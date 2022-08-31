Новинки ×
  • Известны характеристики нового Honda Civic Type R: 330 л.с. в сочетании с прибавкой к массе

Известны характеристики нового Honda Civic Type R: 330 л.с. в сочетании с прибавкой к массе

31.08.2022 449 0 2

Компания Honda представила хот-хэтч Civic Type R нового поколения в июле, но не обнародовала его технические характеристики. Теперь некоторые ключевые цифры известны — всё благодаря утечке в интернет официальной брошюры.

 

В Японии и США продажи нового «топора» стартуют ближайшей осенью, а европейцам ждать хот-хэтч поколения FL5 придётся до следующего года. Публикацию технических данных компания, вероятно, приберегла к началу продаж, но на интернет-форуме civicxi.com пару дней назад всплыл снимок странички из официальной брошюры хот-хэтча FL5 для японского рынка.

Однако, прежде чем перейти к цифрам, напомним, что Civic Type R со сменой поколений принципиально не изменился: дизайн стал менее агрессивным и более рафинированным, как и у базового хэтча, привод по-прежнему только передний, а силовой агрегат — это заслуженная 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» K20C в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» и самоблокирующимся дифференциалом. Передняя подвеска — типа МакФерсон, но с отдельными поворотными кулаками, задняя — многорычажная.

Во время премьеры было объявлено, что у двигателя K20C увеличилась отдача, теперь из брошюры мы знаем, насколько именно: максимальная мощность выросла с 320 до 330 л.с. при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент был 400 Нм в диапазоне 2500-4500 об/мин — стал 420 Нм при 2600-4000 об/мин. Степень сжатия прежняя — 9,8.

В 6-ступенчатой МКП изменена главная передача: было 4,111 — стало 3,842, что при прочих равных в теории позволяет увеличить максимальную скорость, но, увы, динамических характеристик в таблице нет.

Габаритная длина нового хот-хэтча — 4595 мм (+35 мм по сравнению с предшественником), ширина — 1890 мм (+15 мм), высота — 1405 мм (-30 мм), колёсная база — 2735 мм (+35 мм). Дорожный просвет прежний — 125 мм, снаряженная масса выросла с 1390 до 1430 кг. Штатные колёса стали меньше на дюйм, размерность шин была 245/30 ZR 20 — стала 265/30 ZR 19.

Отметим, что характеристики Civic Type R для Европы и США могут отличаться от таковых у японской версии, но не радикально, все цифры станут известны в ближайшие месяцы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Главная же интрига состоит в том, сумеет ли Civic Type R вернуть себе неофициальный титул самого быстрого серийного переднеприводного автомоибиля Нюрбургринга, который в 2019 году у него отнял французский хот-хэтч Renault Megane R.S. Trophy-R. В официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет деления по типу привода, но есть деление по классам. В классе компактных машин, к которому принадлежит Civic, сейчас лидирует полноприводный 400-сильный седан Audi RS 3, а переднеприводный Renault Megane R.S. Trophy-R занимает второе место. Вряд ли новый Civic Type R сумеет объехать Audi, но есть шанс раз и навсегда стать самым быстрым «переднеприводником» — дело в том, что нового Megane R.S. точно не будет, а других достойных соперников в этом жанре не осталось.

Добавим, что на американском рынке предлагается также «подогретый» седан Honda Civic Si с 1,5-литровым 203-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой МКП.

Honda Civic Type R для США
1 / 5
Honda Civic Type R для США
2 / 5
Honda Civic Type R для США
3 / 5
Honda Civic Type R для США
4 / 5
Honda Civic Type R для США
5 / 5

Обновление

1 сентября Honda официально обнародовала мощность Civic Type R для США. Как мы и предполагали, отдача двигателя здесь отличается от таковой у японской версии хот-хэтча — 320 л.с. и 420 Нм. Динамические характеристики по-прежнему не опубликованы.

хэтчбек спортивные авто новинки Honda Honda Civic

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: дорогущий оригинал в дефиците и спрос на б/у – ждем шквала угонов? Мы продолжаем наблюдение за рынком запчастей, отслеживая их доступность и динамику цен. Летний сезон, как правило, не несет радикальных перемен на рынке. А что происходит на сей раз?  Сравни... 1357 7 21 30.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые правила проведения техосмотра: что перестанут проверять с 1 сентября 2022 года В начале этого года ежегодный техосмотр отменили, оставив его обязательным только при переоформлении машины или ее доработке. А с 1 сентября вступает в силу новый документ, меняющий саму пр... 15337 1 24 29.08.2022
Статьи / Интересно Neta, Skywell, Weltmeister: самые редкие китайские электромобили, которые уже купили в России Электромобили в Китае – уже давно не редкость, в отличие от России, а от россыпи имен и новинок на любом китайском автосалоне разбегаются глаза. Впрочем, даже у нас есть не только те, кто не... 1595 1 1 26.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17008 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12298 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8177 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings