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  • Honda тестирует Civic Type R нового поколения: хэтчбек проехался на камеру

Honda тестирует Civic Type R нового поколения: хэтчбек проехался на камеру

26.07.2021 94 0 0

Сейчас разработка спортивной версии автомобиля японской марки находится на завершающей стадии. Модель следующей генерации появится в 2022 году.

 

Основным рынком для Honda Civic остаются Штаты: в течение «ковидного» 2020-го продажи семейства на этом рынке составили 261 225 экземпляров, что на 19,8% меньше, чем годом ранее. По данным сайта Carsalesbase, в первой половине 2021-го дилеры отыгрались: клиенты купили 152 956 машин, что на 19,6% больше, чем в январе-июне прошлого года. Также модель представлена и в Европе: здесь за прошлый год модель разошлась тиражом 17 282 шт. (-54%), при этом здесь пока что «минус» сохраняется: за первые пять месяцев 2021-го (данных за июнь пока нет) удалось продать 5181 шт. (-25,7%).

Напомним, четырёхдверный новый Сивик дебютировал в американской спецификации в апреле текущего года. Позже, в конце июня, японская компания представила пятидверный вариант, причём его сразу заявили для нескольких рынков: не только для Северной Америки, и для Японии, Европы и Австралии. В дальнейшем поколение сменит и спортивная модификация хэтчбека – речь идёт о Civic Type R.

Сейчас разработка этой версии автомобиля находится на завершающей стадии: прототипы будущей новинки проходят, судя по всему, финальные дорожные испытания. В ходе этих тестов был пойман один прототип, весьма щедро оклеенный маскировочной плёнкой. Порцией свежих снимков с нами поделилось испанское издание motor.es.

Новая «пятидверка» Honda Civic Type R получит новый специально разработанный для спортивной версии обвес, другие бамперы (не такие как у «обычного» хэтчбека), традиционное большое антикрыло сзади, а также иную выпускную систему с тремя выхлопным патрубками, расположенными по центру нижней части заднего бампера. Образ обещают дополнить новые боковые юбки и колёсные диски оригинального дизайна.

Как сообщает издание, под капотом Civic Type R следующей генерации окажется 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор, отдача которого превысит 300 л.с. Предполагается, что в пару к нему пойдёт шестиступенчатая механическая коробка передач, у спортивной версии привод, вероятно, будет передним. У текущей модели, представленной на европейском рынке, мощность составляет 320 л.с. Есть шанс, что этот показатель станет выше, но это пока лишь предположения.

Отметим, «обычный» новый хэтчбек Honda Civic в США оснащается теми же двигателями, что и седан. Так, в линейке числится модернизированная бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,5 литра (система изменения фаз VTEC теперь не только на впуске, но и на выпуске; отдача увеличилась – теперь не 176, а 182 л.с.), а также 160-сильный бензиновый 2,0-литроовый «атмосферник». В пару предлагаются либо бесступечатая коробка передач, либо шестискоростная «механика» (в зависимости от исполнения). Европейцам же предложат только гибрид c системой e:HEV, как у последних Honda Fit/Jazz и HR-V.

Honda Civic Type R следующей генерации появится в 2022 году. Информации о том, как изменятся цены после смены поколения, пока нет. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии стоимость актуальной версии варьируется в диапазоне от 38 550 до 42 650 евро (эквивалентно примерно 3,36 млн – 3,72 млн рублей по текущему курсу).

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