Стартовало производство кроссовера Tenet T4L с удлинённой колёсной базой

12.05.2026 365 1 0
Выпуск новинки молодой местной марки налажен по технологии полного цикла на калужском предприятии, принадлежащем холдингу «АГР».

О появлении в РФ нового бренда, который получил название Tenet, холдинг «АГР» объявил в феврале 2025 года. Как мы сообщали ранее, под этой маркой выпускаются модели китайской марки Chery, но с другими логотипами и шильдиками. Напомним, паркетник Tenet T4 вышел на российский рынок в конце лета 2025-го, а в декабре того же года линейка пополнилась за счёт полноприводных версий. В конце прошлого месяца была анонсирована новинка – Tenet T4L с удлинённой колёсной базой.

На фото: Tenet T4L

Сегодня, 12 мая 2026 года, холдинг «АГР» рассказал о старте производства новинки на заводе в Калуге по технологии полного цикла. В компании отметили, что T4L «создан с учётом российских дорожных и климатических условий эксплуатации». Так, днище и скрытые полости кузова паркетника проходят обработку воском, кроме того, наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту.

Напомним, габаритная длина Tenet T4L составляет 4506 мм (на 186 мм больше, чем у «просто» T4), ширина – 1828 мм (на 3 мм меньше), высота – 1701 (на 50 мм больше), а расстояние между осями составляет 2650 мм (на 40 мм больше, чем у Tenet T4). Объём багажника у новинки равен 475 литрам (на 135 литров больше), при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1500 литров. Максимальная масса буксируемого прицепа – до 750 кг.

В «зимний пакет» Tenet T4L входят: функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Модели положены 18-дюймовые литые колёсные диски, в салоне – водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях, у переднего пассажира – механические регулировки в четырёх направлениях.

На передней панели установлено табло, объединяющее цифровой щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея составляет 10,25 дюйма. Помимо этого, предусмотрены 8-дюймовый сенсорный блок управления двухзонным климат-контролем, акустика с шестью динамиками и телематическая система.

На фото: салон Tenet T4L
Кроссоверу положены независимая подвеска передних и задних колёс, фронтальные и передние боковые подушки безопасности. Tenet T4L оснащается 147-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра (максимальный крутящий момент – 210 Нм). Ему в комплект полагается шестиступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями «мокрого» типа. На трассе минимальный расход топлива составляет 6,5 литра на 100 км.

Российский производитель позже обнародует дату старта продаж и цены Tenet T4L. Стоит ожидать, что он окажется дороже, чем актуальный T4. Отметим, рекомендованная розничная стоимость паркетника 2026 года выпуска на российском рынке на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 2 169 000 до 2 659 000 рублей.

1 комментарий
12.05.2026 21:22
Nikita Nikitin

зачем тогда тигго7?

