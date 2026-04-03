Авторынок РФ в марте: зафиксирован прирост на треть, Haval M6 вернулся в ТОП-10 моделей

На российском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал 2026-го было реализовано почти 265 тыс. машин. Этот показатель на 7,3% больше по сравнению с результатом, зафиксированным в январе-марте прошлого года.

Судя по новому отчёту от агентства «Автостат», за первый весенний месяц 2026 года на российском рынке новых легковых автомобилей в общей сложности было продано 104 278 экземпляров, что почти на треть (на 30,6%) больше, чем в марте 2025-го. Кроме того, этот показатель на 30,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем (результат февраля 2026-го – 80 027 шт.). Традиционно напомним, что Автостат при составлении отчёта использует сведения о госрегистрации новых машин в РФ, так что в статистике учтены и те автомобили, для ввоза которых в страну была использована схема параллельного импорта.

На фото: Lada Vesta SW Cross

Среди брендов на российском рынке по-прежнему лидирует отечественная Lada, на долю её продукции в марте 2026-го пришлось 24,2% (годом ранее – 31,5%). Как и ранее, ТОП-10 самых продаваемых автомобилей возглавляет Lada Granta (на её долю приходится 9,5%). По итогам прошлого месяца Vesta (доля на рынке – 4,1%) поднялась с седьмой строки на четвёртую, а внедорожник Niva Travel (3,8%) по-прежнему замыкает первую пятёрку. В свою очередь Niva Legend (2,8%) поднялась на этаж выше и теперь занимает восьмое место, а Lada Iskra пока так и не вернулась в первую десятку.

Место Марка Продажи в марте 2026 года, шт. Продажи в марте 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada 25 153 25 167 - 0,1 2 Haval 14 757 9790 + 50,7 3 Tenet 10 288 - - 4 Geely 6346 5134 + 23,6 5 Belgee 5184 2428 + 113,5 6 Changan 3393 3787 - 10,4 7 Toyota 2821 1125 + 150,8 8 Jetour 2593 2062 + 25,8 9 Jaecoo 2417 1628 + 48,5 10 Solaris 2131 1555 + 37,0

Haval, как и прежде, остался наиболее востребованным иностранным брендом в РФ, по итогам марта на долю его продукции пришлось 14,2% (годом ранее – 12,3%). Роль бестселлера поднебесной марки всё также исполняет паркетник Jolion (5,3%), вернувшийся с третьего на второе место в списке популярных моделей. Напомним, недавно этот SUV пережил обновление, получив пересмотренный салон и другой мотор. Кроме того, в марте в первую десятку вернулся Haval M6 (3,3%), занимающий теперь седьмое место.

На фото: Haval M6

Как и месяцем ранее, первую тройку среди марок замыкает российская Tenet (под ней на калужском автозаводе выпускают модели китайской Chery). На её долю по итогам марта 2026-го пришлось 9,9%. От Tenet в ТОП-10 снова вошли кроссовер T7 с долей 5,3% на рынке (вернулся на третье место), а также паркетник T4 показателем 3,7% (остался на той же шестой строчке).

Снова поменялись «этажами» родственные Geely и Belgee: китайская марка с долей 6,1% на российском рынке теперь находится на четвёртом месте, а белорусская (5%) – на пятом. От Джили в первую десятку автомобилей вошёл лишь по-прежнему замыкающий её Monjaro (2,5%), от Белджи – расположившийся на девятой строке кроссовер X50 (2,7%), который за месяц потерял сразу пять позиций.

Место Модель Продажи в марте 2026 года, шт. Продажи в марте 2025 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 9861 10 701 - 7,8 2 Haval Jolion 5547 3966 + 39,9 3 Tenet T7 5480 - - 4 Lada Vesta 4274 7181 - 40,5 5 Lada Niva Travel 3987 2772 + 43,8 6 Tenet T4 3840 - - 7 Haval M6 3414 2011 + 69,8 8 Lada Niva Legend 2924 2488 + 17,5 9 Belgee X50 2780 1406 + 97,7 10 Geely Monjaro 2631 1995 + 31,9

Модели остальных представителей первой десятки востребованных брендов в марте не дотянули до ТОП-10, который, кстати, покинул кроссовер Mazda CX-5. Так, шестое место снова занимает поднебесный Changan (доля на российском рынке составила 3,3%), седьмое – японская Toyota (2,7%), восьмое и девятое остались за китайскими Jetour (2,5%) и Jaecoo (2,3%), а замыкает первую десятку «местный» Solaris (2%).

По подсчётам Автостата, на российском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал этого года было реализовано 264 909 машин, что на 7,3% больше по сравнению с показателем, зафиксированным в январе-марте 2025-го.