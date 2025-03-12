Обновлённый Lexus RZ: больше мощности, версия F Sport, имитация МКП и руль по проводам

Lexus RZ дебютировал в 2022 году как премиальный родственник Toyota bZ4X, в основе обоих кроссоверов лежит модульная платформа e-TNGA, получившаяся слишком дорогой, что стало причиной слабых продаж. Главным рынком для Lexus традиционно являются США: здесь кроссовер RZ в прошлом году, по данным компании Toyota, разошёлся тиражом 9697 шт. (+80% по сравнению с продажами в 2023 году), продажи Lexus RZ в Европе в 2024 году, по данным JATO Dynamics, составили 3819 шт. (+113%). Рост продаж, конечно, впечатляет, но абсолютные цифры пока очень скромные. Обновление должно повысить привлекательность Lexus RZ и расширить его клиентскую базу, ведь в гамме впервые появилась спортивная версия F Sport.

Но сначала скажем об общих обновках. Кузов Lexus RZ никак не изменился внешне, но стал жёстче благодаря добавлению распорок и усилителей в корме и на передке в районе радиатора. Значительно улучшена шумоизоляция: дополнительные звукопоглощающие панели появились в районе пола, в дверях и в багажнике. Подвеска (передняя — типа McPherson, задняя — на двойных поперечных рычагах) перенастроена для достижения лучшего баланса управляемости и комфорта. Ключевые размеры Lexus RZ прежние: габаритная длина — 4805 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2850 мм.

Руль по проводам был анонсирован для Lexus RZ в виде опции ещё во время премьеры, но до покупателей он пока так и не добрался — кроссовер с таким рулём (точнее, со сплюснутым штурвалом вместо традиционного круглого руля) дали протестировать журналистам, они его раскритиковали за излишнюю чувствительность, после чего система Steer-by-Wire была отправлена на доработку. К обновлению её, наконец, «допилили»: максимальный угол поворота штурвала увеличен и теперь составляет 200 градусов, обратная связь стала более естественной, исчезла нервозность и скачки в усилии при изменении скорости — в общем, всё стало работать так, как надо.

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Другие новшества в салоне — это более экологически чистые материалы отделки, на 30% состоящие из растительного сырья. В обивке дверных карт применена лазерная перфорация, через точно вырезанные дырочки струится красивый узор светодиодной подсветки. У панорамной стеклянной крыши теперь можно регулировать степень прозрачности. Версия F Sport, которой прежде в гамме не было, имеет модифицированные передние сиденья с развитой боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педалях, более пухлый обод руля/штурвала и контрастную синюю прострочку обивки.

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Силовые установки комплексно модернизированы, в том числе в части управляющего софта, новые алгоритмы внесли свою лепту в увеличение пробега на одной зарядке. Ёмкость батареи у всех версий за счёт дополнительных ячеек теперь составляет 76,96 кВт·ч (раньше было 71,4 кВт·ч). Мощность бортового зарядного устройства выросла с 11 до 22 кВт.

Базовая одномоторная переднеприводная версия по-прежнему называется RZ 350e, но максимальная отдача электромотора увеличена с 204 л.с. и 265 Нм до 227 л.с. и 269 Нм (в европейском пресс-релизе указана мощность 224 л.с.), время разгона до 100 км/ч сократилось с 8,0 до 7,5 с. Максимальный запас хода на одной зарядке вырос с 479 до 575 км по циклу WLTP, но он пока не сертифицирован.

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Полноприводная двухмоторная версия теперь называется RZ 500e (раньше называлась RZ 450e). Передний электромотор здесь такой же, как на версии RZ 350e, а задний имеет такие же характеристики, как передний, максимальная совокупная мощность силовой установки — 380 л.с. (у RZ 450e — 313 л.с.). Первую «сотню» RZ 500e набирает за 4,6 с (RZ 450e — за 5,3 с), расчётный запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP (у RZ 450e максимум 440 км). Допустимая масса буксируемого прицепа у двухмоторной версии увеличилась с 750 до 1500 кг.

Спортивный Lexus RZ 550e F Sport оснащён двухмоторной силовой установкой, пиковая мощность которой поднята до 408 л.с., до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 4,4 с, расчётный запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP.

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Lexus RZ 550e F Sport имеет более агрессивный по сравнению с другими версиями внешний декор, в том числе дополнительный нижний спойлер на багажной двери. Спортивному кроссоверу также же положены уникальные 20-дюймовые колёса с аэродинамическими щитками и более жёсткие настройки подвески. Но главная особенность версии F Sport — это система Interactive Manual Drive, представляющая собой имитатор ручной 8-ступенчатой коробки передач. Виртуальные ступени переключаются подрулевыми лепестками, причём переключения сопровождаются искусственными подвываниями электромоторов, а их мощность и крутящий момент на каждой ступени высчитываются с учётом запрограммированного виртуального передаточного числа. Практической пользы от системы Interactive Manual Drive немного, но можно подёргать машину на пустынном серпантине, чтобы пассажиры поскорее дошли до зелёного состояния.

В Европе продажи обновлённого Lexus RZ начнутся ближайшей осенью, цены пока не объявлены. Когда обновлённый Lexus RZ доберётся до США, пока неизвестно. Между тем все версии этого кроссовера производятся только в Японии.