Брутальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж: новые подробности

Концептуальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser с брутальным обликом представили еще в прошлом году. В марте года нынешнего производитель опубликовал несколько изображений серийной версии, а также объявил товарное имя модели – на китайском рынке SUV появится как Geely Galaxy Cruiser 700. Теперь компания Джили поделилась свежими снимками с испытаний новинки и раскрыла кое-какие подробности о начинке.
Galaxy Cruiser 700 предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Характеристики ДВС пока не озвучены, при этом в Geely заявили о том, что силовая установка модели включает три электродвигателя (вероятно, один спереди, два сзади), а суммарная отдача системы составляет 1128 л.с.
О батарее тоже не рассказали. Зато в Geely отметили, что в арсенале Cruiser 700 еще значатся блокировка дифференциала и искусственный интеллект. Ну а ранее для брутала были заявлены система динамического управления GVMC собственной разработки компании и продвинутый автопилот (над лобовым стеклом есть лидар). Наконец, китайские профильные медиа даже прочат новинке режим «краба».
Что же касается дизайна, то серийный SUV почти полностью повторил прошлогодний концепт, разве что бамперы стали чуть проще. Geely Galaxy Cruiser 700 имеет «прямоугольный» кузов и распашную багажную дверь, на которой может быть установлена запаска. В прямоугольные же блоки фар интегрированы светодиодные полукольца дневных ходовых огней, оптику вдобавок объединяет светящаяся полоска. Эмблема марки – тоже с подсветкой. На единственной пока картинке интерьера запечатлен массивный селектор трансмиссии, под которым расположен ряд физических клавиш.
В Китае Geely Galaxy Cruiser 700 ждут в продаже в конце текущего года. Но полноценную премьеру брутального гибрида, вероятно, проведут раньше.
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Снаружи норм, внутри как сказки Шахерезады, всё золотое, блестящее, мерцающее. Будто внутри машины, дискотека.
Здравствуйте, Дефендер! Ой, не Дефендер?