Минивэн Leapmotor D99: салон и характеристики

Свой первый минивэн с индексом D99 марка Leapmotor анонсировала в самом конце прошлого года. В марте 2026-го в базе Минпрома КНР появился сертификат модели с основными характеристиками. А теперь производитель показал интерьер MPV. Но сначала вновь пробежимся по внешности новинки.

Leapmotor D99 получил двухэтажную головную оптику, как у флагманского кроссовера Leapmotor D19, стартовавшего в Китае в апреле. В фары может быть встроен проектор. Среди других особенностей дизайна экстерьера минивэна – выдвижные ручки дверей и монофонарь, который способен показывать простенькую анимацию. В списке оборудования также заявлен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина D99 равна 5280 мм, ширина – 1995 мм, высота в зависимости от версии – 1880 или 1900 мм. Колесная база – те же 3110 мм, что и у паркетника D19. Минивэну положены 19-дюймовые диски.

Передняя часть салона однообъемника – такая же, как у кроссовера. Минивэну достались аналогичные панель, раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы, центральный тоннель. В тоннеле еще наверняка спрятан холодильник, плюс в его торце есть дополнительная сенсорная панель для управления основными функциями. Для задних седоков предусмотрен собственный, потолочный планшет.

Как и у только что вышедшего на рынок минивэна Luxeed V9 (Luxeed – это совместный бренд Chery и Huawei), кресла второго ряда Leapmotor D99 автоматически развернутся к собирающимся сесть в автомобиль пассажирам, вдобавок сиденья тоже можно будет развернуть лицом к галерке. Между вторым и третьим рядами может быть установлен полноценный столик – опять же, как у Luxeed V9. Но есть у Leapmotor D99 и собственная фишка – это задний диван. Его спинка складывается не только вперед, но и назад. Кроме того, третий ряд буквально переворачивается – в этом случае получится «скамейка для рыбалки».

Leapmotor D99 предложат в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, обе модификации имеют полный привод. Гибридная версия – это 800-вольтовая архитектура, работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (136 л.с.) и два электродвигателя, которые, по предварительным данным, вместе выдают 408 л.с. Электрический минивэн получил 1000-вольтовую архитектуру, его моторы выдают 558 л.с. Гибрид комплектуется батареей емкостью 80,3 кВт*ч, электроверсии достался аккумулятор на 115 кВт*ч. Для минивэна также предусмотрена пневмоподвеска.

Полноценную премьеру Leapmotor D99 должен справить в ближайшее время.