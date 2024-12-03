Кроссовер Jaecoo J5, который доберётся до России: новые официальные фото

По предварительным данным, на российском рынке паркетник Jaecoo появится с двумя бензиновыми турбомоторами. У модели с базовым двигателем 1.5T будет передний привод, тогда как пятидверку с 1.6T предложат в полноприводном исполнении.

Марка Jaecoo продолжает подогревать интерес к своему новому глобальному кроссоверу с индексом J5, показанному впервые еще в октябре: в Сеть выложили несколько свежих фирменных изображений. Напомним, бренд был создан компанией Chery специально для экспортных рынков. А паркетник Jaecoo J5 станет четвертой и, как ожидается, самой доступной моделью в гамме: он присоединится к кроссоверам Jaecoo J7 (в Китае это Chery Explore 06) и Jaecoo J8 (он же Chery Tiggo 9 на родине), плюс в отдельных странах продают электрокар Jaecoo J6 (то есть iCar 03; брендом iCar также владеет Chery).

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Внешность «пятерки» оформлена в стиле старшего J7, однако у грядущего SUV все же свой дизайн. Так, Jaecoo J5 досталась привычная головная оптика вместо двухэтажной и обычные ручки дверей вместо выдвижных. Кроме того, кросс получил оригинальные бамперы, на радиаторной решетке красуются другие вертикальные клинья. А у задних фонарей иная диодная начинка.

По своим габаритам Jaecoo J5 близок к Chery Tiggo 4 и Geely Coolray. Длина новинки равна 4380 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм. Кроссовер J5 привезут и в Россию – модель уже анонсирована на местном сайте марки. Так вот, на российской странице указана колесная база 2610 мм (как у нашего Tiggo 4), тогда как в рамках глобальной презентации был озвучен другой показатель – 2620 мм. Точное расстояние между осями предназначенного для РФ кроссовера, видимо, узнаем уже после публикации прайс-листа со всеми характеристиками. Ну и для сравнения, приведем размеры российского Jaecoo J7: 4500/1865/1680 мм, колесная база – 2672 мм.

Полноценных официальных фото интерьера J5 еще нет, но мы уже видели его в промо-роликах. Внутри установлены двухспицевый руль, виртуальная приборка и вертикальный планшет мультимедийной системы, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Для российского Jaecoo J5 заявлены два бензиновых мотора, хотя их мощность пока не раскрыта. Ожидается, что паркетник с турбочетверкой 1.5 будет иметь вариатор и передний привод, а кроссовер с 1.6T предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и полным приводом. К слову, на других рынках у модели еще будут гибридная и полностью электрическая версии.

В России продажи Jaecoo J5 должны стартовать в следующем году.