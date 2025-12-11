Кроссовер Toyota bZ4X подешевел на фоне слабого спроса

На австралийском рынке цена полностью электрического SUV японской марки после обновления снизилась более чем на 10 тыс. долларов.

Премьера кроссовера Toyota bZ4X прошла осенью 2021 года. Напомним, у этой модели есть технический «близнец» – Subaru Solterra. Паркетник Тойоты в марте 2025-го пережил плановый рестайлинг в середине жизненного цикла: сначала посвежевший вариант дебютировал в Европе, а в мае появилась североамериканская версия, причём здесь ей сменили название на Toyota bZ. Теперь обновлённый «зелёный» паркетник добрался до австралийского рынка, здесь ему оставили прежний индекс.

На фото: обновлённый кроссовер Toyota bZ4X (версия для австралийского рынка)

Показатели продаж у дореформенной версии весьма скромные. По данным австралийского издания Drive, за 11 месяцев текущего года «электрокросс» Toyota разошёлся по местному рынку тиражом всего в 858 экземпляров. Для сравнения, выбор в пользу главного конкурента – Tesla Model Y – только за ноябрь 2025-го здесь сделали 2700 клиентов. В австралийском подразделении Тойоты решили ощутимо снизить цены на посвежевший паркетник, видимо, с целью повысить к нему интерес.

Известно, что стартовая стоимость Toyota bZ4X с передним приводом здесь теперь составляет 55 990 австралийских долларов (эквивалентно примерно 2,96 млн рублей по текущему курсу), это значит, что модель подешевела на 10 100 долларов (около 533,6 тыс. рублей). Ценник этого кроссовера сейчас примерно на 3 тыс. долларов меньше, чем у базовой Tesla Model Y, а ещё он примерно на 2 тыс. долларов дешевле, чем Zeekr 7X с полным приводом.

Отметим, за топ-версию Toyota bZ4X с полным приводом просят не менее 67 990 австралийских долларов (около 3,59 млн рублей), что на 6910 долларов (около 365 тыс. рублей) меньше по сравнению с дореформенной версией.



Обновлённый кроссовер bZ4X получил литий-ионную тяговую батарею большей ёмкости – 74,7 кВт*ч. У варианта с передним приводом запас хода на одной зарядке составляет 591 км, с полным приводом – 517 км (при расчёте по циклу WLTP). Мощность быстрой зарядки постоянным током ограничена 150 кВт, на подзарядку аккумулятора с 10 до 80% требуется 30 минут.

На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota bZ4X (версии для австралийского рынка)

Ещё посвежевшей модели положены более мощные электромоторы. Стартовый вариант оснастили 224-сильным электродвигателем на передней оси (максимальный крутящий момент – 269 Нм), а топовому варианту положена двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой равна 343 л.с. (438 Нм). «Полноприводник» теперь способен буксировать до 1500 кг (дореформенный вариант – 750 кг).

В ходе обновления переднеприводный Toyota bZ4X лишился 20-дюймовых колёсных дисков, однако вместе с тем получил оборудование, которое ранее было доступно только полноприводным версиям, в этом списке числятся мониторинг слепых зон и функция оповещения о перекрестном движении сзади. Предусмотрены обогрев рулевого колеса, электропривод багажной двери, подушка безопасности для коленей водителя, а также 14-дюймовый тачскрин мультимедиа и переработанная центральная консоль с парой устройств для беспроводной зарядки смартфонов.