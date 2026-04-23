23.04.2026 45 0 0
Выпуск двигателей для автомобилей Tenet и Jeland теперь налажен в России

Холдинг «АГР» и компания Defetoo организовали сборку моторов на мощностях бывшего завода концерна Volkswagen, который расположен под Калугой.

Основанный в 2023 году российский холдинг «АГР» сейчас отвечает за несколько автомобильных проектов. Одним из них является выпуск автомобилей под местной маркой Solaris на предприятии в Санкт-Петербурге (ранее принадлежало Hyundai), другим – производство кроссоверов под маркой Tenet на заводе под Калугой (прежде им владел VW), третьим – выпуск машин под новой российской маркой Jeland на производственной площадке в Шушарах под Санкт-Петербургом (ранее принадлежал GM, позже Hyundai). Кроме того, анонсирован вывод рынок автомобилей под маркой Tenet Plus.

Три последних из перечисленных проектов холдинг «АГР» реализует совместно с китайской компанией Defetoo. Теперь в рамках этого же партнёрства стартовал ещё один – смежный – проект: речь идёт о выпуске двигателей для автомобилей молодых «отечественных» марок Tenet и Jeland.

Напомним, модельный ряд Tenet на сегодняшний день включает в себя паркетники T4, T7 и T8, их близнецами являются модели Chery – Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus соответственно. В свою очередь под маркой Jeland пока что выпускается только один кроссовер – J6, причём дилеры начали собирать заказы на эту новинку только сегодня, 23 апреля 2026 года.

Серийный выпуск турбированных двигателей внутреннего сгорания для моделей Tenet и Jeland наладили на моторном заводе под Калугой (раньше он тоже принадлежал концерну Volkswagen). С конвейера сходят бензиновые двигатели объёмом 1,6 литра (максимальной мощностью 150 и 197 л.с.), объёмом 1,5 литра (147 л.с.), а также 2,0-литровые (выдающие от 197 до 249 л.с.).

Общая площадь производственной площадки, которая, как рассказали в пресс-службе холдинга «АГР», пережила масштабную модернизацию, составляет 32 000 кв.м. В линию сборки двигателей внедрили новые технологические операции, расширили количество постов, создали линию предварительной сборки головки блока цилиндров. Ещё было установлено девять новых коботов (коллаборативных роботов), обеспечивающих безошибочное выполнение критичных операций.

На фото: Jeland J6
На фото: Jeland J6
На фото: Jeland J6
На фото: Jeland J6
На фото: Jeland J6
На фото: Jeland J6
Как отметили в компании, контроль качества обеспечен на всех этапах производства. «Двигатели проходят проверку на герметичность, тестирование электронных систем и комплексные испытания на тормозных стендах, имитирующих работу в составе автомобиля, – рассказали в пресс-службе АГР. – Лаборатории предприятия контролируют геометрию деталей, параметры обработки и характеристики материалов».

Ещё в компании рассказали о том, что во второй половине 2026 года будет запущена механическая обработка ключевых компонентов двигателя, включая блок цилиндров и головку блока цилиндров. Производственные мощности моторного завода в Калужской области на первом этапе рассчитаны на выпуск 150 тыс. двигателей в год. При этом уже сейчас продолжаются подготовительные работы для увеличения показателя – до 300 тыс. моторов в год.

Статьи / Китай Гаджеты на колесах: специфика эксплуатации китайских авто и их подготовки к летнему сезону 23.04.2026
Статьи / Практика Колдун низкой квалификации: зачем нужен и как устроен ограничитель давления задних тормозов 23.04.2026
Статьи / Двигатели Отто, Аткинсон и Миллер: чем отличается работа по разным циклам и как обойти патенты 22.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 12.03.2026
