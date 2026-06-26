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Флагманский гибридный кроссовер Xiaomi YU9: новые изображения

26.06.2026 675 1 0
Флагманский гибридный кроссовер Xiaomi YU9: новые изображения

Китайская компания готовит свою третью модель, которой станет большой трёхрядный кроссовер. Благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность рассмотреть основные особенности его внешнего вида.

Впервые о создании автомобильного подразделения китайской корпорации Xiaomi было заявлено в марте 2021 года, а уже спустя три года была полностью рассекречена первая модель — электрический седан SU7. Весной прошлого года компанию ему составил электрокроссовер YU7, теперь же к премьере готовится флагманская модель с индексом YU9.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
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Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
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Xiaomi YU7
Xiaomi YU7
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Если первые две модели компании сделаны в едином стиле, то третья, судя по последним шпионским фотографиям, будет существенно от них отличаться. Новинка популярного в Китае сегмента полноразмерных трёхрядных паркетников будет в большей степени похожа на других представителей этого класса и получит угловатый дизайн. Спереди уже видны очертания блоков фар, которые по форме могут вызвать ассоциации с Volkswagen Atlas. Скорее всего, они будут объединены светодиодной полосой, хотя на шпионских фотографиях этого элемента пока не видно. При этом уже проглядывается форма переднего бампера весьма традиционной формы с небольшими вертикальными декоративными вставками по краям. Сам кузов по пропорциям ничем особо не выделяется среди других моделей сегмента, можно отметить аналогичные двум другим моделям Xiaomi боковые зеркала и дверные ручки клавишного типа. Задняя часть удивительным образом похожа на кроссовер Zeekr 9X за счёт почти такой же формы фонарей с вертикальными блоками и двумя горизонтальными полосками между ними. Кстати, на шпионских фотографиях видны две версии большого кроссовера Xiaomi: они отличаются длиной заднего свеса, а также формой задних стоек и даже наклоном заднего стекла. Скорее всего, более короткий вариант по аналогии с конкурентами получит пятиместный салон и индекс YU8.

Рендер нового Xiaomi YU9

Помимо дизайна, третья модель Xiaomi заметно отличается от других и в техническом плане: он получит гибридную силовую установку последовательного типа. Она будет включать в себя 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий в качестве генератора, и электромоторы мощностью порядка 500 л.с. Ожидаемый запас хода на электричестве может составить около 400-500 км, а суммарный — до 1500 км по циклу CLTC. Само собой, модель получит продвинутый автопилот, на что намекает встроенный в переднюю часть крыши лидар.

Рендер нового Xiaomi YU9

Премьера новинки состоится в течение этого года. Между тем, в прошлом месяце состоялась премьера заряженного кроссовера Xiaomi YU7 GT, который уже установил рекорд Нюрбургринга среди кроссоверов.  

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1 комментарий
26.06.2026 13:08
361 Photo

Перед фарами в сторону центра есть отверстия , скорее воздушные.

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