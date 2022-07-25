Трёхрядный кроссовер Audi Q6: мощнее и намного дороже родственного VW Teramont

Новый SUV премиального бренда предложен в двух вариантах дизайна, с двумя турбомоторами и только полным приводом. На данный момент модель представлена лишь на одном рынке.

Большой кроссовер Audi Q6 раскрылся на сертификационных снимках еще в марте, затем последовали тизеры и фирменные картинки интерьера. Теперь же, наконец, новинка полностью рассекречена. Напомним, SUV пока адресован только Китаю, там же налажено производство – за выпуск отвечает совместное предприятие SAIC Volkswagen.

Ближайшим родственником Q6 является знакомый и россиянам Volkswagen Teramont: в основе обоих кроссов лежит «тележка» MQB Evo с поперечно расположенным мотором и основным передним приводом. Длина новой модели Audi равна 5099 мм, что на 47 мм больше, чем у китайского Терамонта, ширина – 2014 мм (+25 мм по сравнению с кроссовером VW), высота – 1784 мм (+11 мм). Колесная база у машин совпадает – 2980 мм. Для сравнения, размеры глобального Audi Q7: 5063/1970/1741 мм. А вот расстояние между осями у «ку-седьмого» все же больше – 2995 мм.



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Audi Q6 получил двухэтажную головную оптику (у богатых версий матричные фары), задние фонари сделали в виде единой плашки. У стандартного кроссовера радиаторная решетка со сдвоенными вертикальными «штрихами», плюс обильный хромированный декор. Исполнение «под спорт» — это «игреки» на решетке и преимущественно черная отделка. Модели положены 19-, 20- или 21-дюймовые колеса.



Внутри – три дисплея: цифровая «приборка» (12,3 дюйма), тачскрин мультимедийной системы (10,1 дюйма) и сенсорный же экран (8,6 дюйма), отвечающий за управление «климатом». Кроссовер доступен с шести- или семиместным салоном. Кресла обиты перфорированной кожей и имеют обогрев, вентиляцию и функцию массажа. В списке оборудования также значатся проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и другие ассистенты. Объем багажника – 286 л, со сложенными спинками сидений третьего и второго рядов – 2398 л.



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Новый кроссовер доступен с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: это «четверка» 2.0 серии EA888 в двух вариантах мощности и двигатель EA390 V6 2.5. Оба мотора – от местного Терамонта, оба же сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. При этом базовый движок Audi Q6 форсирован. Так, в версии 40 TFSI «турбочетверка» выдает 231 л.с. и 370 Нм, отдача варианта 45 TFSI – 265 л.с. и 400 Нм, тогда как у VW Teramont двигатель на 186 или 220 л.с. (320 и 350 Нм соответственно). А вот мотор V6 2.5 топового Audi Q6 50 TFSI выдает те же 299 л.с. и 500 Нм, что и аналогичный двигатель Терамонта. Кроссовер Audi предложен исключительно с полным приводом quattro, хотя у родственного VW имеются переднеприводные исполнения.



Заявлено, что Audi Q6 40 TFSI наберет первую «сотню» за 8,6 секунды, Audi Q6 45 TFSI проделает это упражнение за 7,6 секунды, ну а топовый Audi Q6 50 TFSI – за 7,3 секунды.



За новый трехрядный кроссовер Audi в Китае просят примерно 74 000 – 96 000 долларов. Для сравнения, VW Teramont там обойдется где-то в 44 000 – 60 000 долларов, а цена старшего Audi Q7 начинается с отметки в 94 000 долларов.

В Audi пока не заявляли о планах продавать большой Q6 на других рынках, не исключено, что такой SUV останется китайским эксклюзивом. Впрочем, по неофициальным данным, этот индекс все же появится в глобальной гамме бренда – его могут присвоить новому электрокроссу, премьера которого состоится через год-два.