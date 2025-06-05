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Honda Civic Type R прощается с Европой спецверсией Ultimate Edition

05.06.2025 50 1 0

Компания Honda объявила о грядущем завершении продаж в Европе спортивного переднеприводного хэтчбека Civic Type R и представила его прощальную версию Ultimate Edition, которую выпустит тиражом 40 экземпляров.

Хот-хэтчей в Европе становится всё меньше, причина тому — постоянно ужесточающиеся требования по части экологии и безопасности, соответствовать которым при относительно скромных продажах спортивных хэтчбеков можно, но дорого и невыгодно. В числе последних потерь — Renault Megane R.S. (снят с производства в 2023 году), Hyundai i30 N (ушёл из Европы в прошлом году) и Ford Focus ST (на днях в ряде стран Европы остановлен приём заказов, производство всех Фокусов прекратится в ноябре этого года).

Стандартный Honda Civic Type R
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Стандартный Honda Civic Type R
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Стандартный Honda Civic Type R
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Honda не называет причин и точных сроков ухода Civic Type R из Европы, но по данным британского журнала Autocar, всё дело в новом стандарте безопасности GSR2, требующем дооснащения Civic Type R различным оборудованием, на что Honda тратиться не хочет, в продаже обычный хот-хэтч будет оставаться до июля 2026 года, то есть ещё год. Пресс-служба Honda поторопилась объявить об отставке Civic Type R, чтобы европейские клиенты не тянули с покупкой, а представленная сегодня лимитированная версия Ultimate Edition адресована особенно преданным ценителями этой модели.

Honda Civic Type R Ultimate Edition
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Honda Civic Type R Ultimate Edition
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Honda Civic Type R Ultimate Edition
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Напомним, что актуальный Honda Civic Type R поколения FL5 дебютировал в 2022 году, продажи в Европе начались в 2023-м. Хот-хэтч оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором K20C1, который в европейской спецификации выдаёт максимальные 329 л.с. и 420 Нм. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч европейский Civic Type R разгоняется за 5,4 с, максимальная скорость — 275 км/ч.

В 2023 году Civic Type R вернул себе неофициальный титул «переднеприводного короля Нюрбургринга», отобрав его у Renault Megane R.S. Trophy-R.

Honda Civic Type R Ultimate Edition
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Honda Civic Type R Ultimate Edition
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Honda Civic Type R Ultimate Edition окрашен в белый цвет Championship White, поверх которого на капоте и боковинах нанесены красные декоративные полосы. Крыша окрашена в чёрный цвет. Салон получил расширенный декор из карбона, в том числе накладки на пороги с надписями Type R, а в передние двери встроены проекторы, которые при открывании показывают на земле цветной логотип Type R. Кроме того, в комплект входят защитный чехол для автомобиля и подарочная коробка с ключом, карбоновым брелком и номерной табличкой версии Ultimate Edition.

Honda Civic Type R Ultimate Edition

Тираж версии Ultimate Edition составит 40 экземпляров, из них 10 отправятся в Великобританию, то есть будут праворульными. Цена пока не объявлена, обычный Civic Type R стоит в Германии от 58 900 евро.

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1 комментарий
05.06.2025 15:38
Papirus

В России сейчас обычный Сивик наверное стОит 5.5-6 мультов. Спасибо партии за заботу…

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