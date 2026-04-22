Кроссовер Jeland J6 готовится к старту продаж в РФ, цены известны

Российский холдинг «АГР» сейчас отвечает за несколько автомобильных проектов, одним из них является организация производства машин под новой российской маркой Jeland, которая была создана в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo. Первенцем бренда стал кроссовер, который получил название Jeland J6, его выпуск по технологии полного цикла (включая сварку, окраску и сборку) налажен на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург).

На фото: Jeland J6 на заводе в Шушарах

Напомним, ранее это предприятие принадлежало американскому концерну General Motors, а затем корейской компании Hyundai. Сейчас производственная площадка входит в портфель холдинга «АГР». Первенец российской марки – Jeland J6 – является близнецом китайского кроссовера Jaecoo J6 (бренд Jaecoo входит в состав корпорации Chery), кстати, эта модель в настоящее время присутствует на авторынке РФ.

У Jeland J6 практически нет внешних отличий от «донора», разве что иной логотип на крупной радиаторной решётке и другое название бренда на корме. Кроссовер имеет традиционный кузов, обычные дверные ручки и стандартные наружные зеркала, противотуманки в нижней части переднего бампера, серебристые рейлинги на крыше, спойлер, установленный в верхней части багажной двери.

Паркетнику положены либо 17-, либо 18-дюймовые колёсные диски, дорожный просвет у Jeland J6 равен 176 мм. Габаритная длина модели равна 4509 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями – 2610 мм. Объём багажника у первенца новой российской марки составляет 480 литров, со сложенным задним диваном показатель грузового пространства можно увеличить до 1180 литров.



На фото: Jeland J6 у дилерского центра

Jeland J6 на российском рынке будет представлен в трёх исполнениях – Актив, Комфорт и Престиж, при этом всем версиям положен 8-дюймовый цифровой щиток приборов. По центру передней панели располагается сенсорный экран информационно-развлекательной системы, причём у стартовой версии его диагональ равна 9 дюймам, у среднего и топового исполнения – 13,2 дюйма.

Для самого богатого варианта кроссовера предусмотрены: панорамная крыша, передние датчики парковки, адаптивный круиз контроль и другие водительские ассистенты, система кругового обзора 540°, вентиляция передних кресел, подогрев второго ряда сидений, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и т.д.

«Начинка» для всех исполнений едина: под капотом у Jeland J6 располагается бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка, максимальная мощность которой составляет 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым роботом. На разгон с места до «сотни» автомобилю требуется 10 секунд, средний расход топлива в смешанном цикле – 7,5литра на 100 км. Привод может быть только передним.

Сейчас кроссоверы Jeland J6 уже начали поступать в дилерские центры в России. На официальном сайте бренда уже опубликован прайс-лист кроссовера. Так, рекомендованная розничная цена стартовой версии составляет 2 290 000 рублей, стоимость среднего исполнения равна 2 499 000 рублей, а за топовый вариант просят не менее 2 649 000 рублей.