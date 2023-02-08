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  • Ford Mustang Dark Horse: рассекречен салон топ-версии спорткара нового поколения

Ford Mustang Dark Horse: рассекречен салон топ-версии спорткара нового поколения

08.02.2023 249 0 0

Компания Ford продолжает подогревать интерес к пони-кару седьмого поколения в ожидании старта его продаж ближайшим летом: раскрыты новые подробности о самой крутой на данный момент версии Dark Horse.

Мировая премьера «седьмого» Мустанга состоялась в сентябре прошлого года, в декабре Ford раскрыл мощность двигателей всех заготовленных для старта продаж версий, в том числе Dark Horse, название которой переводится с английского как «тёмная лошадка». Напомним, что Mustang Dark Horse оснащён всеми ездовыми опциями версии Mustang GT (в том числе электромеханическим ручником, позволяющим легко отправлять машину в дрифт даже водителям-новичкам) и рядом уникальных для версии Dark Horse особенностей, в том числе форсированным до 507 л.с. и 567 Нм атмосферным 5,0-литровым V8 Coyote, более жёсткой подвеской, более мощными передними тормозами Brembo и более развитым аэродинамическим оперением.

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В паре с мотором V8 на версии Dark Horse работает усиленная 6-ступенчатая МКП Tremec TR-3160 либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Рычаг переключения МКП на «тёмной лошадке» увенчан синим анодированным шарообразным набалдашником из титана — он меньше нагревается на жаре, чем стандартный алюминиевый. Версии с «автоматом» положен стандартный пластмассовый селектор, зато у неё есть уникальные подрулевые лепестки ручного переключения передач из анодированного серебра.

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Двухэкранное табло — стандартное (приборный экран — 12,4 дюймовый, мультимедийный — 13,2-дюймовый), с нарядной графикой на игровом движке 3D Unreal Engine, а вот передняя панель у «тёмной лошадки» имеет особую текстуру, имитирующую переплетённое углеродное волокно, и норную табличку модели. Элементы кожаной обивки прошиты контрастной нитью синего цвета, рулевое колесо снабжено замшевыми вставками для лучшей фиксации рук. За доплату доступен Dark Horse Appearance Package с особыми креслами Recaro с развитой боковой поддержкой, замшевыми вставками и синими ремнями безопасности.

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На промо-фотографиях Mustang Dark Horse окрашен в самый нарядный из палитры опциональный синий цвет Blue Ember с эффектом перламутра. Для капота в виде опции предлагаются раскрашенные вручную виниловые наклейки, подчёркивающие его рельеф, а с пакетом Appearance Package виниловые полосы распространяются на крышу и корму.

Динамические характеристики и цены пока не раскрыты ни для одной из версий нового Мустанга. В ближайшие годы пони-кар седьмого поколения обзаведётся ещё более крутыми, чем Dark Horse, версиями от Shelby, а следующее поколение Мустанга, скорее всего, будет уже полностью электрическим.

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