Xiaomi готовит три новинки, в том числе большой гибридный кроссовер YU9

В следующем году автомобильное подразделение Xiaomi не собирается почивать на лаврах и представит три новые модели. Две из них — это SU7 L и YU7 GT, то есть разновидности уже существующих электромобилей, а вот флагманский кроссовер YU9 — полноценная новинка и вдобавок первая гибридная модель Xiaomi.

Xiaomi работает на китайском рынке как автопроизводитель менее двух лет, но благодаря раскрученному в сегменте смартфонов имени и большим финансовым ресурсам ей удалось невероятно быстро стать одним из ведущих игроков китайского авторынка. В ноябре Xiaomi выпустила свой 500-тысячный электромобиль — в привязке к этой новости мы рассказывали о рисках для Xiaomi: после такого стремительного взлёта непременно будет замедление роста, возможна даже стагнация, потому что конкуренция в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды) очень высокая, а любовь китайского потребителя переменчива.

Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор Xiaomi, судя по всему, прекрасно понимает потенциальные сложности, с которыми может столкнуться компания, поэтому не собирается ослаблять информационное и продуктовое давление на китайского потребителя. Как сообщает китайский ресурс Sina, в 2026 году Xiaomi выведет на рынок три новый модели — YU9, SU7 L и YU7 GT.

Ключевая новинка — это большой plug-in гибридный кроссовер YU9, габаритная длина которого, как ожидается, превысит 5,2 м. Слухи о большом гибриде Xiaomi ходили и раньше, просто теперь ясно, что он появится в 2026 году. Xiaomi YU9 будет нацелен на состоятельные семьи, но сможет также выполнять представительские функции. Салон будет трёхрядным с шестью либо семью местами. О силовой установке пока ничего неизвестно — ясно только, что приоритет в ней будет отдан электромоторам, а бензиновый ДВС будет использоваться как удлинитель электрического запаса хода. Такая роль ДВС, впрочем, не исключает того, что в определённых режимах он может быть механически связан с передними колёсами, как у Zeekr 9X.

Сегмент больших и дорогих гибридных кроссоверов в Китае сейчас переполнен, новинки в нём появляются каждый месяц, но Xiaomi надеется урвать здесь свою солидную долю через известность бренда, агрессивную ценовую политику и высокий технический уровень автомобиля.

Xiaomi SU7 L — это удлинённая примерно на 200 мм версия электроседана SU7, нацеленная на сегмент представительских автомобилей. Приоритет в Xiaomi SU7 L будет отдан пассажирам второго ряда, можно ожидать более изысканных материалов отделки и улучшенную плавность хода (у стандартного седан она, прямо скажем, неважная).

Xiaomi YU7 GT — это спортивная топ-версия обычного кроссовера YU7 (показан на заглавной фотографии), мощность которой, как ожидается, превысит 1000 л.с., тогда как сейчас у YU7 максимум 690 л.с. Закамуфлированные прототипы Xiaomi YU7 GT с расширенными колёсными арками и развитым аэродинамическим обвесом были уже не раз замечены на автодроме Нюрбургринг в Германии — здесь шлифуется управляемость грядущей новинки. Вполне можно ожидать от Xiaomi YU7 GT и рекордное в своём классе время на Северной петле Нюрбургринга — это будет несложно, так как пока ни один из существующих мощных электрических кроссоверов не отметился в официальной таблице рекордов автодрома, первое и последующие места вакантны.

Добавим, что на глобальный рынок Xiaomi планирует официально выйти в 2027 году, в приоритете Европа, далее везде.

