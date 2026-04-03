Авторынок РФ в марте: зафиксирован прирост на треть, Haval M6 вернулся в ТОП-10 моделей

Судя по новому отчёту от агентства «Автостат», за первый весенний месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей в общей сложности было продано 104 278 экземпляров, что почти на треть (на 30,6%) больше, чем в марте 2025-го. Кроме того, этот показатель на 30,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем (результат февраля 2026-го – 80 027 шт.). Традиционно напомним, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, так что в статистике учтены и те автомобили, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.
Среди брендов на российском рынке по-прежнему лидирует отечественная Lada, на долю её продукции в марте 2026-го пришлось 24,2% (годом ранее – 31,5%). Как и ранее, ТОП-10 самых продаваемых автомобилей возглавляет Lada Granta (на её долю приходится 9,5%). По итогам прошлого месяца Vesta (доля на рынке – 4,1%) поднялась с седьмой строки на четвёртую, а внедорожник Niva Travel (3,8%) по-прежнему замыкает первую пятёрку. В свою очередь Niva Legend (2,8%) поднялась на этаж выше и теперь занимает восьмое место, а Lada Iskra пока так и не вернулась в первую десятку.
|Место
|Марка
|Продажи в марте 2026 года, шт.
|Продажи в марте 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|25 153
|25 167
|- 0,1
|2
|Haval
|14 757
|9790
|+ 50,7
|3
|Tenet
|10 288
|-
|-
|4
|Geely
|6346
|5134
|+ 23,6
|5
|Belgee
|5184
|2428
|+ 113,5
|6
|Changan
|3393
|3787
|- 10,4
|7
|Toyota
|2821
|1125
|+ 150,8
|8
|Jetour
|2593
|2062
|+ 25,8
|9
|Jaecoo
|2417
|1628
|+ 48,5
|10
|Solaris
|2131
|1555
|+ 37,0
Haval, как и прежде, остался наиболее востребованным иностранным брендом в РФ, по итогам марта на долю его продукции пришлось 14,2% (годом ранее – 12,3%). Роль бестселлера поднебесной марки всё также исполняет паркетник Jolion (5,3%), вернувшийся с третьего на второе место в списке популярных моделей. Напомним, недавно этот SUV пережил обновление, получив пересмотренный салон и другой мотор. Кроме того, в марте в первую десятку вернулся Haval M6 (3,3%), занимающий теперь седьмое место.
Как и месяцем ранее, первую тройку среди марок замыкает российская Tenet (под ней на калужском автозаводе выпускают модели китайской Chery). На её долю по итогам марта 2026-го пришлось 9,9%. От Tenet в ТОП-10 снова вошли кроссовер T7 с долей 5,3% на рынке (вернулся на третье место), а также паркетник T4 показателем 3,7% (остался на той же шестой строчке).
Снова поменялись «этажами» родственные Geely и Belgee: китайская марка с долей 6,1% на российском рынке теперь находится на четвёртом месте, а белорусская (5%) – на пятом. От Джили в первую десятку автомобилей вошёл лишь по-прежнему замыкающий её Monjaro (2,5%), от Белджи – расположившийся на девятой строке кроссовер X50 (2,7%), который за месяц потерял сразу пять позиций.
|Место
|Модель
|Продажи в марте 2026 года, шт.
|Продажи в марте 2025 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|9861
|10 701
|- 7,8
|2
|Haval Jolion
|5547
|3966
|+ 39,9
|3
|Tenet T7
|5480
|-
|-
|4
|Lada Vesta
|4274
|7181
|- 40,5
|5
|Lada Niva Travel
|3987
|2772
|+ 43,8
|6
|Tenet T4
|3840
|-
|-
|7
|Haval M6
|3414
|2011
|+ 69,8
|8
|Lada Niva Legend
|2924
|2488
|+ 17,5
|9
|Belgee X50
|2780
|1406
|+ 97,7
|10
|Geely Monjaro
|2631
|1995
|+ 31,9
Модели остальных представителей первой десятки востребованных брендов в марте не дотянули до ТОП-10, который, кстати, покинул кроссовер Mazda CX-5. Так, шестое место снова занимает поднебесный Changan (доля на российском рынке составила 3,3%), седьмое – японская Toyota (2,7%), восьмое и девятое остались за китайскими Jetour (2,5%) и Jaecoo (2,3%), а замыкает первую десятку «местный» Solaris (2%).
По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал этого года было реализовано 264 909 машин, что на 7,3% больше по сравнению с показателем, зафиксированным в январе-марте 2025-го.
Большинство купленных автомобилей Toyota — Land Cruiser 250? 🤭
"Нивы" закупает только Минобороны?