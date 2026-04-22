  • Кроссовер Jeland J6 готовится к старту продаж в РФ, цены известны

Кроссовер Jeland J6 готовится к старту продаж в РФ, цены известны

22.04.2026 423 0 0
Кроссовер Jeland J6 готовится к старту продаж в РФ, цены известны

Новинка представлена в трёх исполнениях – Актив, Комфорт и Престиж. Стоимость стартовой версии паркетника на российском рынке равна 2 290 000 рублей.

Российский холдинг «АГР» сейчас отвечает за несколько автомобильных проектов, одним из них является организация производства машин под новой российской маркой Jeland, которая была создана в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo. Первенцем бренда стал кроссовер, который получил название Jeland J6, его выпуск по технологии полного цикла (включая сварку, окраску и сборку) налажен на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург).

На фото: Jeland J6 на заводе в Шушарах

Напомним, ранее это предприятие принадлежало американскому концерну General Motors, а затем корейской компании Hyundai. Сейчас производственная площадка входит в портфель холдинга «АГР». Первенец российской марки – Jeland J6 – является близнецом китайского кроссовера Jaecoo J6 (бренд Jaecoo входит в состав корпорации Chery), кстати, эта модель в настоящее время присутствует на авторынке РФ.

У Jeland J6 практически нет внешних отличий от «донора», разве что иной логотип на крупной радиаторной решётке и другое название бренда на корме. Кроссовер имеет традиционный кузов, обычные дверные ручки и стандартные наружные зеркала, противотуманки в нижней части переднего бампера, серебристые рейлинги на крыше, спойлер, установленный в верхней части багажной двери.

Паркетнику положены либо 17-, либо 18-дюймовые колёсные диски, дорожный просвет у Jeland J6 равен 176 мм. Габаритная длина модели равна 4509 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями – 2610 мм. Объём багажника у первенца новой российской марки составляет 480 литров, со сложенным задним диваном показатель грузового пространства можно увеличить до 1180 литров.

На фото: Jeland J6 у дилерского центра

Jeland J6 на российском рынке будет представлен в трёх исполнениях – Актив, Комфорт и Престиж, при этом всем версиям положен 8-дюймовый цифровой щиток приборов. По центру передней панели располагается сенсорный экран информационно-развлекательной системы, причём у стартовой версии его диагональ равна 9 дюймам, у среднего и топового исполнения – 13,2 дюйма.

Для самого богатого варианта кроссовера предусмотрены: панорамная крыша, передние датчики парковки, адаптивный круиз контроль и другие водительские ассистенты, система кругового обзора 540°, вентиляция передних кресел, подогрев второго ряда сидений, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и т.д.

«Начинка» для всех исполнений едина: под капотом у Jeland J6 располагается бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка, максимальная мощность которой составляет 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым роботом. На разгон с места до «сотни» автомобилю требуется 10 секунд, средний расход топлива в смешанном цикле – 7,5литра на 100 км. Привод может быть только передним.

Сейчас кроссоверы Jeland J6 уже начали поступать в дилерские центры в России. На официальном сайте бренда уже опубликован прайс-лист кроссовера. Так, рекомендованная розничная цена стартовой версии составляет 2 290 000 рублей, стоимость среднего исполнения равна 2 499 000 рублей, а за топовый вариант просят не менее 2 649 000 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Jeland Jeland J6 Jaecoo Jaecoo J6 Chery

 

Статьи / Двигатели Отто, Аткинсон и Миллер: чем отличается работа по разным циклам и как обойти патенты Несмотря на единообразное название принципа работы современных автомобильных двигателей – все они внутреннего сгорания, происходящие в них термодинамические циклы могут различаться. Для их о... 2554 0 1 22.04.2026
Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 757 0 0 21.04.2026
Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 12288 0 0 20.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19693 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 11252 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10574 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
24 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
8 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
8 На российский рынок выходит семиместный внедорожник KGM Rexton
