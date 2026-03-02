Новинки ×
  • Кроссовер Jaecoo J6 выходит на российский рынок: комплектации и цены

Кроссовер Jaecoo J6 выходит на российский рынок: комплектации и цены

02.03.2026 352 0 1
Кроссовер Jaecoo J6 выходит на российский рынок: комплектации и цены

Рекомендованная розничная цена SUV китайской марки в РФ стартует с отметки 2 290 000 рублей, за топовый вариант просят не менее 2 649 000 рублей.

Презентация кроссовера Jaecoo J6 для российского рынка прошла в конце декабря 2025 года. Теперь марка, входящая в состав китайской корпорации Chery, рассекретила комплектации, назвала цены и официально объявила о старте продаж кроссовера в РФ. Jaecoo J6 представлен здесь в трёх комплектациях – стартовой Актив, средней Комфорт и топовой Престиж. Известно, что нынешний прайс-лист будет действовать до конца марта 2026-го.

На фото: Jaecoo J6 (версия для российского рынка)

Рекомендованная розничная цена базового варианта J6 в РФ составляет 2 290 000 рублей. В списке оснащения такого кроссовера числятся: 17-дюймовые колёсные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, помощники при спуске с горы и при старте на подъёме. Ещё модели положены полностью светодиодная оптика, кондиционер, а также полный зимний пакет, включающий в себя обогрев лобового стекла и форсунок, подогрев передних кресел и руля. На передней панели располагается 8-дюймовая виртуальная приборка и 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

Стоимость среднего исполнения Комфорт на сегодняшний день составляет 2 499 000 рублей. Такому Jaecoo J6 положены: 18-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, электропривод багажной двери и камера заднего вида. Салон этого варианта отделан экокожей, водительское сиденье имеет электрорегулировки, а пассажирам второго ряда доступен подогрев сидений. Этой версии положен увеличенный тачскрин мультимедиа, его диагональ равна 13,2 дюйма, а также акустическая система с шестью динамиками.

Топовая версия Jaecoo J6 под названием Престиж стоит в России 2 649 000 рублей. Такому паркетнику положены: улучшающие шумоизоляцию многослойные передние стекла, панорамная крыша площадью 1,45 кв.метра, функция вентиляции передних кресел, а также система кругового обзора 540° и полный комплекс водительских ассистентов ADAS, в их числе адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинг слепых зон. Кроме того, такому SUV положена аудиосистема с восемью динамиками и устройство для беспроводной зарядки смартфона.

На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка)
На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка)
1 / 3
На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка)
На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка)
2 / 3
На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка)
На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка)
3 / 3

Jaecoo J6 имеет полностью независимую подвеску – типа MacPherson спереди и многорычажку сзади. Его дорожный просвет равен 176 мм, автомобиль способен преодолевать брод до 600 мм. Его габаритная длина равна 4509 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями составляет 2610 мм. Объём багажника равен 480 литрам, а со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 1180 литров. Помимо этого, модели предлагается фаркоп для буксировки прицепа массой до 750 кг, а рейлинги на крыше выдерживают ещё 75 кг груза дополнительно.

1 / 2
2 / 2

На старте продаж всем трём исполнениям положен только один вариант «начинки» – 1,5-литровая турбочетвёрка, её максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Она работает в паре с шестиступенчатым роботом, привод – только передний. На разгон с места до сотни такому кроссоверу требуется 10 секунд.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, позднее на рынке появится Jaecoo J6 с другой техникой: речь идёт о турбомоторе объёмом 1,6 литра с отдачей 150 л.с. Его предложат в комплекте с семиступенчатым роботом. Привод у этой модификации будет только полным.

кроссовер Россия авторынок новинки Jaecoo Jaecoo J6
Обновлено 03.03.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как защитить кузов автомобиля от соли и реагентов зимой Зимой кузов автомобиля регулярно контактирует с солью, реагентами и влажной грязью. Эти вещества ускоряют коррозию, разрушают лакокрасочное покрытие и провоцируют появление ржавчины. Защита... 308 0 0 02.03.2026
Статьи / Авто и технологии Алюминиевый блок, небольшой объём и турбина: чем обслуживать двигатели китайских автомобилей Китайские автомобили в России давно перестали быть редкостью. Geely, Chery, Haval, Exeed – все эти марки уже на слуху даже у тех, кто пока докатывает ресурс европейских или корейских машин.... 425 1 0 02.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда? От редакции: мы всегда рады, когда наши публикации находят отклик у читателей. Но в этот раз всё получилось намного серьёзнее, и отклик получила целая рубрика. Да ещё какой отклик! Один из н... 775 10 1 02.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77234 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47235 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 17774 11 6 05.12.2025
Обсуждаемое
14 Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport
10 Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?
8 Ничего не понятно, но очень интересно: начинаем длительный тест-драйв...
Новые комментарии
Change privacy settings