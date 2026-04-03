03.04.2026 373 2 0
Авторынок РФ в марте: зафиксирован прирост на треть, Haval M6 вернулся в ТОП-10 моделей

На российском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал 2026-го было реализовано почти 265 тыс. машин. Этот показатель на 7,3% больше по сравнению с результатом, зафиксированным в январе-марте прошлого года.

Судя по новому отчёту от агентства «Автостат», за первый весенний месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей в общей сложности было продано 104 278 экземпляров, что почти на треть (на 30,6%) больше, чем в марте 2025-го. Кроме того, этот показатель на 30,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем (результат февраля 2026-го – 80 027 шт.). Традиционно напомним, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, так что в статистике учтены и те автомобили, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Среди брендов на российском рынке по-прежнему лидирует отечественная Lada, на долю её продукции в марте 2026-го пришлось 24,2% (годом ранее – 31,5%). Как и ранее, ТОП-10 самых продаваемых автомобилей возглавляет Lada Granta (на её долю приходится 9,5%). По итогам прошлого месяца Vesta (доля на рынке – 4,1%) поднялась с седьмой строки на четвёртую, а внедорожник Niva Travel (3,8%) по-прежнему замыкает первую пятёрку. В свою очередь Niva Legend (2,8%) поднялась на этаж выше и теперь занимает восьмое место, а Lada Iskra пока так и не вернулась в первую десятку.

МестоМаркаПродажи в марте 2026 года, шт.Продажи в марте 2025 года, шт.Разница, %
1Lada25 15325 167- 0,1
2Haval14 7579790+ 50,7
3Tenet10 288--
4Geely63465134+ 23,6
5Belgee51842428+ 113,5
6Changan33933787- 10,4
7Toyota28211125+ 150,8
8Jetour25932062+ 25,8
9Jaecoo24171628+ 48,5
10Solaris21311555+ 37,0

Haval, как и прежде, остался наиболее востребованным иностранным брендом в РФ, по итогам марта на долю его продукции пришлось 14,2% (годом ранее – 12,3%). Роль бестселлера поднебесной марки всё также исполняет паркетник Jolion (5,3%), вернувшийся с третьего на второе место в списке популярных моделей. Напомним, недавно этот SUV пережил обновление, получив пересмотренный салон и другой мотор. Кроме того, в марте в первую десятку вернулся Haval M6 (3,3%), занимающий теперь седьмое место.

На фото: Haval M6

Как и месяцем ранее, первую тройку среди марок замыкает российская Tenet (под ней на калужском автозаводе выпускают модели китайской Chery). На её долю по итогам марта 2026-го пришлось 9,9%. От Tenet в ТОП-10 снова вошли кроссовер T7 с долей 5,3% на рынке (вернулся на третье место), а также паркетник T4 показателем 3,7% (остался на той же шестой строчке).

Снова поменялись «этажами» родственные Geely и Belgee: китайская марка с долей 6,1% на российском рынке теперь находится на четвёртом месте, а белорусская (5%) – на пятом. От Джили в первую десятку автомобилей вошёл лишь по-прежнему замыкающий её Monjaro (2,5%), от Белджи – расположившийся на девятой строке кроссовер X50 (2,7%), который за месяц потерял сразу пять позиций.

МестоМодельПродажи в марте 2026 года, шт.Продажи в марте 2025 года, шт.Разница, %
1Lada Granta986110 701- 7,8
2Haval Jolion55473966+ 39,9
3Tenet T75480--
4Lada Vesta42747181- 40,5
5Lada Niva Travel39872772+ 43,8
6Tenet T43840--
7Haval M634142011+ 69,8
8Lada Niva Legend29242488+ 17,5
9Belgee X5027801406+ 97,7
10Geely Monjaro26311995+ 31,9

Модели остальных представителей первой десятки востребованных брендов в марте не дотянули до ТОП-10, который, кстати, покинул кроссовер Mazda CX-5. Так, шестое место снова занимает поднебесный Changan (доля на российском рынке составила 3,3%), седьмое – японская Toyota (2,7%), восьмое и девятое остались за китайскими Jetour (2,5%) и Jaecoo (2,3%), а замыкает первую десятку «местный» Solaris (2%).

По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал этого года было реализовано 264 909 машин, что на 7,3% больше по сравнению с показателем, зафиксированным в январе-марте 2025-го.

Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta Lada Niva Legend Lada Niva Travel Haval Haval Jolion Haval M6 Tenet Tenet T7 Tenet T4 Geely Geely Monjaro Belgee Belgee X50 Changan Toyota Jaecoo Jetour Solaris
2 комментария
04.04.2026 16:17
Ярослав

Большинство купленных автомобилей Toyota — Land Cruiser 250? 🤭

04.04.2026 18:50
Ярослав

"Нивы" закупает только Минобороны?

