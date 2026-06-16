Брутальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700 готовится к старту продаж: новые подробности

Кроссовер Geely с суровой внешностью будет доступен с гибридной установкой, в которую вошли сразу три электромотора. На домашний рынок новинка должна выйти к концу текущего года.

Концептуальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser с брутальным обликом представили еще в прошлом году. В марте года нынешнего производитель опубликовал несколько изображений серийной версии, а также объявил товарное имя модели – на китайском рынке SUV появится как Geely Galaxy Cruiser 700. Теперь компания Джили поделилась свежими снимками с испытаний новинки и раскрыла кое-какие подробности о начинке.

Galaxy Cruiser 700 предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Характеристики ДВС пока не озвучены, при этом в Geely заявили о том, что силовая установка модели включает три электродвигателя (вероятно, один спереди, два сзади), а суммарная отдача системы составляет 1128 л.с.

О батарее тоже не рассказали. Зато в Geely отметили, что в арсенале Cruiser 700 еще значатся блокировка дифференциала и искусственный интеллект. Ну а ранее для брутала были заявлены система динамического управления GVMC собственной разработки компании и продвинутый автопилот (над лобовым стеклом есть лидар). Наконец, китайские профильные медиа даже прочат новинке режим «краба».

Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках 1 / 3 Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках 2 / 3 Серийный Geely Galaxy Cruiser 700 на мартовских картинках 3 / 3

Что же касается дизайна, то серийный SUV почти полностью повторил прошлогодний концепт, разве что бамперы стали чуть проще. Geely Galaxy Cruiser 700 имеет «прямоугольный» кузов и распашную багажную дверь, на которой может быть установлена запаска. В прямоугольные же блоки фар интегрированы светодиодные полукольца дневных ходовых огней, оптику вдобавок объединяет светящаяся полоска. Эмблема марки – тоже с подсветкой. На единственной пока картинке интерьера запечатлен массивный селектор трансмиссии, под которым расположен ряд физических клавиш.

В Китае Geely Galaxy Cruiser 700 ждут в продаже в конце текущего года. Но полноценную премьеру брутального гибрида, вероятно, проведут раньше.