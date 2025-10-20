Новинки ×
  Синева ему к лицу: Ford Mustang Mach-E обзавёлся спецверсией California Special

Синева ему к лицу: Ford Mustang Mach-E обзавёлся спецверсией California Special

20.10.2025

Компания Ford продолжает подогревать интерес к электрическому кроссоверу Mustang Mach-E: представленная исполненная в морской тематике версия California Special, имеющая исторический контекст, у дилеров она появится в первом квартале 2026 года.

Появление версии California Special у Ford Mustang Mach-E должно сделать более органичным несколько притянутое за уши родство электрического кроссовера и бензинового спорткара Mustang. Впервые версия California Special (CS) появилась именно у бензинового Мустанга в 1968 году с подачи калифорнийских дилеров Ford: они продавали больше Мустангов, чем дилеры из других штатов, и захотели, чтобы компания отметила их заслуги какой-нибудь спецверсией спорткара. Первый Mustang California Special имел декор в стиле Shelby и ряд мелких технических доработок, было выпущено 4118 экземпляров этой версии из 5000 запланированных, сегодня эти машины считаются коллекционными реликвиями.

В 2007 году компания Ford возродила версию California Special уже без региональной привязки как особо яркую лимитированную комплектацию и с каждой её итерацией старалась придумать новые цветовые и графические сочетания. Нынешний бензиновый Mustang седьмого поколения обзавёлся версией California Special ещё в 2023 году, а теперь она впервые появилась и у электрического кроссовера Mustang Mach-E в виде опционального пакета за 2495 долларов, который сочетается только с мощной (487 л.с.) двухмоторной версией Mustang Mach-E GT.

Mustang Mach-E California Special окрашен в новый бело-голубой цвет Rave Blue, оттенок которого меняется с зависимости от освещения и угла падающего света. Эмблемы и шильдики выполнены в насыщенном синем цвете, на капот наклеена широкая серая наклейка с синей надписью California Special, на 20-дюймовые колёсные диски нанесены надписи GT/CS. Салон получил обширные вставки синего цвета со светоотражающими полосками и двухцветную (белый и голубой) прострочку.

Пакет California Special для Mustang Mach-E GT станет доступен для заказа 22 октября, тогда же компания объявит все цены на электрический кроссовер 2026 модельного года и, возможно, внесёт в него какие-то точечные изменения. Mustang Mach-E GT 2026 модельного года будет стоить в США от 53 395 долларов.

Добавим, что сейчас Mustang Mach-E продаётся в США лучше, чем бензиновый Mustang: за первые три квартала этого года реализовано 41 962 шт. (+17,8% по сравнению с АППГ) и 32 818 шт. (-10,1%) соответственно.

