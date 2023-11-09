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  • Под небом голубым: новый Ford Mustang GT обзавёлся спецверсией California Special

Под небом голубым: новый Ford Mustang GT обзавёлся спецверсией California Special

09.11.2023 18 0 0

Версия California Special имеет давний исторический контекст и адресована любителем яркого стиля за умеренные деньги.

Компания Ford продолжает расширять семейство спорткаров Mustang седьмого поколения. Базовая гамма, напомним, была представлена в сентябре прошлого года, на её вершине находится версия Dark Horse с 507-сильным атмосферным V8. В августе этого года дебютировал стоящий особняком от основного семейства Mustang GTD — это, по сути, полноценный новый суперкар марки Ford. На прошлой неделе на выставке SEMA подразделение Ford Performance выкатило компрессорный апгрейд FP800S для Mustang GT, а сегодня Mustang GT предстал перед нами в стильной версии California Special.

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Впервые версия California Special (CS) появилась у Мустанга в 1968 году с подачи калифорнийских дилеров Ford: на фоне растущей конкуренции в сегменте спорткаров они захотели иметь в своих шоу-румах какой-нибудь эксклюзивный Mustang. Первая версия California Special имела декор в стиле Shelby и ряд мелких технических доработок, было выпущено 4118 экземпляров этой версии из 5000 запланированных, сегодня эти машины особенно ценятся у коллекционеров.

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В 2007 году компания Ford возродила версию California Special уже без региональной привязки как особо яркую лимитированную комплектацию и с каждой её итерацией старалась придумать новые цветовые и графические сочетания. Mustang GT/CS 2024 модельного года окрашен в основой серо-голубой цвет Rave Blue и щедро украшен яркими синими вставками в радиаторной решётке, 19-дюймовых колёсах особого дизайна, боковинах и шильдиках; фары получили дополнительную контурную тонировку. Салон также оформлен в серо-голубой гамме, кожаная обивка имеет двойную серо-голубую прострочку.

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Доплата за версию California Special составит 1995 долларов — эту сумму надо прибавить к цене стандартного Ford Mustang GT Premium (стоит от 47 015 долларов), который оснащается атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote (487 л.с., 567 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Пакет California Special доступен как для кузова купе, так и для кабриолета, особенно уместного в Калифорнии.

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Любопытно, что если «первый» Mustang GT/CS создавался, чтобы пони-кар увереннее чувствовал себя на фоне расплодившихся конкурентов, то сегодня ситуация обратная: у Мустанга скоро просто не останется прямых соперников, так как бензиновые Chevrolet Camaro и Dodge Challenger будут сняты с производства в ближайшие месяцы, их преемники будут уже полностью электрическими, а у Мустанга впереди ещё несколько лет полноценной «углеводородной» жизни.

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