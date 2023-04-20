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  • Honda Civic Type R вновь стал самым быстрым переднеприводным автомобилем Нюрбургринга

Honda Civic Type R вновь стал самым быстрым переднеприводным автомобилем Нюрбургринга

20.04.2023 54 0 0

Японский хот-хэтч нового поколения FL5 под управлением аргентинского гонщика Нестора Джиролами смог проехать легендарную Северную петлю Нюрбургринга за 7 мин 44,881 с.

Civic Type R предыдущего поколения FK8 стал «переднеприводным королём Нюрбургринга» в 2016 году, но в 2019-м этот почётный титул у «японца» отобрал французский переднеприводный хот-хэтч Renault Megane R.S. Trophy-R. В начале этого года Renault объявила о скором завершении производства Megane R.S., наследника у него не будет. Сегодня выяснилось, что «французу» не удалось уйти в историю непобеждённым на Нюрбургринге: компания Honda объявила, что новый Civic Type R установил новый рекорд круга.

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Время «француза», пересчитанное на полную длину Северной петли Нюрбургринга (20,832 км), — 7 мин 45,39 с, новый рекорд Honda Civic Type R — 7 мин 44,881 с. Обратите внимание, что в современной официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет отдельного класса переднеприводных автомобилей: Renault Megane R.S. Trophy-R и Honda Civic Type R отнесены к классу компактных автомобилей, абсолютным лидером которого сейчас является 400-сильный полноприводный седан Audi RS 3, его время круга — 7 мин 40,748 с.

Напомним, что Honda Civic Type R поколения FL5 дебютировал в прошлом году, в нём нет принципиальных отличий от предшественника FK8, но немного увеличены колёсная база и колея задних колёс, перенастроена подвеска, обновлена вся ездовая электроника. 2,0-литровый бензиновый турбомотор K20C1 на хот-хэтче в европейской спецификации выдаёт максимальные 329 л.с. при 6500 об/мин и 420 Нм при 2500-4000 об/мин, коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч европейский Civic Type R разгоняется за 5,4 с, максимальная скорость — 275 км/ч.

Европейская пресс-служба Honda отмечает, что новый рекорд круга был установлен на стоковой машине, но в облегчённой версии Type R S, которая будет доступна только в Европе и только с левым рулём (Великобритания в пролёте). Технические особенности этой облегчённой версии, вероятно, будут обнародованы в ближайшее время. Снаряженная масса обычного Civic Type R в европейской спецификации составляет 1429 кг. В стоке Civic Type R идёт с покрышками Michelin Pilot Sport 4S, но для рекорда хот-хэтч обули в более эффективные для трека шины Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, а чтобы рекорд был засчитан как для серийной машины, новые шины немедленно запустили в продажу.

Поскольку «углеводородная» эра в Европе медленно, но верно движется к закату, шансы Honda Civic Type R навеки остаться «переднеприводным королём Нюрбургринга» весьма велики — вряд ли кто-либо осмелится выпустить ещё более быстрый хот-хэтч с передними ведущими колёсами.

Добавим, что в США у нового Honda Civic Type R недавно появился премиальный родственник — Acura Integra Type S.

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