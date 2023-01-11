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  • Renault прощается с хот-хэтчем Megane R.S. лимитированной версией Ultime

Renault прощается с хот-хэтчем Megane R.S. лимитированной версией Ultime

11.01.2023 180 0 0

История подразделения Renault Sport, начавшаяся в 1976 году, подходит к концу, его последняя модель — хот-хэтч Megane R.S. — доживает последние месяцы, дальше за спорт во французской компании будет отвечать исключительно марка Alpine.

В начале 2021 года Renault Group заявила о масштабных преобразованиях в своей структуре, в том числе о переходе подразделения Renault Sport под контроль марки Alpine с последующим переименованием гоночных команд и программ. Дорожные спортивные машины во французской компании теперь будет делать только Alpine, а задержавшийся в модельной линейке Renault хот-хэтч Megane R.S. — последний представитель легендарной породы «эр-эсок», вызывающей самые приятные ассоциации у автогурманов.

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Модели Renault с литерами R.S. всегда отличались великолепной настройкой шасси и хорошими динамическими качествами, которые покупатель получал за сравнительно небольшие деньги. Megane R.S. — возможно, лучший дорожный воспитанник команды Renault Sport, его рекордное время прохождение Северной петли Нюрбургринга (7 мин 45,39 с на полной длине круга), показанное тест-пилотом Лораном Юргоном в 2019 году, до сих не побито, то есть среди переднеприводных компактных хэтчбеков Megane R.S. остаётся лучшим.

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Сегодня компания Renault объявила о том, что весной в продажу поступит прощальный Megane R.S. Ultime, его выпустят тиражом 1976 экземпляров в честь даты основания Renault Sport. За основу взята регулярная версия хот-хэтча Megane R.S. Trophy с доработанным шасси и форсированным 1,8-литровым бензиновым турбомотором (300 л.с., 420 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 6-ступенчатым «роботом» EDC с двумя сцеплениями. Привод у Megane R.S., напомним, — только передний (с самоблокируюимся дифференциалом Torsen), но шасси — полноуправляемое, с гидравлическими отбойниками в амортизаторах и отделёнными от стоек поворотными кулаками в передней подвеске типа McPherson. До 100 км/ч хот-хэтч разгонятся за 5,7 с, максимальная скорость — 260 км/ч.

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К особенностям версии Ultime относятся уникальная ливрея с ромбовидным узором чёрного матового цвета, памятные надписи и таблички (та, что в салоне, подписана Лораном Юргоном). Эмблемы, корпуса зеркал, оконные рамки, дверные ручки и колёса окрашены чёрным глянцем. Передние крылья расширены на 60 мм, задние — на 45 мм, суппорты Brembo окрашены в красный цвет, 19-дюймовые ажурные колёса Fuji Light обуты в полуслики Bridgestone Potenza S007.

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В стандартное оснащение Renault Megane R.S. Ultime входят передние спортивные кресла Recaro, 10-дюймовый настраиваемый приборный экран, 9,8-дюймовый мультимедийный экран с режимом телеметрии, мощная аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора. За доплату предлагаются проекционный дисплей, люк в крыше и чехол для хранения автомобиля с надписями R.S. Ultime. Цена Renault Megane R.S. Ultime пока не объявлена.

Добавим, что четвёртое поколение Megane, к которому принадлежит хот-хэтч, — последнее «углеводородное». Компания Renault уже выпускает новый, полностью электрический Megane E-Tech Electric, но спортивной версии у него не будет даже под маркой Alpine. О планах Alpine и всей Renault Group читайте в отдельной заметке.

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