02.03.2026 141 0 1
BMW сделала купе M2 ещё круче: трековый пакет и облегчённая выхлопная система

Компания BMW продолжает совершенствовать младшее купе поколения G87 и теперь предлагает для неё трековый пакет M Performance Track Kit, позволяющий быстрее проезжать гоночную трассу, при этом он легализован для использования на дорогах общего пользования. Для топ-версии M2 CS вдобавок доступна новая опциональная выхлопная система с более ярким звуком, которая на 8 кг легче стандартной.

Купе BMW M2 поколения G87 дебютировало в 2022 году, для него сразу же был подготовлен богатый набор деталей заводского тюнинга M Performance Parts, которые можно комбинировать между собой, добиваясь улучшения производительности и/или более эффектного внешнего вида. Теперь же для BMW M2 подготовлен трековый пакет M Performance Track Kit по цене двух новых хэтчбеков Dacia Sandero, а именно 23 500 евро в Германии без учёта налогов. Само купе BMW M2 сейчас стоит в Германии от 77 500 евро, а облегчённая топ-версия CS, появившаяся в гамме в прошлом году, уже не доступна для заказа — её тираж изначально был отграничен, его весь разобрали. На момент премьеры минимальная цена BMW M2 CS составляла 115 000 евро.

На BMW M2 CS, напомним, заводской гонщик-испытатель Йорг Вайдингер установил новый рекорд Нюрбургринга в классе компактных автомобилей, его время круга на Северной петле — 7 минут 25,534 с. С пакетом M Performance Track Kit купе BMW M2 CS имеет все шансы обновить этот рекорд — возможно, это случится уже в ближайшие месяцы и станет отличной рекламной компанией для новой дорогостоящей опции.

В комплект M Performance Track Kit входят передний, регулируемый по вылету карбоновый сплиттер, воздухозаборник под верхним масляным радиатором двигателя, боковые канарды на переднем бампере и подвесное регулируемое заднее антикрыло со встроенным стоп-сигналом, позаимствованное у гоночных купе BMW M4 GT4 и BMW M4 GT3. У антикрыла можно регулировать не только угол атаки, но и вылет за периметр кормы, он может достигать 50 мм. В дорожном режиме, однако, придётся снять верхние боковые канарды, а передний сплиттер и заднее антикрыло убрать в габариты автомобиля, чтобы он соответствовал правилам допуска.

Также в комплект M Performance Track Kit входят адаптированные для дорого общего пользования гоночные амортизаторы с 4-ступенчатой регулировкой на отбой/сжатие и с бесступенчатой регулировкой дорожного просвета — его можно уменьшить на 20 мм. Все элементы трекового пакета тщательно настроены и испытаны на гоночном треке вышеупомянутым Йоргом Вайдингером.

Для купе BMW M2 CS, которое на 30 кг легче и на 50 л.с. мощнее стандартного, разработана новая, облегчённая на 8 кг выхлопная система из титана и карбона с несколькими режимами звучания — от сдержанного для спальных районов до кричащего для использования на гоночном треке. Стоит такая система 8344 евро.

В Германии новые опции для BMW M2 станут доступны уже ближайшим летом, в других странах — позже в этом году.

Добавим, что в скором времени BMW M2 получит ещё одну интересную обновку, а именно полный привод xDrive, пока что все версии купе имеют задний привод.

купе спортивные авто новинки BMW BMW M2
Обновлено 03.03.2026

 

