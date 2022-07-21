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  • Новый хот-хэтч Honda Civic Type R: мотор остался прежним, но его мощность выросла

Новый хот-хэтч Honda Civic Type R: мотор остался прежним, но его мощность выросла

21.07.2022 148 0 0

Японский производитель полностью рассекретил внешность и салон «пятидверки», а также назвал её самым мощным Type R в истории.

 

Хэтчбек Honda Civic одиннадцатого поколения был представлен в июне 2021 года, теперь пришла очередь «заряженного» варианта – шестого Civic Type R. Ранее японская компания публиковала официальные снимки и видео прототипа «горячей» новинки, кроме того, он попадался фотошпионам, а теперь Хонда полностью рассекретила внешность и салон модели. Пока что производитель не стал делиться техническими подробностями, а также не назвал ценник хот-хэтча. Отметим, презентация приурочена к 50-летию Civic и 25-летию Type R.

На фото: новый Honda Civic Type R

Визуально «заряженный» хэтчбек стал выглядеть более сдержанно: исчез объёмный обвес с различными вставками и элементами декора, передний бампер получил массивный, но лаконичный воздухозаборник, а корму оформили аккуратнее, не забыв при этом «вписать» большой диффузор, три патрубка выхлопной системы и широкое антикрыло, размещённое на алюминиевых опорах на пятой двери. Вместо установки расширителей колёсных арок хот-хэтчу изменили кузов и сделали шире задние двери, чтобы линии автомобиля были более сглаженными. Ещё одним отличием от предшественника стали более лёгкие 19-дюймовые колёсные диски (пришли на смену 20-дюймовым), которые обули в шины Michelin Pilot Sport 4S.

Новый Honda Civic Type R снабдили виртуальной «приборкой» с двумя режимами отображения – «обычный» и R+. По центру передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,2 дюйма. Ещё у хот-хэтча остались спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой. Табличка с номером Type R переехала с площадки перед рычагом переключения передач на более заметное место – теперь она находится над перчаточным ящиком на панели с рисунком в виде сот. Опционально предлагается красная обивка салона с контрастной прострочкой.

На фото: салон нового Honda Civic Type R

На моменте разработки модели появлялись самые разные предположения: ожидалось, что у неё появится полный привод, Type R прочили гибридную силовую установку, а также автомат. Однако всё это оказалось лишь слухами: Honda рассекретила часть технических подробностей, так привод у «горячего» Civic останется передним с самоблокирующимся дифференциалом, а коробка передач – та же безальтернативная шестиступенчатая «механика».

Также в компании рассказали, что новинка оснащается модернизированной версией прежнего 2,0-литрового турбомотора K20C (ему заменили турбокомпрессор и систему выпуска). Honda пока не раскрыла, насколько увеличилась отдача двигателя, однако назвала шестой Type R «самым мощным в истории». Отметим, у предшественника мощность мотора составляет 320 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. Такой хот-хэтч тратил на разгон с места до «сотни» 5,7 секунды, а его максимальная скорость равна 272 км/ч.

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У Honda Civic Type R передняя подвеска McPherson, сзади – многорычажка. На передней оси сохранились четырёхпоршневые тормоза Brembo. Список ездовых режимов, включающий в себя Comfort, Sport и +R, пополнили за счёт настраиваемого варианта Individual.

Полноценные технические характеристики появятся в сентябре текущего года. Производство модели наладят в Японии, на домашний рынок новинка выйдет в том же месяце, до Штатов доберётся позже осенью, а в Европе «заряженный» хэтчбек можно будет купить в начале 2023 года. Цены компания озвучит ближе к старту продаж.

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