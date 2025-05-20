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Honda меняет стратегию и готовит новые гибридные модели

20.05.2025 38 0 0

Недостаточно высокий спрос на электромобили повлиял на планы ещё одного японского производителя. Хонда готовится разработать новую гибридную систему для больших моделей, продаваемых в Северной Америке.

Изначально японский производитель рассчитывал, что к 2030 году на долю реализованных на глобальном рынке электромобилей марки будет приходиться 30% от общего объёма продаж Honda. Однако на фоне недостаточно высокого спроса на «зелёный» транспорт компании пришлось значительно снизить ожидания. Общий целевой показатель к указанному сроку решено было уменьшить с 3,6 до 2,2 млн проданных по всему миру электромобилей.

Прототип Honda 0 Saloon
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Прототип Honda 0 Saloon
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Согласно официальному сообщению, Honda намерена вывести свои новые электромобили на рынок в качестве «моделей следующего поколения»: ожидается, что до дилеров они доберутся в 2027 году. При этом в компании подчеркнули, что первенцы Honda 0 Series должны появиться в продаже всё-таки уже в следующем году.

Производитель заявил, что обнародованный в прошлом году план по инвестированию в электрификацию претерпел изменения. Если ранее предполагалось, что вложения составят 10 трлн иен, то теперь показатель сократили почти на треть, до 7 млрд иен: сумма рассчитана до конца 2030 финансового года (он закончится 31 марта 2031-го).

Прототип Honda 0 SUV
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Прототип Honda 0 SUV
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Сообщается, что японская компания намерена в ближайшей перспективе сосредоточиться на гибридах. Кстати, в дальнейшем гибриды получат новый логотип бренда, дебютировавший в начале 2024 года с концептами Honda Saloon и Space-Hub, хотя раньше предполагалось, что такой фирменный знак будет «украшать» только полностью «зелёные» модели марки.

По словам президента и исполнительного директора Honda Тошихиро Мибе, компания намерена презентовать 13 моделей с HEV-установками. Новинки станут глобальными и, по плану, должны выйти на рынок в период с 2027 по 2030 годы включительно. Производитель предполагает, что спрос на автомобили с такой «начинкой» продолжит расти ближе к концу текущего десятилетия. В Хонде планируют модернизировать систему e:HEV, которой в частности оснащён актуальный Civic, кроме того, её должно получить возрождённое купе Prelude.

Концепт Honda Prelude
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Концепт Honda Prelude
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Компания намерена заниматься совместными разработками с поставщиками, чтобы снизить траты на аккумуляторы и двигатели, а также иные ключевые компоненты. В Honda отметили, что производитель намерен снизить стоимость гибридной системы следующего поколения более чем на 50% по сравнению с той, которой оснащались модели в 2018-м, и более чем на 30% – по сравнению с установкой, которая дебютировала в 2023 году на актуальных автомобилях.

Ещё производитель отметил, что на североамериканском рынке «по-прежнему сохраняется устойчивый спрос на крупногабаритные автомобили с просторными салонами и высокими показателями грузоподъёмности». Чтобы удовлетворить этот спрос, Honda разработает гибридную систему, которая подойдёт полноразмерным моделям. Сообщается, что такие новинки появятся в этом регионе во второй половине 2020-х годов. Подробности станут известны позже.

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