Известны характеристики нового Honda Civic Type R: 330 л.с. в сочетании с прибавкой к массе

Компания Honda представила хот-хэтч Civic Type R нового поколения в июле, но не обнародовала его технические характеристики. Теперь некоторые ключевые цифры известны — всё благодаря утечке в интернет официальной брошюры.

В Японии и США продажи нового «топора» стартуют ближайшей осенью, а европейцам ждать хот-хэтч поколения FL5 придётся до следующего года. Публикацию технических данных компания, вероятно, приберегла к началу продаж, но на интернет-форуме civicxi.com пару дней назад всплыл снимок странички из официальной брошюры хот-хэтча FL5 для японского рынка.

Однако, прежде чем перейти к цифрам, напомним, что Civic Type R со сменой поколений принципиально не изменился: дизайн стал менее агрессивным и более рафинированным, как и у базового хэтча, привод по-прежнему только передний, а силовой агрегат — это заслуженная 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» K20C в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» и самоблокирующимся дифференциалом. Передняя подвеска — типа МакФерсон, но с отдельными поворотными кулаками, задняя — многорычажная.



Во время премьеры было объявлено, что у двигателя K20C увеличилась отдача, теперь из брошюры мы знаем, насколько именно: максимальная мощность выросла с 320 до 330 л.с. при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент был 400 Нм в диапазоне 2500-4500 об/мин — стал 420 Нм при 2600-4000 об/мин. Степень сжатия прежняя — 9,8.



В 6-ступенчатой МКП изменена главная передача: было 4,111 — стало 3,842, что при прочих равных в теории позволяет увеличить максимальную скорость, но, увы, динамических характеристик в таблице нет.



Габаритная длина нового хот-хэтча — 4595 мм (+35 мм по сравнению с предшественником), ширина — 1890 мм (+15 мм), высота — 1405 мм (-30 мм), колёсная база — 2735 мм (+35 мм). Дорожный просвет прежний — 125 мм, снаряженная масса выросла с 1390 до 1430 кг. Штатные колёса стали меньше на дюйм, размерность шин была 245/30 ZR 20 — стала 265/30 ZR 19.

Отметим, что характеристики Civic Type R для Европы и США могут отличаться от таковых у японской версии, но не радикально, все цифры станут известны в ближайшие месяцы.

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Главная же интрига состоит в том, сумеет ли Civic Type R вернуть себе неофициальный титул самого быстрого серийного переднеприводного автомоибиля Нюрбургринга, который в 2019 году у него отнял французский хот-хэтч Renault Megane R.S. Trophy-R. В официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет деления по типу привода, но есть деление по классам. В классе компактных машин, к которому принадлежит Civic, сейчас лидирует полноприводный 400-сильный седан Audi RS 3, а переднеприводный Renault Megane R.S. Trophy-R занимает второе место. Вряд ли новый Civic Type R сумеет объехать Audi, но есть шанс раз и навсегда стать самым быстрым «переднеприводником» — дело в том, что нового Megane R.S. точно не будет, а других достойных соперников в этом жанре не осталось.

Добавим, что на американском рынке предлагается также «подогретый» седан Honda Civic Si с 1,5-литровым 203-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой МКП.



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Обновление



1 сентября Honda официально обнародовала мощность Civic Type R для США. Как мы и предполагали, отдача двигателя здесь отличается от таковой у японской версии хот-хэтча — 320 л.с. и 420 Нм. Динамические характеристики по-прежнему не опубликованы.

