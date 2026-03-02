Кроссовер Jaecoo J6 выходит на российский рынок: комплектации и цены

Рекомендованная розничная цена SUV китайской марки в РФ стартует с отметки 2 290 000 рублей, за топовый вариант просят не менее 2 649 000 рублей.

Презентация кроссовера Jaecoo J6 для российского рынка прошла в конце декабря 2025 года. Теперь марка, входящая в состав китайской корпорации Chery, рассекретила комплектации, назвала цены и официально объявила о старте продаж кроссовера в РФ. Jaecoo J6 представлен здесь в трёх комплектациях – стартовой Актив, средней Комфорт и топовой Престиж. Известно, что нынешний прайс-лист будет действовать до конца марта 2026-го.

На фото: Jaecoo J6 (версия для российского рынка)

Рекомендованная розничная цена базового варианта J6 в РФ составляет 2 290 000 рублей. В списке оснащения такого кроссовера числятся: 17-дюймовые колёсные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, помощники при спуске с горы и при старте на подъёме. Ещё модели положены полностью светодиодная оптика, кондиционер, а также полный зимний пакет, включающий в себя обогрев лобового стекла и форсунок, подогрев передних кресел и руля. На передней панели располагается 8-дюймовая виртуальная приборка и 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

Стоимость среднего исполнения Комфорт на сегодняшний день составляет 2 499 000 рублей. Такому Jaecoo J6 положены: 18-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, электропривод багажной двери и камера заднего вида. Салон этого варианта отделан экокожей, водительское сиденье имеет электрорегулировки, а пассажирам второго ряда доступен подогрев сидений. Этой версии положен увеличенный тачскрин мультимедиа, его диагональ равна 13,2 дюйма, а также акустическая система с шестью динамиками.

Топовая версия Jaecoo J6 под названием Престиж стоит в России 2 649 000 рублей. Такому паркетнику положены: улучшающие шумоизоляцию многослойные передние стекла, панорамная крыша площадью 1,45 кв.метра, функция вентиляции передних кресел, а также система кругового обзора 540° и полный комплекс водительских ассистентов ADAS, в их числе адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинг слепых зон. Кроме того, такому SUV положена аудиосистема с восемью динамиками и устройство для беспроводной зарядки смартфона.

На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка) 1 / 3 На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка) 2 / 3 На фото: салон Jaecoo J6 (версии для российского рынка) 3 / 3

Jaecoo J6 имеет полностью независимую подвеску – типа MacPherson спереди и многорычажку сзади. Его дорожный просвет равен 176 мм, автомобиль способен преодолевать брод до 600 мм. Его габаритная длина равна 4509 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями составляет 2610 мм. Объём багажника равен 480 литрам, а со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 1180 литров. Помимо этого, модели предлагается фаркоп для буксировки прицепа массой до 750 кг, а рейлинги на крыше выдерживают ещё 75 кг груза дополнительно.

1 / 2 2 / 2

На старте продаж всем трём исполнениям положен только один вариант «начинки» – 1,5-литровая турбочетвёрка, её максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Она работает в паре с шестиступенчатым роботом, привод – только передний. На разгон с места до сотни такому кроссоверу требуется 10 секунд.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, позднее на рынке появится Jaecoo J6 с другой техникой: речь идёт о турбомоторе объёмом 1,6 литра с отдачей 150 л.с. Его предложат в комплекте с семиступенчатым роботом. Привод у этой модификации будет только полным.