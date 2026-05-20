Tenet раскрыл стоимость кроссовера T4L на российском рынке

Под молодой маркой Tenet холдинг «АГР» выпускает в России модели китайского бренда Chery, которые получили иные логотипы и шильдики. Моделью начального уровня является Tenet T4: этот паркетник появился в продаже на авторынке РФ в конце лета 2025-го, а в декабре того же года линейка была расширена за счёт версий с полным приводом. В конце апреля компания анонсировала новый более крупный кроссовер, который получил название Tenet T4L.

На фото: Tenet T4L

Производство новинки налажено по технологии полного цикла на заводе в Калуге (сейчас принадлежит холдингу АГР, раньше им владел немецкий концерн Volkswagen), старт серийному выпуску был дан на прошлой неделе. Теперь производитель рассказал о том, что живые продажи модели начнутся совсем скоро – 22 мая 2026 года.

Длина Tenet T4L равна 4506 мм (на 186 мм длиннее «просто» T4), ширина – 1828 мм (на 3 мм меньше), высота – 1701 (на 50 мм больше), а расстояние между осями составляет 2650 мм (на 40 мм больше). Объём багажника у нового паркетника равен 475 литрам (на 135 литров больше), при сложенных задних сидениях грузовое пространство вырастает до 1500 литров.

На фото: салон Tenet T4L

Новый паркетник молодой российской марки будет представлен в двух версиях – Актив и Прайм. Рекомендованная розничная цена стартового варианта Tenet T4L составляет 2 259 000 рублей, покупка топового исполнения обойдётся в 2 429 000 рублей. В список оснащения SUV (вне зависимости от версии) входят: 18-дюймовые литые колёсные диски, светодиодная оптика, датчики света и дождя, задние датчики парковки, телематическая система.

Ещё кроссовер снабдили горизонтальным табло на передней панели, объединяющим в себе два дисплея по 10,25 дюйма каждый, где один исполняет роль виртуальной приборки, а второй – тачскрина информационно-развлекательной системы с беспроводной поддержкой Android Auto и Apple CarPlay; а также акустикой с шестью динамиками и 8-дюймовым сенсорным блоком управления «климатом».

Комплектации Актив положены: камера заднего вида, отделка передних кресел кожзамом, кондиционер, четыре подушки безопасности и «зимний пакет» (дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя). В списке оснащения версии Прайм числятся: система кругового обзора 360°, электропривод складывания наружных зеркал, двухзонный климат-контроль, передние датчики парковки.

У обоих вариантов Tenet T4L с независимой подвеской передних и задних колёс под капотом располагается 1,5-литровый турбомотор, максимальная отдача которого равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Расход топлива в смешанном цикле – 7,7 литра на 100 км. Отметим, для этого паркетника сертифицировано использование тягово-сцепного устройства с максимальной массой буксируемого прицепа до 750 кг.

В прошлом месяце стало известно о том, что выпуск двигателей для автомобилей марок Tenet и Jeland (под ней планируется продавать модели китайского бренда Jaecoo) теперь налажен в России. Производство двигателей стартовало на моторном заводе под Калугой (ранее он тоже принадлежал концерну VW).