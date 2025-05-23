Xiaomi YU7 полностью рассекречен: внешность под Ferrari Purosangue и три варианта техники

Компания Xiaomi, основным направлением которой является разработка и выпуск потребительской электроники, в прошлом году презентовала на китайском автомобильном рынке своего первенца – электрический седан SU7. Теперь линейка пополнилась за счёт ещё одной модели, её роль исполнил кроссовер Xiaomi YU7. Как Kolesa.ru сообщал ранее, обе модели базируются на платформе Modena.

На фото: кроссовер Xiaomi YU7

Внешность модели была рассекречена ещё в декабре 2024-го: тогда снимки паркетника появились в базе китайского минпрома, а после компания опубликовала несколько официальных фотографий. В конце марта текущего года появилась порция свежих фото Xiaomi YU7, на этот раз в цветущем весеннем саду. Как мы отмечали ранее, визуально дизайн экстерьера этой новинки отчасти напоминает первый кроссовер Ferrari, который получил название Purosangue.

Модель получила длинный покатый капот с выразительными выштамповками, головную оптику сравнительно простой формы, которая визуально разделена надвое, глянцево-чёрный пластиковый обвес по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки). Корма получила пару спойлеров – на верхней части и на кромке багажной двери, в передний бампер интегрированы активные заслонки, влияющие на аэродимику модели.

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Кузов Xiaomi YU7 снабдили различными воздуховодами, которые расположены в переднем и заднем бамперах, в области фар, а также на передних крыльях. Они в целом улучшили систему охлаждения и обеспечили электромобилю неплохую для сегмента обтекаемость: коэффициент Cd составил 0,245. Паркетник в зависимости от исполнения предлагается с 19-, 20- и 21-дюймовыми колёсными дисками.

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Габаритная длина YU7 равна 4999 мм, ширина – 1996 мм, высота – от 1600 до 1608 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями составляет 3000 мм. Снаряженная масса варьируется в диапазоне от 2315 до 2425 кг. Интерьер кроссовера Xiaomi, как выяснилось, имеет ряд отличий от родственного седана SU7.

Одной из особенностей стал экран HyperVision Panoramic Display, выполненный в виде полосы шириной 1,1 метра, который проходит вдоль нижней части лобового стекла. Кстати, подобное решение на своих грядущих электромобилях планирует применить баварская марка BMW. Этот дисплей, состоящий на самом деле из трёх узких мониторов высокого разрешения, является заменой традиционного щитка приборов.

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От седана кроссоверу Xiaomi YU7 достались трёхспицевое «приплюснутое» с двух сторон рулевое колесо, а также центральный горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы. В списке материалов для отделки салона числятся экокожа, натуральная кожа, предусмотрены декоративные элементы, выполненные из дерева. Для отдыха водителя и переднего пассажира кресла оборудованы оттоманками, спинки всех сидений откидываются.

На фото: салон кроссовера Xiaomi YU7 1 / 2 На фото: салон кроссовера Xiaomi YU7 2 / 2

Объём багажника YU7 равен 678 литров, а со сложенным вторым рядом – 1758 литров. Вместимость переднего грузового отсека равна 141 литру. Китайский кроссовер получил панорамную крышу, охлаждаемый бокс, а для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрен сенсорный блок управления климатической установкой, музыкой и иными функциями.

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Всем версиям Xiaomi YU7 положена 800-вольтовая электрическая архитектура. Базовую версию снабдили единственным электромотором, расположенным на задней оси. Его отдача составляет 320 л.с., а максимальный крутящий момент – 528 Нм. Этот вариант получил литий-железо-фосфатную тяговую батарею ёмкостью 96,3 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 835 км (при расчёте по циклу CLTC). На разгон с места до «сотни» этому паркетнику требуется 5,9 секунды. Максимальная скорость – 240 км/ч.

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У следующей версии – YU7 Pro – двухмоторная установка (по одному электромотору на каждой оси) совокупной мощностью 496 л.с. (690 Нм). Аккумулятор – от стартового варианта, дальнобойность под зарядки равна 770 км. «Максималка» не изменилось, а вот время на набор первой «сотни» стало ощутимо меньше – всего 4,3 секунды.

Топовым является полноприводное исполнение Xiaomi YU7 Max: его двухмоторная система суммарно выдаёт 690 л.с. (866 Нм). Такой кроссовер оснастили литий-ионной батареей от CATL, её ёмкость равна 101,7 кВт*ч, запас хода – 760 км. При быстрой зарядке пополнить аккумулятор от 10 до 80% можно за 12 минут. Максимальная скорость у этой версии подросла до 253 км/ч, а на разгон от 0 до 100 км/ч модели требуется лишь 3,2 секунды.

Старт продаж Xiaomi YU7 намечен на июль 2025 года, цены станут известны позже.