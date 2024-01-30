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  • Audi Q7 пережил второй рестайлинг: новая оптика и прочая косметическая мелочь

Audi Q7 пережил второй рестайлинг: новая оптика и прочая косметическая мелочь

30.01.2024 554 0 0

Компания Audi в очередной раз освежила большой кроссовер Q7 и повысила на него цены.

Актуальный Audi Q7 второго поколения выпускается с 2015 года, первый рестайлинг кроссовер пережил в 2019 году — тогда он получил новый салон. Второй рестайлинг оказался намного скромнее первого: салон прежний, а внешние изменения свелись к переоформленному передку и новой светотехнике. Радиаторная решётка получила более толстую серебристую рамку и более крупные ячейки почти овальной формы с L-образными вставками. Боковые воздуховоды в переднем бампере стали уже, а щель под радиаторной решёткой — шире.

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Стандартные матричные фары и фонари кроссовера получили новую светодиодную начинку. В топовой комплектации Vorsprung автомобиль оснащается продвинутыми фарами HD Matrix с лазерным дальним светом и задними фонарями на органических светодиодах, у фар через меню мультимедийной системы можно настаивать дизайн светового рисунка дневных ходовых огней (доступны 4 варианта) и задних фонарей (также доступны 4 варианта). Если к корме стоящего кроссовера (например, в пробке) приблизится другой автомобиль на дистанцию менее двух метров, то в фонарях автоматически загорятся все светодиоды, предупреждая водителя другого автомобиля об опасном сближении.

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Кроме того, для Audi Q7 теперь доступны новые варианты внешней отделки и новый дизайн колёсных дисков (от 20 до 22 дюймов). В мультимедийную систему автомобиля интегрированы популярные музыкальные приложения Spotify и Amazon Music, информация о работе электронных ассистентов водителя на приборном экране стала более полной и внятной.

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Изменений по части техники нет. В стандартное оснащение каждого Audi Q7 входит адаптивная пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом и полный привод quattro. Топ-версия SQ7 Vorsprung имеет полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал с индивидуальными муфтами на каждом колесе и активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

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Дизельных версий у обновлённого Audi Q7 две — 45 TDI (3,0 л V6, 231 л.с., 500 Нм) и 50 TDI (3,0 л V6, 286 л.с., 600 Нм), бензиновых тоже две — 55 TFSI (3,0 л V6, 340 л.с., 500 Нм) и SQ7 (4,0 л V8, 507 л.с., 770 Нм). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Топовый Audi SQ7 разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с. Все двигатели V6 снабжены мягкогибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Полноценных гибридных силовых установок в гамме обновлённого Audi Q7 не заявлено, хотя раньше такие были.

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В продаже обновлённый Audi Q7 появится ближайший весной, все версии подорожали более чем на 7000 евро, базовый Audi Q7 45 TDI теперь стоит в Европе от 79 300 евро, 50 TDI — 82 300 евро, 55 TFSI — от 82 500 евро, SQ7 — от 112 000 евро.

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