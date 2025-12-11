Авторынок ×

Кроссовер Toyota bZ4X подешевел на фоне слабого спроса

11.12.2025 59 0 0
Кроссовер Toyota bZ4X подешевел на фоне слабого спроса

На австралийском рынке цена полностью электрического SUV японской марки после обновления снизилась более чем на 10 тыс. долларов.

Премьера кроссовера Toyota bZ4X прошла осенью 2021 года. Напомним, у этой модели есть технический «близнец» – Subaru Solterra. Паркетник Тойоты в марте 2025-го пережил плановый рестайлинг в середине жизненного цикла: сначала посвежевший вариант дебютировал в Европе, а в мае появилась североамериканская версия, причём здесь ей сменили название на Toyota bZ. Теперь обновлённый «зелёный» паркетник добрался до австралийского рынка, здесь ему оставили прежний индекс.

На фото: обновлённый кроссовер Toyota bZ4X (версия для австралийского рынка)

Показатели продаж у дореформенной версии весьма скромные. По данным австралийского издания Drive, за 11 месяцев текущего года «электрокросс» Toyota разошёлся по местному рынку тиражом всего в 858 экземпляров. Для сравнения, выбор в пользу главного конкурента – Tesla Model Y – только за ноябрь 2025-го здесь сделали 2700 клиентов. В австралийском подразделении Тойоты решили ощутимо снизить цены на посвежевший паркетник, видимо, с целью повысить к нему интерес.

Известно, что стартовая стоимость Toyota bZ4X с передним приводом здесь теперь составляет 55 990 австралийских долларов (эквивалентно примерно 2,96 млн рублей по текущему курсу), это значит, что модель подешевела на 10 100 долларов (около 533,6 тыс. рублей). Ценник этого кроссовера сейчас примерно на 3 тыс. долларов меньше, чем у базовой Tesla Model Y, а ещё он примерно на 2 тыс. долларов дешевле, чем Zeekr 7X с полным приводом.

Отметим, за топ-версию Toyota bZ4X с полным приводом просят не менее 67 990 австралийских долларов (около 3,59 млн рублей), что на 6910 долларов (около 365 тыс. рублей) меньше по сравнению с дореформенной версией.

Обновлённый кроссовер bZ4X получил литий-ионную тяговую батарею большей ёмкости – 74,7 кВт*ч. У варианта с передним приводом запас хода на одной зарядке составляет 591 км, с полным приводом – 517 км (при расчёте по циклу WLTP). Мощность быстрой зарядки постоянным током ограничена 150 кВт, на подзарядку аккумулятора с 10 до 80% требуется 30 минут.

На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota bZ4X (версии для австралийского рынка)

Ещё посвежевшей модели положены более мощные электромоторы. Стартовый вариант оснастили 224-сильным электродвигателем на передней оси (максимальный крутящий момент – 269 Нм), а топовому варианту положена двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой равна 343 л.с. (438 Нм). «Полноприводник» теперь способен буксировать до 1500 кг (дореформенный вариант – 750 кг).

В ходе обновления переднеприводный Toyota bZ4X лишился 20-дюймовых колёсных дисков, однако вместе с тем получил оборудование, которое ранее было доступно только полноприводным версиям, в этом списке числятся мониторинг слепых зон и функция оповещения о перекрестном движении сзади. Предусмотрены обогрев рулевого колеса, электропривод багажной двери, подушка безопасности для коленей водителя, а также 14-дюймовый тачскрин мультимедиа и переработанная центральная консоль с парой устройств для беспроводной зарядки смартфонов.

кроссовер Япония Австралия авторынок Toyota Toyota bZ4X
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Умная клемма и дедовский диод: как доработать систему IBS, чтобы АКБ заряжалась полностью Трудно поверить, но на вполне современных и высокотехнологичных автомобилях последних трех-пяти лет выпуска владельцы частенько вынуждены натурально бороться с электронными системами, разраб... 144 0 0 11.12.2025
Статьи / Авторынок Liqui Moly удерживает звание самого популярного бренда ГСМ и автохимии в Германии Народное мнение не купить. Автовладельцы в Германии снова выбрали Liqui Moly своим фаворитом: уже пятнадцать лет подряд марка остаётся самым востребованным местным производителем смазочных м... 326 0 0 11.12.2025
Статьи / Выставки Выставка Automechanika Shanghai 2025: «зеленые» тренды и масса «упаковщиков» В Шанхае завершила свою работу крупнейшая азиатская выставка серии «Автомеханика», которая в этом году собрала под своими знаменами более семи тысяч экспонентов, расположившихся на площади в... 2937 0 0 10.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74287 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45062 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16809 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
19 Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футб...
10 Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует
6 Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Новые комментарии
Change privacy settings