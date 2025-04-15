Audi полностью рассекретила седан A6 нового поколения, цена известна

Дилеры немецкого бренда в Европе начнут принимать заказы на эту четырёхдверку в апреле 2025 года. Стартовая стоимость – 55 500 евро.

В нынешней линейке Audi есть два разных семейства с индексом A6. Дело в том, что в 2024-м появились полностью электрические лифтбек и универсал на платформе PPE (Premium Platform Electric) – с прибавкой e-tron к названию. В марте текущего года немцы рассекретили «углеводородный» A6 нового поколения, базирующийся на «тележке» PPC (Premium Platform Combustion), причём изначально модель дебютировала только в кузове универсал. Теперь же семейство «шестёрки» расширилось за счёт глобального «классического бизнес-седана».

На фото: новый седан Audi A6

Передняя часть нового седана Audi A6 оформлена таким же образом, как и у уже представленного универсала. Модель получила частично пиксельную головную оптику узкой формы, выразительные выштамповки на капоте, шестиугольный элемент, объединяющий радиаторную решётку и центральный воздухозаборник, с рисунком в виде сетки с крупными ячейками. Профиль украсили хромированной окантовкой остекления, утопленными дверными ручками, колёсными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма.

Корма четырёхдверного варианта Audi A6 нового поколения отличается не только стандартной для седана формой – с крышкой багажника, а не пятой дверью, но и слегка иначе оформленными фонарями, а также иным диффузором. На крыше разработчики оставили антенну «акулий плавник». Коэффициент сопротивления Cx у новинки равен 0,23 (для сравнения, у универсала – 0,25).

Длина седана со сменой генерации подросла на 60 мм до 4,99 метра, ширина (без учёта наружных зеркал) оказалась равна немногим менее 1,88 метра, а расстояние между осями составляет 2927 мм. Объём багажника равен 492 / 452 литрам в зависимости от «начинки» (у предшественника – 565 литров), ширина грузового отделения – 1050 мм, спинка заднего дивана может складываться в пропорции 40:20:40.

Оформление салона нового бизнес-седана идентично универсалу Audi A6. На передней панели расположены три дисплея – виртуальная приборка диагональю 11,9 дюйма, визуально соединяющийся с ней тачскрин информационной системы на 14,5 дюйма, а также доступный опционально сенсорный экран для переднего пассажира, его диагональ – 10,9 дюйма. За доплату клиентам предлагаются четырёхзонный климат-контроль, проекционный экран, акустическая система Bang & Olufsen.

Техника у седана Audi A6 новой генерации такая же, как и у пятидверки. Модель может оснащаться бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой TFSI мощностью 204 л.с. (максимальный крутящий момент – 340 Нм), работающей в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором, привод – только передний. Ещё четырёхдверке положен 2,0-литровый турбодизель TDI, его отдача тоже равна 204 л.с., а крутящий момент – 400 Нм. Полный привод доступен за доплату.

На фото: салон нового седана Audi A6 1 / 3 На фото: салон нового седана Audi A6 2 / 3 На фото: салон нового седана Audi A6 3 / 3

Помимо этого, «шестёрку» предложат с MHEV-системой, в основе которой лежит бензиновая 3,0-литровая турбошестёрка TFSI (367 л.с., 550 Нм), идущая в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом и дополнительным электродвигателем (24 л.с., 230 Нм). В состав системы входит также литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 1,7 кВт*ч, привод – полный. В пару всем вариантам полагается семиступенчатый робот S tronic с двумя сцеплениями.

Стартовая цена нового седана Audi A6 уже известна: дилеры марки на домашнем рынке, в Германии, попросят за него не менее 55 500 евро, что эквивалентно примерно 5,17 млн рублей по текущему курсу.