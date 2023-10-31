Ford на выставке SEMA 2023: компрессорный Mustang GT, апгрейды для Bronco и Ranger

Обычно автопроизводители привозят на тюнинг-шоу SEMA ни к чему не обязывающие концепты и разовые проекты, но компания Ford в этом году заявилась в Лас-Вегас с ворохом новых деталей из каталога Ford Performance Parts, которые скоро сможет купить любой желающий.

В августе этого года спортивное подразделение Ford Performance представило шедевральный Ford Mustang GTD — это самый быстрый и самый технически изощрённый дорожный Mustang в истории. Казалось бы, предел совершенства достигнут и далее упражняться с Мустангом просто нет смысла, но дело в том, что Mustang GTD — это лимитированный и очень дорогой продукт с ценой суперкара (300 000 долларов), между ним и рядовыми, конвейерными Мустангами есть большой рыночный зазор, каталог Ford Performance Parts должен его заполнить.

Владельцам стоковых Ford Mustang GT седьмого поколения, что оснащаются атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote (487 л.с., 567 Нм), скоро будет доступен компрессорный апгрейд FP800S — его впервые покажут на выставке SEMA, а продажи начнутся в следующем году. В состтав FP800S входят 3,0-литровый приводной нагнетатель Whipple шестого поколения с двойным интеркулером, более производительные топливные форсунки, более объёмная система впуска с фильтрами, новая программа управления и все необходимые детали для инсталляции. Обещанная мощность на выходе — свыше 800 л.с.



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В дополнение к компрессорному апгрейду владельцы Mustang GT могут заказать из каталога Ford Performance Parts набор для занижения подвески, усиленные полуоси, аэродинамический обвес в стиле топовой атмосферной версии Mustang Dark Horse, выхлопную систему Borla и понравившийся цветовой декор для экстерьера и интерьера. Для Mustang Dark Horse компания Ford позже предложит отдельный компрессорный апгрейд.



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Для внедорожника Bronco и пикапа Ranger последнего поколения подготовлены пакеты ORV (Off-Road vehicle), улучшающие возможности этих машин на бездорожье. Пакет ORV для пикапа Ranger доступен в сочетании с комплектациями XLT, Lariat и полным приводом, в пакет входят доработанная подвеска от ABR (известный производитель деталей для тюнинга внедорожников), новые бамперы с дополнительными буксирными проушинами, гидравлический домкрат ABR с бортовым компрессором, дополнительные фары Solis и 52-литровый холодильник для кузова.



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В приложении к Ford Bronco у пакета ORV иное наполнение, он доступен для внедорожника в комлектациях Base, Big Bend, Black Diamond и Outer Banks в сочетании с 2,3-литровым бензиновым турбомотором (304 л.с., 440 Нм). В пакет входят подвеска Bilstein с увеличенным на 51 мм дорожным просветом, 17-дюймовые белые колёса на 35-дюймовых «зубастых» шинах BFGoodrich, новая программа управления двигателем (что она даёт, пока непонятно), а за доплату будут предложены выхлопная система Borla и гидравлический домкрат ABR с бортовым компрессором.



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Кроме того, на выставке SEMA компания Ford покажет несколько примеров визуальной кастомизации своих моделей с помощью цветных вставок, виниловых плёнок, новых колёс и других аксессуаров (навесные сумки, крепления для спортинвентаря и проч.), в пресс-релизе показаны пляжный Ford Bronco и насыщенно-синий кроссовер Ford Bronco Sport. Цены на всю вышеперечисленную продукцию будут объявлены по мере её появления в каталоге Ford Performance Parts.

