Эксцентричный кроссовер Honda 0 SUV показался на новых фотографиях

Первенец нового семейства электромобилей Honda будет запущен в производство в 2026 году на американском заводе Honda EV Hub в штате Огайо, вслед за ним в семействе Honda 0 Series появятся ещё шесть моделей.

Прототип среднеразмерного пятиместного кроссовера Honda 0 SUV был представлен в начале этого года на выставке CES в Лас-Вегасе вместе с соплатформенной моделью Honda 0 Saloon, представляющей собой своеобразную смесь суперкара, минивэна и шутинг-брейка, — обе эти модели будут запущены в серийное производство на американском заводе Honda EV Hub в штате Огайо в 2026 году, но кроссовер встанет на конвейер раньше «салуна», то есть именно он считается первенцем семейства Honda 0 Series, ориентированного главным образом на Северную Америку, Европу и Японию.

Вчера Honda 0 SUV показался живьём в камуфляжной обёртке на мероприятии Red Bull Showrun x Powered by Honda в Токио, за руль прототипа посадили четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Этот прототип немного отличался от того, что был показан в начале года на выставке CES: у машины, которой управлял нидерландский гонщик, обычные наружные зеркала заднего вида вместо камер, и слегка изменённый дизайн фар — на ходовом прототипе они выглядят вполне «товарными» и состоят из двух секций, верхней матричной и нижней с двумя линзами.

В остальном видимых изменений нет. Кургузый кузов с визуально перетяжелённой кормой не позволит спутать Honda 0 SUV ни с одной другой моделью. На ходовом прототипе хорошо просматривается разъём багажной двери — её верхняя часть заходит далеко на крышу, а узенькое стекло с толстой рамкой сильно затруднит обзор назад (впрочем, эту проблему наверняка решат с помощью камеры).

Платформу для электромобилей 0 Series компания Honda разрабатывает самостоятельно, равно как и операционную система Asimo OS, названную так в часть человекоподобного робота Honda десятилетней давности. Автопилот третьего уровня для электромобилей Honda 0 Series японской компании помогает разрабатывать американский стартап Helm.ai.

Прототип Honda 0 SUV, показанный в начале этого года на выставке CES 1 / 5 Прототип Honda 0 SUV, показанный в начале этого года на выставке CES 2 / 5 Прототип Honda 0 SUV, показанный в начале этого года на выставке CES 3 / 5 Прототип Honda 0 SUV, показанный в начале этого года на выставке CES 4 / 5 Прототип Honda 0 SUV, показанный в начале этого года на выставке CES 5 / 5

Дата премьеры серийного Honda 0 SUV пока не объявлена — не исключено, что она состоится уже в этом году либо в начале следующего года на выставке CES 2026. В 2027 году семейство Honda 0 Series пополнит большой трёхрядный кроссовер, в 2028 году — компактный кроссовер, в 2029 году — маленький кроссовер, в 2030 году — компактный седан.

Добавим, что в 2026 году в штате Огайо также начнётся выпуск электрического лифтбека Afeela 1 от совместного предприятия Sony Honda Mobility.

