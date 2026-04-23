Выпуск двигателей для автомобилей Tenet и Jeland теперь налажен в России

Основанный в 2023 году российский холдинг «АГР» сейчас отвечает за несколько автомобильных проектов. Одним из них является выпуск автомобилей под местной маркой Solaris на предприятии в Санкт-Петербурге (ранее принадлежало Hyundai), другим – производство кроссоверов под маркой Tenet на заводе под Калугой (прежде им владел VW), третьим – выпуск машин под новой российской маркой Jeland на производственной площадке в Шушарах под Санкт-Петербургом (ранее принадлежал GM, позже Hyundai). Кроме того, анонсирован вывод рынок автомобилей под маркой Tenet Plus.

На фото: Tenet T8

Три последних из перечисленных проектов холдинг «АГР» реализует совместно с китайской компанией Defetoo. Теперь в рамках этого же партнёрства стартовал ещё один – смежный – проект: речь идёт о выпуске двигателей для автомобилей молодых «отечественных» марок Tenet и Jeland.

Напомним, модельный ряд Tenet на сегодняшний день включает в себя паркетники T4, T7 и T8, их близнецами являются модели Chery – Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus соответственно. В свою очередь под маркой Jeland пока что выпускается только один кроссовер – J6, причём дилеры начали собирать заказы на эту новинку только сегодня, 23 апреля 2026 года.

На фото: Tenet T4

Серийный выпуск турбированных двигателей внутреннего сгорания для моделей Tenet и Jeland наладили на моторном заводе под Калугой (раньше он тоже принадлежал концерну Volkswagen). С конвейера сходят бензиновые двигатели объёмом 1,6 литра (максимальной мощностью 150 и 197 л.с.), объёмом 1,5 литра (147 л.с.), а также 2,0-литровые (выдающие от 197 до 249 л.с.).

Фото с моторного завода под Калугой

Общая площадь производственной площадки, которая, как рассказали в пресс-службе холдинга «АГР», пережила масштабную модернизацию, составляет 32 000 кв.м. В линию сборки двигателей внедрили новые технологические операции, расширили количество постов, создали линию предварительной сборки головки блока цилиндров. Ещё было установлено девять новых коботов (коллаборативных роботов), обеспечивающих безошибочное выполнение критичных операций.

На фото: Jeland J6 1 / 3 На фото: Jeland J6 2 / 3 На фото: Jeland J6 3 / 3

Как отметили в компании, контроль качества обеспечен на всех этапах производства. «Двигатели проходят проверку на герметичность, тестирование электронных систем и комплексные испытания на тормозных стендах, имитирующих работу в составе автомобиля, – рассказали в пресс-службе АГР. – Лаборатории предприятия контролируют геометрию деталей, параметры обработки и характеристики материалов».

Ещё в компании рассказали о том, что во второй половине 2026 года будет запущена механическая обработка ключевых компонентов двигателя, включая блок цилиндров и головку блока цилиндров. Производственные мощности моторного завода в Калужской области на первом этапе рассчитаны на выпуск 150 тыс. двигателей в год. При этом уже сейчас продолжаются подготовительные работы для увеличения показателя – до 300 тыс. моторов в год.