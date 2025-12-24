Jaecoo презентовала в России новый кроссовер J6

Новинку, разработанную специально для любителей активного отдыха и владельцев домашних животных, впервые показали в рамках закрытого мероприятия в столице. Мы побывали на презентации и делимся с вами первыми «живыми» впечатлениями.

Jaecoo J6, ранее известный как J5, наконец-то официально представили в России – без шоу с дымом, без обещаний перевернуть рынок и прочих маркетинговых заклинаний. Даже фотографировать новинку было запрещено – автомобиль предсерийный и некоторые детали к старту продаж ещё могут измениться. Зато J6 можно было как следует рассмотреть и потрогать.

По дизайну новичок – типичный представитель новой волны квадратных, но аккуратных кроссоверов. Фирменная решётка с тонкими ламелями, вертикальная фронтальная часть, ровные линии кузова – выглядит брутально, но без претензий на армейскую технику. Для российского рынка кузов сделали чуть крупнее: 4509 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1650 мм в высоту. Это добавило машине визуальной основательности – не помешало бы и колёса поставить чуть покрупнее.

Внедорожная часть – без лишнего геройства. Углы въезда 20° и съезда 30°, возможность преодолевать брод глубиной до 600 мм и неплохой с виду клиренс обещают пригодиться на маршрутах без асфальта и лесных дорожках. Колёсная база в 2620 мм позволила сделать салон и багажник довольно вместительными в рамках своего класса. Багажный отсек – 480 литров под крышу в стандартной конфигурации и 1180 литров при сложенном диване второго ряда. Вдобавок заявлено более 35 мест отсеков для мелочей.

Техника – без сюрпризов, ведь J6 делит базу с кроссовером Omoda C5. Силовых установок будет две: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. с 6-ступенчатым роботом, а также 1,6-литровый наддувный двигатель мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатым роботом. Первая конфигурация будет доступна с передним приводом, вторая – с полным. Система кругового обзора на 540 градусов показывает не только окружение, но и пространство под автомобилем – полезно на сложном рельефе.

Набор из 19 водительских ассистентов закрывает стандартный список потребностей: полоса движения, слепые зоны, избегание столкновения, помощь в пробках и на парковке. Рабочий инструментарий без попыток заменить водителя. Что важно, радар в бампере, который быстро пачкается в непогоду, заменили камерами под ветровым стеклом – для нашего климата это надёжнее.

Отдельный акцент сделан на поездки с животными – редкий, но любопытный штрих. В J6 есть «режим питомцев» в климатической установке, материалы салона устойчивы к царапинам, не впитывают запахи и легко чистятся. Предусмотрены даже аксессуары вроде перегородки для заднего ряда и складного трапа для собак. В общем, автомобиль явно проектировали с мыслью, что собака – это не аксессуар, а полноценный пассажир. Одобряем!

Интерьер функциональный, без дизайнерских экспериментов, но кнопок прискорбно мало: под вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма нашлось место лишь для трёх клавиш – «аварийки», блокировки дверей и переключения режимов движения. Всё остальное спрятано в центральный дисплей. Благо, удобному джойстику регулировки зеркал удалось выжить. Руль с двумя толстыми спицами неплох, есть беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и панорамная крыша площадью 1,45 м² с голосовым управлением шторкой.

Смущает изобилие набившего оскомину «рояльного лака» на центральном тоннеле, но от него представители российского офиса Jaecoo пообещали попробовать избавиться – согласовав с китайцами замену на более практичную матовую отделку специально для российского рынка. Диапазоны регулировок вполне человеческие, смутило лишь отсутствие дефлекторов климатической установки сзади, но это списали на предсерийный экземпляр автомобиля. В серийном кроссовере для других рынков дефлектор, как выяснилось, есть, но всего один.

Для тех, кто любит выезжать с ночёвкой, предусмотрены кемпинговые аксессуары: внешнее освещение и усиленные поперечины для багажника на крышу грузоподъёмностью до 75 кг с возможностью перевозки велосипедов и прочего снаряжения. Предусмотрен даже фаркоп. А вот цены, комплектации и сроки начала продаж пока не объявлены. Теперь остаётся дождаться цифр и понять, станет ли Jaecoo J6 интересным вариантом не только на бумаге, но и по прайс-листам.