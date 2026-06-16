Гибридные авто ×
  • Брутальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж: новые подробности

Брутальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж: новые подробности

16.06.2026 439 2 0
Брутальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж: новые подробности

Кроссовер Geely с суровой внешностью будет доступен с гибридной установкой, в которую вошли сразу три электромотора. На домашний рынок новинка должна выйти к концу текущего года.

Концептуальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser с брутальным обликом представили еще в прошлом году. В марте года нынешнего производитель опубликовал несколько изображений серийной версии, а также объявил товарное имя модели – на китайском рынке SUV появится как Geely Galaxy Cruiser 700. Теперь компания Джили поделилась свежими снимками с испытаний новинки и раскрыла кое-какие подробности о начинке.

Galaxy Cruiser 700 предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Характеристики ДВС пока не озвучены, при этом в Geely заявили о том, что силовая установка модели включает три электродвигателя (вероятно, один спереди, два сзади), а суммарная отдача системы составляет 1128 л.с.

О батарее тоже не рассказали. Зато в Geely отметили, что в арсенале Cruiser 700 еще значатся блокировка дифференциала и искусственный интеллект. Ну а ранее для брутала были заявлены система динамического управления GVMC собственной разработки компании и продвинутый автопилот (над лобовым стеклом есть лидар). Наконец, китайские профильные медиа даже прочат новинке режим «краба». 

Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках
Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках
1 / 3
Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках
Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках
2 / 3
Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках
Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках
3 / 3

Что же касается дизайна, то серийный SUV почти полностью повторил прошлогодний концепт, разве что бамперы стали чуть проще. Geely Galaxy Cruiser 700 имеет «прямоугольный» кузов и распашную багажную дверь, на которой может быть установлена запаска. В прямоугольные же блоки фар интегрированы светодиодные полукольца дневных ходовых огней, оптику вдобавок объединяет светящаяся полоска. Эмблема марки – тоже с подсветкой. На единственной пока картинке интерьера запечатлен массивный селектор трансмиссии, под которым расположен ряд физических клавиш. 

В Китае Geely Galaxy Cruiser 700 ждут в продаже в конце текущего года. Но полноценную премьеру брутального гибрида, вероятно, проведут раньше.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy Cruiser 700

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
16.06.2026 12:21
nazarov66-r@mail.ru

Снаружи норм, внутри как сказки Шахерезады, всё золотое, блестящее, мерцающее. Будто внутри машины, дискотека.

16.06.2026 13:38
Kai Serneun

Здравствуйте, Дефендер! Ой, не Дефендер?

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание DPF забивается не только от топлива: как малозольные масла Lubex защищают современный дизель Дизельные моторы славятся своей тяговитостью – именно поэтому их часто используют в коммерческих автомобилях. А легковые автомобили на дизеле любят за экономию и мощность. Но и те, и другие... 901 0 0 16.06.2026
Статьи / Мнение без фильтров Снимаем порчу по фотографии: для чего нужна проверка ОСАГО по камерам Наконец-то свершилось то, о чём все мечтали: с октября будут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с камер видеофиксации. Впрочем, «все» – это только страховщики. Как ни странно, даже... 393 2 0 15.06.2026
Статьи / Путешествия Хождение за три гидростанции: путешествие в Рузский округ Аббревиатура «ГЭС» обычно ассоциируется с циклопическими бетонными сооружениями, турбинными колёсами весом в сотни тонн и героическими подвигами при перекрытии могучих рек. Но бывают и други... 471 1 1 14.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42637 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 14941 12 0 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12940 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
6 Новый Dodge Charger добрался до Европы, цена известна
5 Новый внедорожник BMW (G74): каким он может быть
2 Chery и Huawei анонсировали кроссовер Luxeed RX в новом стиле
Новые комментарии
Change privacy settings