями у новинки равно 2850 мм (аналогичное). Объём багажника варьируется от 595 до 633 литров в зависимости от версии.

Subaru Trailseeker будет доступен в Японии как с единственным 227-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси, так и с двухмоторной установкой, которая предполагает наличие такого же электродвигателя на задней оси. Кроссовер оснастили литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 74,7 кВт*ч.

В компании рассказали о том, что паспортный запас хода на одной зарядке у переднеприводного Trailseeker превысит 700 км (показатель полноприводного варианта станет известен позже). На разгон с места до «сотни» топовой двухмоторной версии паркетника японской марки требуется примерно 4,5 секунды.

На фото: салон Subaru Trailseeker (версии для американского рынка)

Цены новинки станут известны позже, но можно предположить, что Subaru Trailseeker окажется дороже, чем актуальный паркетник Solterra. Отметим, стартовая стоимость «младшего брата» на домашнем рынке составляет 5 170 000 иен (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант здесь просят не менее 6 116 000 иен (около 2,98 млн рублей).

кроссовер Япония производство новинки
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Качать насосом или нажать на кнопку? Как работал эфирный «пускач» из СССР Многие считают красивые баллончики с броскими этикетками «быстрый старт» порождением постсоветской эпохи, однако нечто подобное было отлично известно автолюбителям и во времена СССР. Правда,... 210 0 2 05.02.2026
Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузову не повезло Кроссоверы размера Nissan Murano обычно пользуются завидным успехом, причём в том числе – и на вторичном рынке. Но подержанный Murano в полтора раза дешевле не только близкого по размерам To... 815 2 0 04.02.2026
Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 689 1 0 02.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76412 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46579 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19059 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
12 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
7 5 причин покупать и не покупать Tank 300
Новые комментарии
Change privacy settings